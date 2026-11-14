Есть только два места на Земле, где нет ограничения скорости на дорогах

Где можно разогнаться «как Формула-1» и не получить штраф? Разбираемся.
Вы когда-нибудь мечтали нажать педаль в пол, чтобы стрелка спидометра улетела в космос - и при этом никто не остановил вас мигалками? Забудьте про виртуальные гонки и картинг в парках развлечений. Мир реальных дорог тоже может подарить ощущение скорости, если знать, куда ехать.
Но прежде чем вычёркивать этот пункт из своего списка ярких приключений, нужно понимать, где именно можно гонять законно, насколько быстро способны ехать современные машины и о чём важно помнить, чтобы удовольствие не превратилось в большой адреналиновый стресс.
Сначала главный вопрос: насколько быстры современные автомобили?
На сегодняшний день титул самого быстрого автомобиля мира держит электрический гиперкар YangWang U9 Xtreme от китайского автогиганта BYD - разгон до 308,4 миль в час (около 480 км/ч).
В сентябре 2025 года он сместил с пьедестала легендарный Bugatti Chiron Super Sport 300+, который держал рекорд с 2019 года.
В США тоже есть свои ракеты на колёсах: Chevrolet Corvette ZR1X от General Motors способен разогнаться до 375 км/ч.
Обычные седаны и кроссоверы развивают 190–220 км/ч, а до 96 км/ч разгоняются за 5–10 секунд. Но этого более чем достаточно, чтобы прочувствовать скорость - особенно там, где нормативов нет.
Где же нет ограничения скорости?
На планете всего две страны, где на отдельных магистралях отсутствуют ограничения скорости. Но это не значит, что можно отключить здравый смысл - даже там есть рекомендованные значения, отдельные ограниченные участки и правила, которые нарушать опасно.
Разгон с 16 до 32 км/ч - это удвоение кинетической энергии, а значит, все последствия будут гораздо серьёзнее.
Тем не менее, если вы ищете место, где можно законно проверить пределы возможностей - своих и машины - и при этом сохраняете голову на плечах, вот две дороги на Земле, где это возможно:
1. Автобаны Германии - рай для любителей скорости
Знаменитые немецкие автобаны - единственное место в мире, где отсутствие ограничения скорости стало почти культурным наследием. Но не все участки свободны от лимитов: ограничения появляются возле городов, на ремонтируемых отрезках и там, где так говорит здравый смысл.
Тем не менее, найдя знак «отмены всех ограничений», вы имеете полное право включить любимый плейлист, рвануть вперёд и почувствовать себя настоящим Шумахером - при условии, что вы уверены в своих рефлексах, а машина не развалится на скорости света.
Что ожидать:
Большинство водителей там - высокодисциплинированные профи.
Левый ряд - только для обгонов. Забыли? Получите возмущённый взгляд немецкого пенсионера на Porsche.
На скоростных участках часто можно увидеть машины, несущиеся 250+ км/ч, и это считается нормой.
2. Автомагистраль в Монголии - свобода степей
Монголия может и не выглядит очевидным выбором, но там есть длинные участки дорог без явных ограничений скорости.
Картина примерно такая: вы, степи, горизонт и колёса, которые жужжат под вами. И больше никто.
Минусы? Дороги не такие идеальные, как в Германии. Зато ощущение свободы - как в кино про Дикого Запада, только вместо лошади у вас «Тойота».
Можно ли там разгоняться до максимума?
В теории - да. На практике - зависит от дороги, условий и вашей готовности.
Даже на «безлимитных» дорогах нужно помнить о безопасности: «Скорость сама по себе не убивает. Опасность - это внезапная остановка».
Как безопасно гонять, если всё-таки решились?
Вот несколько правил, которые помогут вам не превратиться в декорацию на трассе:
1. Проверьте машину
Тормоза, шины, давление, подвеска - всё должно быть идеально. Если при 180 км/ч машина вибрирует так, будто зовёт духов, пора в сервис.
2. Оставьте дистанцию
На большой скорости вам нужно не секунды - десятки секунд, чтобы среагировать. Держите дистанцию больше, чем кажется нужным.
3. Смотрите очень далеко вперёд
На 200 км/ч вы пролетаете длину футбольного поля за секунду.
Сканируйте дорогу на сотни метров вперёд - именно так делают в автоспорте.
4. Следите за погодой
Немного дождя? От 250 км/ч придётся отказаться - мокрый асфальт превращает машину в катер.
5. И самое важное - выбирайте правильное время
Если на автобане пробки - это уже не «гоночный день», это «посижу и посмотрю на бампер впереди».
Германия и Монголия - две страны, где вы действительно можете отпустить педаль тормоза и дать двигателю показать, на что он способен. Но даже на безлимитных дорогах скорость - это ответственность, а не просто адреналин.