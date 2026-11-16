Отель или квартира в 2026 году: почему цена за ночь больше ничего не решает

Иллюстрации созданы специально для Mixnews

Airbnb изменил структуру комиссий, а сезон зимних поездок уже начался. Разбираемся, почему более прозрачная цена всё равно не отвечает на главный вопрос - где конкретно вам будет дешевле и спокойнее жить.

Разница в несколько евро за ночь легко превращается в сотни евро за поездку - и не всегда в пользу варианта, который выглядел дешевле в поиске. У квартиры могут появиться уборка, транспорт из удалённого района и расходы на продукты. У отеля - платный завтрак, парковка, городской сбор или номер, слишком тесный для семьи. Сравнение одной цифры почти гарантирует ошибку.

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Повод пересчитать привычную формулу появился 13 октября 2026 года. Airbnb перевёл часть хозяев, использующих программы управления объектами, на единую комиссию: вместо разделения сбора между хозяином и гостем платформа удерживает у хозяина 15,5%. Компания прямо предупредила владельцев, что им может потребоваться скорректировать цены, чтобы сохранить прежнюю выплату. Для путешественника это означает не обещанное удешевление, а возможную перестройку цен в выдаче.

Одновременно Airbnb уже показывает гостям итоговую цену с обязательными сборами до налогов в результатах поиска. Прозрачность стала лучше, но выбор не стал автоматическим. Отель и квартира продают разные наборы удобств и рисков, поэтому честно сравнивать нужно стоимость всего сценария поездки.

Что подтверждено, а что пока нельзя обещать

Подтверждено: Airbnb объясняет, что для затронутых объектов две комиссии объединены в одну - 15,5% со стороны хозяина. Если владелец раньше ставил цену 100 долларов, гость мог видеть около 115 долларов, а хозяин получать 97. Чтобы сохранить выплату после перехода, в примере платформы владелец должен выставить 115 долларов: гость по-прежнему увидит 115, а хозяин получит те же 97. Исключения и местные налоги возможны.

Подтверждено: итоговая цена Airbnb включает обязательные сборы, в том числе уборку, но налоги в некоторых странах добавляются отдельно. Правила отмены и возврата зависят от конкретного объявления. С 2025 года сбор за уборку при отмене после бесплатного периода рассматривается как часть цены проживания и возвращается по политике хозяина.

Нельзя утверждать: что после изменения комиссии квартиры в среднем подорожают или подешевеют на одинаковую величину. Одни хозяева могут поднять базовую цену, другие - принять меньшую выплату, третьи - изменить скидки. Сравнивать старую и новую цену одного объявления полезно, но делать из единичного примера прогноз для всего рынка нельзя.

Цена проживания - только начало расчёта: питание, уборка, транспорт и условия оплаты часто меняют победителя.

Первый скрытый расход: не жильё, а ежедневная жизнь

Квартира часто выигрывает у отеля для семьи или компании не потому, что у неё ниже цена за ночь, а потому, что одна кухня заменяет несколько ресторанных счетов. Но экономия возникает только если вы действительно будете готовить. Если поездка короткая, дни расписаны экскурсиями, а продукты придётся покупать большими упаковками, кухня может остаться красивой фотографией в объявлении.

У отеля, напротив, завтрак может выглядеть дорогой опцией. Однако при раннем выезде, деловой поездке или путешествии с детьми он экономит время и снижает риск стихийных трат в туристическом районе. Бесплатный завтрак, парковка, уборка и стойка регистрации - это не бонусы по умолчанию, а услуги, которым стоит присвоить реальную цену.

Практическая формула проста: стоимость проживания + питание + транспорт + парковка + обязательные сборы + цена неудобств. Последний пункт нельзя найти в чеке, но его можно оценить. Например, два часа ожидания самостоятельного заселения после ночного рейса или ежедневные 40 минут в дороге способны перечеркнуть небольшую экономию.

Второй скрытый расход: адрес может стоить дороже номера

Квартиры нередко просторнее, но расположены дальше от центра или станции. Добавьте проезд каждого участника поездки, позднее такси, платную парковку и время. Для двух человек дополнительные 10 евро в день кажутся мелочью; за неделю это уже 140 евро. Для семьи сумма растёт ещё быстрее.

Есть и обратная ситуация. Апартаменты рядом с нужным районом позволяют жить без машины, тогда как отель с привлекательной ценой требует ежедневных поездок. Поэтому сравнивать нужно не «центр против окраины», а маршруты именно вашей поездки: аэропорт, вокзал, места встреч, достопримечательности и вечернее возвращение.

Перед бронированием откройте карту общественного транспорта, задайте время прибытия поздним вечером и проверьте последнюю милю пешком. Рекламные «15 минут до центра» могут означать 15 минут на автомобиле без пробок, а не реальную дорогу с чемоданом.

Квартира становится выгоднее с каждым дополнительным человеком - но не всегда

Для одного путешественника или пары отель часто конкурентоспособен: уборка, коммунальные расходы и обслуживание распределяются на большое число номеров. Для семьи или группы квартира получает преимущество благодаря нескольким спальным местам, кухне и общей гостиной. Особенно заметно это при проживании дольше трёх-четырёх ночей.

Однако проверьте, что «четыре места» означают четыре нормальных кровати, а не диван в проходной комнате. Уточните количество санузлов, правила тишины, наличие лифта и реальный размер обеденного стола. Дешёвая квартира, где половина группы плохо спит, - уже не экономия.

Кухня и общее пространство особенно ценны для семьи и длительной поездки - если ими действительно пользоваться.

Исследование Vrbo и Harris Poll, проведённое в семи странах весной 2026 года, хорошо показывает, что для гостей важнее обещаний роскоши. Среди 1758 опрошенных путешественников 78% назвали важными исключительную чистоту и надёжность базовых удобств, 79% - быструю реакцию хозяина при проблеме. Неясная итоговая цена стала препятствием для 66%, а высокая или непонятная плата за уборку - для 59%. Это исследование заказано платформой аренды и не описывает весь мир, но полезно как список рисков, которые стоит проверить.

Отмена - это часть цены, даже если поездка состоится

Два варианта с одинаковой итоговой суммой не равноценны, если один можно отменить за день до заезда, а второй невозвратный. Гибкость - своего рода страховка. Её ценность растёт, если вы ждёте визу, летите с пересадками, путешествуете с детьми или бронируете за много месяцев.

Airbnb применяет разные стандартные политики для коротких поездок. На платформе есть 24-часовое окно полного возврата для многих бронирований, оформленных минимум за семь дней до заезда, но есть исключения. После этого срока условия зависят от выбранной политики. Booking.com также указывает, что отмена и предоплата определяются конкретным объектом: бесплатная отмена действует только в обозначенный период, а невозвратный тариф может не позволять даже изменить даты.

Смотрите не на ярлык «бесплатная отмена», а на точный момент, когда она заканчивается, часовой пояс объекта и сумму, которая вернётся. Отдельно проверьте городской налог, депозит, блокировку средств на карте и срок возврата. Депозит может не быть расходом, но временно уменьшает доступный бюджет поездки.

Гибкий тариф имеет денежную ценность: важны дедлайн отмены, сумма возврата и срок разблокировки депозита.

Кому чаще выгоднее квартира

Семье или компании из трёх и более человек, если отдельные гостиничные номера заметно дороже одного объекта.

если отдельные гостиничные номера заметно дороже одного объекта. Тем, кто едет на неделю и дольше и планирует готовить, стирать вещи и проводить часть времени дома.

и планирует готовить, стирать вещи и проводить часть времени дома. Путешественникам с особым режимом питания, которым кухня экономит не только деньги, но и время на поиск подходящей еды.

которым кухня экономит не только деньги, но и время на поиск подходящей еды. Тем, кому важен конкретный жилой район, где мало отелей, но есть удобные квартиры рядом с нужным маршрутом.

Но преимущество возникает только после проверки уборки, транспорта, правил заселения и реальных спальных мест. Разделите итоговую стоимость на число людей и ночей - так станет видно, действительно ли масштаб работает в вашу пользу.

Кому чаще выгоднее отель

Одинокому путешественнику или паре на одну-две ночи, когда разовый сбор за уборку делает квартиру непропорционально дорогой.

когда разовый сбор за уборку делает квартиру непропорционально дорогой. Тем, кто прибывает поздно и нуждается в круглосуточной стойке, хранении багажа и предсказуемом заселении.

и нуждается в круглосуточной стойке, хранении багажа и предсказуемом заселении. Деловому путешественнику, которому важны ежедневная уборка, завтрак, рабочее место и быстрый документ об оплате.

которому важны ежедневная уборка, завтрак, рабочее место и быстрый документ об оплате. Тем, у кого планы могут измениться, если у отеля есть разумный гибкий тариф, а квартира предлагает жёсткую отмену.

Отель также может выиграть при коротком визите в дорогой центр: меньшая площадь компенсируется экономией на транспорте и времени. Здесь «дороже за ночь» иногда означает «дешевле за поездку».

Как сравнить два варианта за десять минут

Введите одинаковые даты и точное число гостей. Сравнивайте только финальные суммы после выбора дат, а не стартовую цену в календаре. Запишите все обязательные платежи. Ночь, уборка, сервисный сбор, налоги, парковка, курортный или городской сбор. Оцените питание. Сколько завтраков и ужинов вы действительно приготовите, а сколько купите вне жилья. Посчитайте транспорт для всей группы. Аэропорт, ежедневные маршруты, позднее такси, платные дороги и парковка. Сравните отмену. До какой даты возвращаются деньги, что происходит со сборами и сколько стоит гибкий тариф. Проверьте депозит и оплату. Кто списывает деньги, когда, в какой валюте и на сколько дней может быть заблокирована сумма. Прочитайте свежие отзывы о базовых вещах. Чистота, шум, Wi‑Fi, кровати, горячая вода, кондиционер, заселение и реакция хозяина. Добавьте цену неудобств. Если экономия требует ежедневного часа в дороге или сложного ночного заселения, решите заранее, сколько для вас стоит это время.

Для быстрого расчёта сделайте две строки в заметках: «отель» и «квартира». Сложите все денежные расходы, затем отдельно запишите часы в дороге и риски отмены. Не пытайтесь превратить каждое неудобство в точную валюту - достаточно увидеть, покупаете ли вы реальную экономию или просто более низкую цифру в поиске.

Вывод: победителя определяет сценарий, а не тип жилья

Изменение комиссий Airbnb делает цены понятнее, но не создаёт универсально дешёвого варианта. Для короткой поездки вдвоём отель может победить благодаря расположению, завтраку и гибкой отмене. Для семьи на неделю квартира способна сэкономить значительную сумму за счёт пространства, кухни и одной цены на всю группу.

Правильный выбор начинается не с вопроса «что дешевле - отель или квартира», а с вопроса «как именно мы будем жить в этой поездке». Сравните финальные суммы, добавьте питание и транспорт, проверьте отмену и депозит - и только тогда разница в цене за ночь приобретёт смысл.

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