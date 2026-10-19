Айфон садится уже к обеду? В iOS 26 появился скрытый режим, который сам растягивает заряд

Знакомая картина: утром зарядили телефон под завязку, а к середине дня он уже умоляет о розетке. Обычно в этот момент мы лезем в «Энергосбережение» - и получаем тусклый экран, замершие уведомления и ощущение, что пользуемся не смартфоном, а кнопочной «звонилкой». В iOS 26 у этой проблемы появилось куда более элегантное решение, о котором многие даже не подозревают.

Называется оно «Адаптивный режим энергопотребления» (Adaptive Power). Фишку активно разбирают в роликах про новую прошивку, а технические издания называют её одной из самых недооценённых функций обновления. Главное её достоинство - она работает незаметно.

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Как включить за десять секунд

Откройте «Настройки» → «Аккумулятор» → «Режим питания». Там вы увидите переключатель «Adaptive Power» (в русской локализации - «Адаптивный режим энергопотребления»). Включите его - и можете забыть о нём. Всё, настройка сделана раз и навсегда.

Важный нюанс: функция доступна на iPhone с поддержкой Apple Intelligence, то есть на моделях iPhone 15 Pro и новее. На более старых аппаратах этого пункта в меню просто не будет.

Почему это умнее обычного энергосбережения

Классический режим энергосбережения работает грубо: как только вы его включили, он сразу режет всё подряд - яркость, фоновую активность, скорость процессора. Телефон начинает заметно «тупить», и терпеть это целый день удовольствие сомнительное.

Адаптивный режим действует точечно. Он постоянно следит за тем, как расходуется батарея, и вмешивается только тогда, когда замечает, что сегодня заряд уходит быстрее обычного. В такие моменты он делает мелкие, почти неощутимые подстройки - например, слегка снижает яркость экрана, - чтобы вы дотянули до вечера. Если же день спокойный и телефон спокойно доживёт до розетки, система вообще ничего не трогает.

Иными словами, это не «тормоз на всякий случай», а умный помощник, который экономит заряд ровно тогда, когда это действительно нужно, и не мешает в остальное время.

Стоит ли включать

Однозначно да - особенно если вы из тех, кто к вечеру регулярно смотрит на красный индикатор батареи. Настройка бесплатная, включается в пару касаний и дальше работает сама. Вы ничего не теряете в удобстве, но получаете дополнительный запас хода в самые нужные дни.

А вы уже заглядывали в настройки аккумулятора после обновления до iOS 26? Возможно, там вас ждёт ещё пара приятных сюрпризов.