11 ноября 2026, 18:35

Почему кошка спит с одним человеком, хотя кормит её другой

Почему кошка спит с одним человеком, хотя кормит её другой

В семье один человек кормит кошку, другой играет с ней, а спать она из вечера в вечер приходит к третьему. И ведь он ничего особенного не делает. Разве что чуть подвинется, когда она устраивается у него под боком. Вполне возможно, именно это ей в нём и нравится.

Со знакомым человеком кошке спокойно, от него тепло, а на его половине кровати хватает места, чтобы вытянуть лапы. Что именно ей полюбилось, проще заметить вечером, когда до сна ещё далеко и вся семья собралась на диване.

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Рядом с вами можно спокойно поспать

Когда кошка запрыгивает на колени и трётся щекой о ладонь, ей, вероятно, приятна ласка. Когда она ложится на те же колени, подбирает лапы и закрывает глаза, возможно, всё, чего ей хотелось, она уже получила. Стоит начать гладить её по спине, и через минуту колени снова свободны.

Международное общество медицины кошек рекомендует дать кошке самой решать, когда подойти и сколько пробыть рядом. Вспомните, у кого она любит лежать, пока домашние читают или смотрят телевизор. Возможно, это как раз тот человек, который может целую главу просидеть в одной позе и ни разу не потревожить спящую у него на коленях кошку.

Почему она занимает вашу подушку

Вы встали за водой, а когда вернулись, половину подушки уже заняла кошка. Место мягкое и ещё хранит тепло. А если вы ворочаетесь во сне, у изголовья бывает тише, чем в ногах, где от одного движения взлетает целый край одеяла.

На наволочке остаётся и ваш запах. В 2025 году учёные из Токийского сельскохозяйственного университета предложили 30 домашним кошкам обнюхать три пробирки. В одной была ватная палочка с запахом хозяина, в другой лежала палочка с запахом незнакомца, в третьей оставили чистую. Чужой запах кошки обнюхивали в среднем 4,8 секунды, вдвое дольше, чем знакомый. Значит, различить их кошки вполне способны. На хозяйской подушке к знакомому запаху добавляется тепло, и тут уже трудно сказать, что кошке приятнее.

Вы или всё-таки плед?

Присмотритесь, что происходит, когда вы меняете привычное место. Вчера читали в кровати, сегодня устроились в гостиной, и вот кошка уже перебралась с вами на диван. А бывает наоборот. Вы давно ушли спать, а она лишь перевернулась на другой бок на своём шерстяном пледе. Так легче заметить, когда ей особенно нужна ваша компания, а когда её вполне устраивает тёплое место.

У кошек, которые ладят между собой, часто можно увидеть ту же картину, что и у вас в спальне. Места на диване достаточно, а они всё равно укладываются так, чтобы соприкасаться боками. Если кошка всякий раз сама придвигается к вам вплотную и засыпает, вполне разумно считать это знаком доверия.

А если она спит с кем-то другим?

У ночного выбора бывают вполне будничные причины. Один из вас ложится раньше, другой спит под одеялом, которое кошка давно облюбовала. А у вас с ней могут быть свои привычки в других уголках дома. К кому она выходит в прихожую? О чьи ноги трётся, пока закипает чайник?

Если хочется, чтобы она почаще заглядывала и к вам, оставьте в кресле рядом с собой плед, на котором она уже спит. Когда придёт, дайте ей самой выбрать, где лечь. Вполне возможно, для начала она согласится составить вам компанию за утренним кофе.

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