Отделить желток за пять секунд: трюк с пластиковой бутылкой, который завораживает миллионы

Перелить желток из одной половинки скорлупы в другую, чтобы отделить его от белка, - классика кухонных мучений. Одно неверное движение, острый край скорлупы протыкает желток, и вот он уже растёкся по белку, а рецепт безнадёжно испорчен. Вирусный TikTok-трюк предлагает забыть про скорлупу и взять в руки… обычную пластиковую бутылку.

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Как это делается

Повторить может кто угодно, даже ребёнок (под присмотром взрослых). По шагам:

Разбейте яйцо в тарелку или миску - целиком, вместе с белком и желтком. Возьмите пустую чистую пластиковую бутылку и слегка сожмите её рукой, выпустив часть воздуха. Поднесите горлышко бутылки вплотную к желтку и плавно разожмите пальцы. Желток, как по волшебству, втягивается внутрь бутылки целым и невредимым, а белок остаётся в миске.

Чтобы переложить желток куда нужно - в другую миску или прямо в тесто, - поднесите горлышко к месту назначения и снова мягко сожмите бутылку.

Почему это работает

Когда вы разжимаете сжатую бутылку, внутри неё создаётся лёгкое разрежение - она пытается вернуть выпущенный воздух и втягивает его обратно вместе с тем, что окажется у горлышка. Желток плотнее и компактнее жидкого белка, поэтому он аккуратно засасывается целиком, не разрываясь. Фактически бутылка работает как мягкая пипетка-присоска.

Несколько советов

Берите бутылку с горлышком обычного диаметра - в слишком узкое желток втянуться не сможет, а в слишком широкое может проскочить белок. Действуйте без спешки: резкое движение способно «захватить» и часть белка. И, конечно, используйте чистую бутылку - она ведь контактирует с продуктом.

Именно за гипнотическую лёгкость этот трюк и стал одним из самых просматриваемых кухонных видео в соцсетях - смотреть, как желток сам прыгает в бутылку, можно бесконечно. Рискнёте повторить на следующей выпечке?