Смертельный урожай под ногами: почему осенняя прогулка с собакой может закончиться на операционном столе

Осенние прогулки доставляют собакам огромную радость, однако под опавшей листвой могут скрываться серьезные угрозы. Конские каштаны и желуди, устилающие парковые дорожки, способны вызвать тяжелое отравление и стать причиной смертельно опасных осложнений.

Британский клуб собаководства (The Kennel Club) предупреждает: эти плоды опасны не только токсичным составом, но и риском удушья или полной непроходимости желудочно-кишечного тракта.

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Что происходит, если собака съедает конский каштан?

Конский каштан обыкновенный (Aesculus hippocastanum) содержит опасный токсин - эскулин. Ядовитыми являются все части растения, включая листья, кору, цветы и сами плоды.

Сроки проявления: Симптоматика обычно развивается в течение 1–6 часов после поедания, однако в ряде случаев латентный период затягивается до двух суток.

Симптоматика обычно развивается в течение 1–6 часов после поедания, однако в ряде случаев латентный период затягивается до двух суток. Клиническая картина: Возникают сильная рвота (иногда с примесью крови), диарея, обильное слюнотечение, абдоминальные боли, резкая жажда и отказ от корма.

Возникают сильная рвота (иногда с примесью крови), диарея, обильное слюнотечение, абдоминальные боли, резкая жажда и отказ от корма. Тяжелые случаи: При выраженной интоксикации наблюдаются мышечный тремор, двигательные нарушения и общая слабость.

По данным британской службы ветеринарной экстренной помощи Vets Now, тяжелые отравления регистрируются относительно редко, но исключать их нельзя. Специфического антидота против эскулина не существует, поэтому лечение носит симптоматический характер и требует квалифицированной ветеринарной помощи.

Желуди: угроза для почек и печени

Дубовые желуди содержат высокие концентрации таннинов (дубильных веществ), губительных для организма животного.

Последствия: Проглатывание желудей провоцирует рвоту, расстройство кишечника и спастические боли в животе. Регулярное или массивное потребление плодов способно привести к тяжелым патологиям печени и почек.

Проглатывание желудей провоцирует рвоту, расстройство кишечника и спастические боли в животе. Регулярное или массивное потребление плодов способно привести к тяжелым патологиям печени и почек. Особая опасность: Зеленые, недозрелые желуди содержат максимальное количество токсичных таннинов.

Помимо химического отравления, из-за своей плотной структуры и формы желуди нередко застревают в пищеводе, желудке или кишечнике, вызывая непроходимость, требующую хирургического вмешательства.

Как отличить конский каштан от съедобного?

Конский каштан не имеет ботанического родства со съедобным благородным каштаном, который традиционно запекают и употребляют осенью.

Листья: У конского каштана листья сложные, пальчато-сложные (напоминают растопыренные пальцы руки), тогда как у съедобного - цельные, удлиненные, с зубчатыми краями.

У конского каштана листья сложные, пальчато-сложные (напоминают растопыренные пальцы руки), тогда как у съедобного - цельные, удлиненные, с зубчатыми краями. Плюска (оболочка плода): Околоплодник конского каштана покрыт редкими и короткими шипами. Съедобный каштан защищен густой «плюской» с множеством тонких и острых колючек.

Околоплодник конского каштана покрыт редкими и короткими шипами. Съедобный каштан защищен густой «плюской» с множеством тонких и острых колючек. Безопасность: Съедобные каштаны не содержат токсичных веществ, однако из-за твердой оболочки и крупного размера все равно представляют риск удушья для домашних животных.

Как обезопасить питомца во время осеннего променада?