11 ноября 2026, 08:45

Пять книг, которые лечат осеннюю хандру

Пять книг, которые лечат осеннюю хандру

Ноябрь - месяц, когда за окном темнеет к четырём часам дня, а единственное желание - закутаться в плед и никого не видеть. Хандра приходит тихо: сначала пропадает аппетит к жизни, потом к сериалам, потом даже телефон надоедает.

Лекарство, конечно, не таблетка и не волшебный рецепт, а хорошая книга. Не умная и не «правильная», а такая, после которой хочется улыбнуться, позвонить близким или просто выйти на улицу. Мы собрали пять романов, которые справляются с осенней тоской лучше любого марафона из сериалов. В каждом есть тепло, юмор и вера в то, что с людьми всё не так уж плохо.

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1. Фредрик Бакман «Вторая жизнь Уве»: для тех, кто устал от людей

Уве - угрюмый вдовец, который проверяет, правильно ли соседи паркуются, и искренне считает всех вокруг идиотами. Его жизнь уже давно похожа на расписание поездов - без опозданий и без радости. Но в соседний дом возникает бестактная, шумная семья, и капитуляция ворчуна начинается с мелочей: ему просят одолжить лестницу, потом машину, потом совет.
Книга успевает и посмешить, и тронуть до комка в горле. Всё, что она говорит, умещается в одну фразу: одиночество проходит, когда в дверь настойчиво стучат чужие люди. Читать, когда хочется, чтобы все отстали, и вдруг заметить, что ты теперь улыбаешься вместе с героем.

2. Мюриэль Барбери «Элегантность ёжика»: для тех, кто скучает по красоте

Консьержка Рене в роскошном парижском доме старательно изображает простую женщину: дремлющий телевизор, банальные реплики, толстый кот. На самом деле в её комнате стоят тома Толстого, и о философии и искусстве она рассуждает лучше иного профессора. Её тайну давно догадалась только двенадцатилетняя девочка из богатой семьи с верхнего этажа. После того как в доме появляется новый жилец, тихий японец господин Одзу, всё начинает меняться.
Это книга-чай с пирожным, но без сахара. Она напоминает, что красота живёт в мелочах - в чашке чая, в кадре из старого фильма, в строчке любимого автора, - и что умение замечать её и есть одно из лучших противоядий от мандры.

3. Рэй Брэдбери «Вино из одуванчиков»: для тех, кто тоскует по лету

Лето 1928 года, вымышленный городок Гринтаун в Иллинойсе, двенадцатилетний Дуглас Сполдинг. Его дед делает из одуванчиков вино и разливает его по бутылкам, чтобы зимой откупорить часть лета. Именно так и устроена эта книга: каждая глава - бутылка с одним днём, пахнущим проволокой травой, теннисными кедами и корицей.
Брэдбери не обещает, что кругом всё будет хорошо: в его повести есть и потери, и сознание того, что люди смертны. Но он учит замечать обычные дни и хранить их, а это лучшее, что можно сделать в ноябре. Для чтения с клетчатым пледом и горячим чаем - идеально.

4. Мэтт Хейг «Полуночная библиотека»: для тех, кто жалеет о несделанном

Нора Сид уверена, что жизнь не удалась: не стала певицей, не уехала, не вышла замуж. И вот она оказывается в бесконечной библиотеке, где каждая книга - её жизнь, прожитая по-другому, и можно попробовать любую. Если бы я выбрала другую профессию? Другого мужчину? Другой город?
Хейг играет в извечное «что было бы, если» и приводит к мысли, которую нужно услышать именно осенью: идеальной жизни не существует, у любой есть свои минусы. Книга лёгкая, быстрая, читается за пару вечеров - и по-настоящему утешает.

5. Ромен Гари «Вся жизнь впереди»: для тех, кто верит в доброту

Момо - мальчик-араб из парижского Бельвиля. Он живёт у мадам Розы, пожилой еврейки, пережившей Освенцим и теперь присматривающей за детьми, чьи матери работают на улице. Денег нет, здоровья тоже, шестой этаж без лифта. И всё же это одна из самых тёплых книг во французской литературе XX века: Гари выпустил её под псевдонимом Эмиль Ажар и получил за неё Гонкуровскую премию в 1975 году.
Рассказывает всё сам Момо, с детской прямотой и взрослой иронией, и от этого смеёшься и почти плачешь одновременно. Если на душе серо и хочется убедиться, что люди способны на безграничную нежность, читайте именно эту книгу и держите под рукой бумажные салфетки.

С какой книги начать

Выбирайте по настроению, а не по рейтингу:

• Раздражают все вокруг - Бакман, «Вторая жизнь Уве».
• Хочется чего-то умного и уютного - Барбери, «Элегантность ёжика».
• Не хватает света и лета - Брэдбери, «Вино из одуванчиков».
• Думаете «а вдруг моё место в другой жизни» - Хейг, «Полуночная библиотека».
• Хочется поплакать и тут же рассмеяться - Гари, «Вся жизнь впереди».

 

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