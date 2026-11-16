Отель или квартира в 2026 году: почему цена за ночь больше ничего не решает

Airbnb изменил структуру комиссий, а сезон зимних поездок уже начался. Разбираемся, почему более прозрачная цена всё равно не отвечает на главный вопрос - где конкретно вам будет дешевле и спокойнее жить.
Разница в несколько евро за ночь легко превращается в сотни евро за поездку - и не всегда в пользу варианта, который выглядел дешевле в поиске. У квартиры могут появиться уборка, транспорт из удалённого района и расходы на продукты. У отеля - платный завтрак, парковка, городской сбор или номер, слишком тесный для семьи. Сравнение одной цифры почти гарантирует ошибку.
Повод пересчитать привычную формулу появился 13 октября 2026 года. Airbnb перевёл часть хозяев, использующих программы управления объектами, на единую комиссию: вместо разделения сбора между хозяином и гостем платформа удерживает у хозяина 15,5%. Компания прямо предупредила владельцев, что им может потребоваться скорректировать цены, чтобы сохранить прежнюю выплату. Для путешественника это означает не обещанное удешевление, а возможную перестройку цен в выдаче.
Одновременно Airbnb уже показывает гостям итоговую цену с обязательными сборами до налогов в результатах поиска. Прозрачность стала лучше, но выбор не стал автоматическим. Отель и квартира продают разные наборы удобств и рисков, поэтому честно сравнивать нужно стоимость всего сценария поездки.
Что подтверждено, а что пока нельзя обещать
Подтверждено: Airbnb объясняет, что для затронутых объектов две комиссии объединены в одну - 15,5% со стороны хозяина. Если владелец раньше ставил цену 100 долларов, гость мог видеть около 115 долларов, а хозяин получать 97. Чтобы сохранить выплату после перехода, в примере платформы владелец должен выставить 115 долларов: гость по-прежнему увидит 115, а хозяин получит те же 97. Исключения и местные налоги возможны.
Подтверждено: итоговая цена Airbnb включает обязательные сборы, в том числе уборку, но налоги в некоторых странах добавляются отдельно. Правила отмены и возврата зависят от конкретного объявления. С 2025 года сбор за уборку при отмене после бесплатного периода рассматривается как часть цены проживания и возвращается по политике хозяина.
Нельзя утверждать: что после изменения комиссии квартиры в среднем подорожают или подешевеют на одинаковую величину. Одни хозяева могут поднять базовую цену, другие - принять меньшую выплату, третьи - изменить скидки. Сравнивать старую и новую цену одного объявления полезно, но делать из единичного примера прогноз для всего рынка нельзя.
Первый скрытый расход: не жильё, а ежедневная жизнь
Квартира часто выигрывает у отеля для семьи или компании не потому, что у неё ниже цена за ночь, а потому, что одна кухня заменяет несколько ресторанных счетов. Но экономия возникает только если вы действительно будете готовить. Если поездка короткая, дни расписаны экскурсиями, а продукты придётся покупать большими упаковками, кухня может остаться красивой фотографией в объявлении.
У отеля, напротив, завтрак может выглядеть дорогой опцией. Однако при раннем выезде, деловой поездке или путешествии с детьми он экономит время и снижает риск стихийных трат в туристическом районе. Бесплатный завтрак, парковка, уборка и стойка регистрации - это не бонусы по умолчанию, а услуги, которым стоит присвоить реальную цену.
Практическая формула проста: стоимость проживания + питание + транспорт + парковка + обязательные сборы + цена неудобств. Последний пункт нельзя найти в чеке, но его можно оценить. Например, два часа ожидания самостоятельного заселения после ночного рейса или ежедневные 40 минут в дороге способны перечеркнуть небольшую экономию.
Второй скрытый расход: адрес может стоить дороже номера
Квартиры нередко просторнее, но расположены дальше от центра или станции. Добавьте проезд каждого участника поездки, позднее такси, платную парковку и время. Для двух человек дополнительные 10 евро в день кажутся мелочью; за неделю это уже 140 евро. Для семьи сумма растёт ещё быстрее.
Есть и обратная ситуация. Апартаменты рядом с нужным районом позволяют жить без машины, тогда как отель с привлекательной ценой требует ежедневных поездок. Поэтому сравнивать нужно не «центр против окраины», а маршруты именно вашей поездки: аэропорт, вокзал, места встреч, достопримечательности и вечернее возвращение.
Перед бронированием откройте карту общественного транспорта, задайте время прибытия поздним вечером и проверьте последнюю милю пешком. Рекламные «15 минут до центра» могут означать 15 минут на автомобиле без пробок, а не реальную дорогу с чемоданом.
Квартира становится выгоднее с каждым дополнительным человеком - но не всегда
Для одного путешественника или пары отель часто конкурентоспособен: уборка, коммунальные расходы и обслуживание распределяются на большое число номеров. Для семьи или группы квартира получает преимущество благодаря нескольким спальным местам, кухне и общей гостиной. Особенно заметно это при проживании дольше трёх-четырёх ночей.
Однако проверьте, что «четыре места» означают четыре нормальных кровати, а не диван в проходной комнате. Уточните количество санузлов, правила тишины, наличие лифта и реальный размер обеденного стола. Дешёвая квартира, где половина группы плохо спит, - уже не экономия.
Исследование Vrbo и Harris Poll, проведённое в семи странах весной 2026 года, хорошо показывает, что для гостей важнее обещаний роскоши. Среди 1758 опрошенных путешественников 78% назвали важными исключительную чистоту и надёжность базовых удобств, 79% - быструю реакцию хозяина при проблеме. Неясная итоговая цена стала препятствием для 66%, а высокая или непонятная плата за уборку - для 59%. Это исследование заказано платформой аренды и не описывает весь мир, но полезно как список рисков, которые стоит проверить.
Отмена - это часть цены, даже если поездка состоится
Два варианта с одинаковой итоговой суммой не равноценны, если один можно отменить за день до заезда, а второй невозвратный. Гибкость - своего рода страховка. Её ценность растёт, если вы ждёте визу, летите с пересадками, путешествуете с детьми или бронируете за много месяцев.
Airbnb применяет разные стандартные политики для коротких поездок. На платформе есть 24-часовое окно полного возврата для многих бронирований, оформленных минимум за семь дней до заезда, но есть исключения. После этого срока условия зависят от выбранной политики. Booking.com также указывает, что отмена и предоплата определяются конкретным объектом: бесплатная отмена действует только в обозначенный период, а невозвратный тариф может не позволять даже изменить даты.
Смотрите не на ярлык «бесплатная отмена», а на точный момент, когда она заканчивается, часовой пояс объекта и сумму, которая вернётся. Отдельно проверьте городской налог, депозит, блокировку средств на карте и срок возврата. Депозит может не быть расходом, но временно уменьшает доступный бюджет поездки.
Кому чаще выгоднее квартира
- Семье или компании из трёх и более человек, если отдельные гостиничные номера заметно дороже одного объекта.
- Тем, кто едет на неделю и дольше и планирует готовить, стирать вещи и проводить часть времени дома.
- Путешественникам с особым режимом питания, которым кухня экономит не только деньги, но и время на поиск подходящей еды.
- Тем, кому важен конкретный жилой район, где мало отелей, но есть удобные квартиры рядом с нужным маршрутом.
Но преимущество возникает только после проверки уборки, транспорта, правил заселения и реальных спальных мест. Разделите итоговую стоимость на число людей и ночей - так станет видно, действительно ли масштаб работает в вашу пользу.
Кому чаще выгоднее отель
- Одинокому путешественнику или паре на одну-две ночи, когда разовый сбор за уборку делает квартиру непропорционально дорогой.
- Тем, кто прибывает поздно и нуждается в круглосуточной стойке, хранении багажа и предсказуемом заселении.
- Деловому путешественнику, которому важны ежедневная уборка, завтрак, рабочее место и быстрый документ об оплате.
- Тем, у кого планы могут измениться, если у отеля есть разумный гибкий тариф, а квартира предлагает жёсткую отмену.
Отель также может выиграть при коротком визите в дорогой центр: меньшая площадь компенсируется экономией на транспорте и времени. Здесь «дороже за ночь» иногда означает «дешевле за поездку».
Как сравнить два варианта за десять минут
- Введите одинаковые даты и точное число гостей. Сравнивайте только финальные суммы после выбора дат, а не стартовую цену в календаре.
- Запишите все обязательные платежи. Ночь, уборка, сервисный сбор, налоги, парковка, курортный или городской сбор.
- Оцените питание. Сколько завтраков и ужинов вы действительно приготовите, а сколько купите вне жилья.
- Посчитайте транспорт для всей группы. Аэропорт, ежедневные маршруты, позднее такси, платные дороги и парковка.
- Сравните отмену. До какой даты возвращаются деньги, что происходит со сборами и сколько стоит гибкий тариф.
- Проверьте депозит и оплату. Кто списывает деньги, когда, в какой валюте и на сколько дней может быть заблокирована сумма.
- Прочитайте свежие отзывы о базовых вещах. Чистота, шум, Wi‑Fi, кровати, горячая вода, кондиционер, заселение и реакция хозяина.
- Добавьте цену неудобств. Если экономия требует ежедневного часа в дороге или сложного ночного заселения, решите заранее, сколько для вас стоит это время.
Для быстрого расчёта сделайте две строки в заметках: «отель» и «квартира». Сложите все денежные расходы, затем отдельно запишите часы в дороге и риски отмены. Не пытайтесь превратить каждое неудобство в точную валюту - достаточно увидеть, покупаете ли вы реальную экономию или просто более низкую цифру в поиске.
Вывод: победителя определяет сценарий, а не тип жилья
Изменение комиссий Airbnb делает цены понятнее, но не создаёт универсально дешёвого варианта. Для короткой поездки вдвоём отель может победить благодаря расположению, завтраку и гибкой отмене. Для семьи на неделю квартира способна сэкономить значительную сумму за счёт пространства, кухни и одной цены на всю группу.
Правильный выбор начинается не с вопроса «что дешевле - отель или квартира», а с вопроса «как именно мы будем жить в этой поездке». Сравните финальные суммы, добавьте питание и транспорт, проверьте отмену и депозит - и только тогда разница в цене за ночь приобретёт смысл.
Источники
- Airbnb: переход на единую сервисную комиссию, обновлено 13 октября 2026 года
- Airbnb: итоговая цена в результатах поиска
- Airbnb: правила возврата сбора за уборку
- Airbnb: стандартные правила отмены краткосрочных бронирований
- Booking.com: отмена, предоплата, налоги и депозит
- Expedia Group / Vrbo: Built to Stay Report 2026