29 октября 2026, 12:05

Пришёл в музей, а ты уже там: 20+ удивительных встреч жизни с искусством

Пришёл в музей, а ты уже там: 20+ удивительных встреч жизни с искусством

Обычно в музее мы пытаемся узнать что-нибудь о художнике. Но иногда неожиданно узнаём себя: та же причёска, тот же нос и даже выражение лица человека, которого отвлекли от обеда. Только двойник уже в золочёной раме, а вы пока в куртке и с входным билетом.

Впрочем, такие встречи случаются и за пределами музеев. Кот обнаруживает свою подозрительно успешную карьеру на упаковке корма, книжная обложка идеально продолжает лицо читательницы, а солнечный луч решает немного поработать соавтором картины. Где-то всё устроил случай, где-то сходство помогли подчеркнуть поза и удачный ракурс. Получилась подборка, после которой вопрос «Что хотел сказать художник?» хочется заменить другим: «А откуда он вообще меня знает?»

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