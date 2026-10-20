Отделить желток за пять секунд: трюк с пластиковой бутылкой, который завораживает миллионы

Перелить желток из одной половинки скорлупы в другую, чтобы отделить его от белка, - классика кухонных мучений. Одно неверное движение, острый край скорлупы протыкает желток, и вот он уже растёкся по белку, а рецепт безнадёжно испорчен. Вирусный TikTok-трюк предлагает забыть про скорлупу и взять в руки… обычную пластиковую бутылку.
Как это делается
Повторить может кто угодно, даже ребёнок (под присмотром взрослых). По шагам:
- Разбейте яйцо в тарелку или миску - целиком, вместе с белком и желтком.
- Возьмите пустую чистую пластиковую бутылку и слегка сожмите её рукой, выпустив часть воздуха.
- Поднесите горлышко бутылки вплотную к желтку и плавно разожмите пальцы.
- Желток, как по волшебству, втягивается внутрь бутылки целым и невредимым, а белок остаётся в миске.
Чтобы переложить желток куда нужно - в другую миску или прямо в тесто, - поднесите горлышко к месту назначения и снова мягко сожмите бутылку.
Почему это работает
Когда вы разжимаете сжатую бутылку, внутри неё создаётся лёгкое разрежение - она пытается вернуть выпущенный воздух и втягивает его обратно вместе с тем, что окажется у горлышка. Желток плотнее и компактнее жидкого белка, поэтому он аккуратно засасывается целиком, не разрываясь. Фактически бутылка работает как мягкая пипетка-присоска.
Несколько советов
Берите бутылку с горлышком обычного диаметра - в слишком узкое желток втянуться не сможет, а в слишком широкое может проскочить белок. Действуйте без спешки: резкое движение способно «захватить» и часть белка. И, конечно, используйте чистую бутылку - она ведь контактирует с продуктом.
Именно за гипнотическую лёгкость этот трюк и стал одним из самых просматриваемых кухонных видео в соцсетях - смотреть, как желток сам прыгает в бутылку, можно бесконечно. Рискнёте повторить на следующей выпечке?