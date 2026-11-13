Почему коробку от смартфона лучше сохранить: она пригодится даже через несколько лет

После покупки нового смартфона некоторые так и наровят поскорее избавиться от упаковки: коробка занимает место, а практической пользы от нее казалось бы нет. Но выбрасывать ее сразу не стоит. Оригинальная упаковка может выручить при краже телефона, помочь выгоднее продать старое устройство и даже пригодиться при возврате покупки, давайте разберемся по порядку

На коробке указан IMEI телефона

Если смартфон потеряется или его украдут, может понадобиться IMEI - уникальный идентификационный номер устройства, состоящий обычно из 15 цифр. По нему мобильный оператор может определить конкретный аппарат и при необходимости заблокировать его работу в своей сети.

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Найти этот номер можно на наклейке, прикрепленной к оригинальной коробке. В зависимости от модели он также доступен в учетной записи Apple или Google. Но если телефон уже пропал, а нужные сведения требуется получить быстро, коробка может оказаться самым простым решением.

С оригинальной упаковкой телефон можно продать дороже

Когда приходит время менять смартфон, старая коробка неожиданно превращается в преимущество. В ней могут остаться кабели, скрепка для извлечения SIM-карты и другие принадлежности, которые пригодятся следующему владельцу.

По данным американского издания Consumer Reports, оригинальная упаковка способна повысить стоимость подержанной электроники на 10–20%. Для покупателя она служит дополнительным признаком того, что за устройством следили, а также помогает убедиться в подлинности товара.

При прочих равных многие предпочтут смартфон в заводской коробке, а не такой же аппарат без упаковки. К тому же она пригодится, если телефон придется отправлять почтой: внутренние картонные вставки помогут надежно зафиксировать устройство и защитить его от повреждений.

Коробка может понадобиться при возврате в магазин

Еще один повод не торопиться с уборкой - условия возврата товара. Некоторые продавцы требуют сохранить заводскую упаковку, иначе вернуть смартфон будет сложнее. Например, при покупке iPhone непосредственно у Apple устройство можно вернуть в течение 14 дней после получения. При этом компания требует оригинальную упаковку. У Samsung также есть требования к сохранности заводской коробки, а правила других магазинов могут отличаться.

Перед тем как отправить упаковку в мусорное ведро, лучше проверить условия возврата у конкретного продавца. В итоге небольшая коробка, которая после покупки кажется ненужным картоном, может сослужить хорошую службу и через несколько лет. Она поможет найти IMEI, пригодится при продаже смартфона и избавит от лишних хлопот, если покупку придется возвращать.