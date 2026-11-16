Пять вещей, которые нельзя сушить на батарее: привычка, из-за которой портятся любимые вещи

С началом отопительного сезона батареи в наших квартирах превращаются в импровизированные сушилки. Промокшие ботинки, любимый свитер, перчатки или только что выстиранное бельё - кажется, достаточно положить их на тёплый радиатор, и через пару часов всё будет сухим. Но некоторые вещи после такой сушки могут навсегда потерять форму, цвет и даже прочность.

Особенно обидно, когда страдает дорогая одежда: кашемировый джемпер садится, кожаные сапоги покрываются трещинами, а эластичные вещи растягиваются и перестают держать форму. Причём повреждения не всегда заметны сразу - иногда они проявляются после нескольких подобных сушек.

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Разбираемся, какие вещи лучше держать подальше от горячих батарей, почему это важно и как правильно сушить одежду зимой, когда на балконе холодно, а в квартире и без того повышенная влажность.

1. Шерстяные свитеры и кашемир: могут сесть и потерять форму

Шерсть - один из самых капризных материалов, когда речь заходит о сушке. Особенно чувствительны тонкая мериносовая шерсть и кашемир.

Если положить влажный свитер прямо на горячую батарею, одна его часть начнёт высыхать значительно быстрее другой. Неравномерный нагрев способен деформировать полотно, а интенсивное тепло - повредить волокна.

В результате любимый джемпер может потерять мягкость, изменить форму или уменьшиться в размере. Особенно велик риск усадки, если вещь подвергалась неправильной стирке и интенсивному механическому воздействию.

Как правильно: после стирки осторожно отожмите лишнюю воду, не выкручивая изделие. Разложите свитер на чистом сухом полотенце, придайте первоначальную форму и оставьте сушиться горизонтально вдали от прямых источников тепла.

Именно такой способ рекомендуют специалисты Woolmark - международной организации, занимающейся стандартами качества шерсти.

Маленькая хитрость: если свитер очень мокрый, заверните его в большое сухое полотенце и аккуратно прижмите. Полотенце впитает значительную часть влаги, и вещь высохнет быстрее.

2. Кожаные сапоги и замшевые ботинки: тепло может испортить их за одну ночь

Знакомая зимняя ситуация: вернулись домой после дождя или мокрого снега, сняли промокшие ботинки и поставили их вплотную к батарее. Утром обувь сухая, но кожа почему-то стала жёсткой.

Дело в том, что натуральная кожа плохо переносит интенсивное нагревание. При слишком быстром высыхании она может терять эластичность, деформироваться и со временем растрескиваться.

С замшей ситуация не лучше: горячий воздух способен изменить структуру ворса, сделать поверхность грубой и оставить заметные участки с неодинаковой фактурой.

От нагревания страдают и клеевые соединения, которыми скреплены некоторые детали обуви.

Как правильно: выньте стельки, расшнуруйте ботинки и поставьте их в хорошо проветриваемом помещении при комнатной температуре.

Внутрь можно положить чистую бумагу без типографской краски, чтобы она впитывала влагу. Если бумага быстро намокла, замените её.

Не используйте фен, обогреватель или горячую батарею. Производитель туристической обуви LOWA также рекомендует сушить кожаную обувь вдали от прямых источников тепла.

3. Шёлковые блузки и платья: могут потерять гладкость и блеск

Шёлк ценят за мягкость, характерный блеск и красивую драпировку. Но именно эти качества легко испортить неправильным уходом.

Высокая температура и неравномерное высыхание способны негативно повлиять на внешний вид деликатной ткани.

Кроме того, мокрый шёлк особенно чувствителен к механическому воздействию. Если сильно выкручивать такую вещь, растягивать её или оставлять на горячей поверхности, можно получить заломы и деформации.

Как правильно: прежде всего проверьте этикетку. Некоторые шёлковые изделия требуют профессиональной чистки.

Если домашняя стирка разрешена, удалите лишнюю влагу с помощью полотенца и сушите вещь естественным способом, в соответствии с рекомендациями производителя. Избегайте прямого солнца и горячих батарей.

4. Легинсы, колготки и бельё: незаметно теряют эластичность

Не вся одежда портится от горячей батареи так очевидно, как шерсть или кожа.

Например, легинсы после нескольких сушек могут выглядеть совершенно нормально, но постепенно хуже облегать фигуру. Резинки на белье растягиваются, а спортивная одежда теряет способность возвращаться к первоначальной форме.

Причина - эластан, синтетическое волокно, которое придаёт ткани упругость.

Длительное воздействие высокой температуры ускоряет его износ. Особенно это касается вещей, в которых эластичных волокон много: спортивных брюк, купальников, корректирующего белья и некоторых видов колготок.

Как правильно: сушите такие вещи на обычной сушилке при комнатной температуре. Не выкручивайте слишком сильно и не размещайте непосредственно на радиаторе.

Кстати, это касается и некоторых дорогих бюстгальтеров: высокая температура может сократить срок службы эластичных деталей.

5. Одежда с принтами, стразами и мембранами: повреждения могут оказаться необратимыми

Футболки с рисунками, толстовки с термонаклейками, спортивные куртки и вещи с декоративными элементами тоже не любят горячие поверхности.

Под воздействием тепла клеевые соединения могут ослабевать, рисунки - трескаться, а декоративные элементы - отслаиваться.

Особенно осторожно стоит обращаться с современной верхней одеждой, изготовленной из нескольких материалов.

Мембранные куртки, например, могут содержать специальные покрытия и клеевые соединения, чувствительные к неправильному температурному режиму. При этом допустимые способы сушки различаются: некоторым мембранным изделиям производитель даже рекомендует умеренное тепло для восстановления водоотталкивающей обработки.

Поэтому здесь главное правило - не угадывать, а читать этикетку.

Есть ещё одна причина не накрывать батареи мокрым бельём

Многие считают, что проблема исключительно в сохранности одежды. Однако есть и другие последствия.

Когда радиатор полностью закрыт толстым полотенцем или несколькими слоями мокрого белья, тепло хуже распространяется по комнате. В результате помещение может прогреваться менее эффективно.

Кроме того, вся вода, испаряющаяся из одежды, остаётся в воздухе квартиры.

Если вентиляция недостаточная, влажность повышается. На холодных окнах появляется конденсат, а в плохо проветриваемых углах могут возникнуть условия для роста плесени.

Особенно актуально это для квартир с герметичными окнами, где зимой редко проветривают помещения.

Важно различать два типа отопительных приборов. Обычный водяной радиатор и электрический обогреватель - не одно и то же. Накрывать электрические конвекторы, тепловентиляторы и другие приборы, не предназначенные для сушки одежды, особенно опасно: перекрытие вентиляционных отверстий может вызвать перегрев и пожар.

Как быстро высушить одежду зимой, если нет сушильной машины

Отказываться от домашней сушки зимой, конечно, не нужно. Достаточно соблюдать несколько простых правил.

Хорошо отжимайте бельё. Если ткань допускает машинный отжим, это поможет удалить значительную часть воды ещё до развешивания.

Оставляйте расстояние между вещами. Чем свободнее циркулирует воздух, тем быстрее высыхает одежда.

Не ставьте сушилку вплотную к холодной стене. Особенно если в этом месте уже появляется конденсат.

Проветривайте помещение. Короткое интенсивное проветривание зимой помогает вывести влажный воздух, не оставляя окно постоянно приоткрытым.

Следите за влажностью. Для большинства жилых помещений разумный ориентир - около 40–60% относительной влажности, а при появлении конденсата её может потребоваться снизить.

Используйте осушитель воздуха, если необходимо. В квартире, где бельё сохнет долго, а окна постоянно запотевают, он может оказаться полезнее дополнительного обогревателя.

А можно ли вообще что-нибудь сушить на батарее?

Да, не каждое кратковременное соприкосновение с тёплым водяным радиатором обязательно испортит вещь.

Обычные хлопковые носки или небольшое полотенце, например, гораздо устойчивее к умеренному теплу, чем кашемир или натуральная кожа.

Но многое зависит от температуры радиатора, состава ткани и рекомендаций производителя.

Безопаснее использовать сушилку, установленную неподалёку от батареи, но не перекрывающую её и не соприкасающуюся с горячей поверхностью. При этом нельзя нарушать требования безопасности отопительного прибора.

Главное правило зимней сушки

Когда на улице холодно и сыро, желание высушить вещи как можно быстрее вполне понятно. Но горячая батарея - не универсальная сушилка.

Шерсть может деформироваться, кожа - потерять эластичность, шёлк - пострадать от нагрева, а синтетические эластичные ткани - быстрее изнашиваться.

Иногда лучше подождать несколько лишних часов, чем обнаружить, что любимый свитер больше не подходит по размеру, а дорогие сапоги после одной зимы выглядят так, словно пережили несколько сезонов.

И, пожалуй, самый полезный совет: прежде чем положить очередную вещь на батарею, вспомните, сколько она стоила. Возможно, обычная сушилка сразу покажется гораздо привлекательнее.