Собака приносит игрушку, но не отдаёт. Чего она ждёт от вас?

Собака тычет вам в колено плюшевой уткой. Вы откладываете телефон, протягиваете руку, и собака тут же отступает на полшага. Когда вы снова берётесь за телефон, утиный клюв опять упирается в колено.

Можно весь вечер гадать, когда же вам наконец отдадут эту утку. А с собачьей точки зрения всё, возможно, уже получилось. Вы подняли глаза, повернулись к ней и включились в игру. У входной двери тот же жест может означать обычное приветствие.

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Игрушка у двери бывает просто приветствием

У некоторых собак всё начинается со звука ключа в замке. Пёс хватает ближайшую игрушку, выбегает в прихожую и ходит за вами, пока вы снимаете куртку. Через пару минут утка уже валяется на коврике, и бросать её никому не приходится.

Ветеринарный врач Уайлани Санг, специалист по поведению животных, описывает такое приветствие в издании PetMD. Возбуждённой собаке бывает легче встретить хозяина, когда в зубах что-то есть. Порой мы и сами закрепляем эту привычку. Кто хоть раз встречал у дверей пса с огромной плюшевой уткой поперёк пасти, знает, как трудно молча пройти мимо.

Какую игру собака вам предлагает

Пёс подносит канатик так близко, что свободный конец ложится вам на колено. Если он остаётся рядом и мягко тянет на себя, когда вы берётесь за другой конец, похоже, ему захотелось поиграть в перетягивание. Для этой игры канатик как раз придётся держать вдвоём.

С мячом всё может выглядеть иначе. Собака отскакивает, вытягивает передние лапы и опускает грудь почти до пола, а зад у неё остаётся поднятым. Это игровой поклон. Если пёс легко отбегает и тут же возвращается к вам с мячом, возможно, больше всего ему нравятся догонялки. С мячом всё может выглядеть иначе. Собака отскакивает, вытягивает передние лапы и опускает грудь почти до пола, а зад у неё остаётся поднятым. Это игровой поклон. Если пёс легко отбегает и тут же возвращается к вам с мячом, возможно, больше всего ему нравятся догонялки.

В исследовании, опубликованном в журнале Applied Animal Behaviour Science, учёные сравнили, как собаки играют с человеком и друг с другом. Когда партнёром был человек, собаки чаще подносили и показывали ему игрушку. Можно быть полноправным участником игры, так ни разу и не подержав мяч.

Когда лучше оставить игрушку собаке

Совсем иначе выглядит момент, когда рука приближается к мячу, а пёс вдруг застывает. Он опускает голову над игрушкой, заслоняет её корпусом, пристально следит за вашей рукой. Иногда слышно рычание. При таком сочетании признаков собака может опасаться, что у неё заберут ценную вещь.

Уберите руку и спокойно отойдите. Пусть дети тоже отступят и оставят собаку с игрушкой. Ругать за рычание или снова тянуться к мячу, чтобы посмотреть, повторится ли оно, опасно. Если собака начала охранять вещи, специалисты британской организации Dogs Trust советуют обратиться к ветеринарному врачу. Он сможет, в частности, проверить, не испытывает ли она боль.

Как договориться о следующем броске

Если пёс играет охотно и спокойно, научить его выпускать мяч поможет второй, такой же любимый. Бросьте первый. Когда собака вернётся, покажите второй, подбросьте его в ладони. Как только пёс сам выпустит первый мяч, похвалите его и бросьте второй. Пока он бежит, подберите первый. Через несколько таких обменов собака может и сама уронить мяч у ваших ног в ожидании следующего броска.

А с плюшевой уткой у порога можно вообще ничего не придумывать. Поздоровайтесь с собакой и дайте ей донести утку туда, куда она собиралась. Для удачной встречи этого порой вполне достаточно.