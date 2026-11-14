Есть только два места на Земле, где нет ограничения скорости на дорогах

Где можно разогнаться «как Формула-1» и не получить штраф? Разбираемся.

Вы когда-нибудь мечтали нажать педаль в пол, чтобы стрелка спидометра улетела в космос - и при этом никто не остановил вас мигалками? Забудьте про виртуальные гонки и картинг в парках развлечений. Мир реальных дорог тоже может подарить ощущение скорости, если знать, куда ехать.

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Но прежде чем вычёркивать этот пункт из своего списка ярких приключений, нужно понимать, где именно можно гонять законно, насколько быстро способны ехать современные машины и о чём важно помнить, чтобы удовольствие не превратилось в большой адреналиновый стресс.

Сначала главный вопрос: насколько быстры современные автомобили?

На сегодняшний день титул самого быстрого автомобиля мира держит электрический гиперкар YangWang U9 Xtreme от китайского автогиганта BYD - разгон до 308,4 миль в час (около 480 км/ч).

В сентябре 2025 года он сместил с пьедестала легендарный Bugatti Chiron Super Sport 300+, который держал рекорд с 2019 года.

В США тоже есть свои ракеты на колёсах: Chevrolet Corvette ZR1X от General Motors способен разогнаться до 375 км/ч.

Обычные седаны и кроссоверы развивают 190–220 км/ч, а до 96 км/ч разгоняются за 5–10 секунд. Но этого более чем достаточно, чтобы прочувствовать скорость - особенно там, где нормативов нет.

Где же нет ограничения скорости?

На планете всего две страны, где на отдельных магистралях отсутствуют ограничения скорости. Но это не значит, что можно отключить здравый смысл - даже там есть рекомендованные значения, отдельные ограниченные участки и правила, которые нарушать опасно.

Разгон с 16 до 32 км/ч - это удвоение кинетической энергии, а значит, все последствия будут гораздо серьёзнее.

Тем не менее, если вы ищете место, где можно законно проверить пределы возможностей - своих и машины - и при этом сохраняете голову на плечах, вот две дороги на Земле, где это возможно: