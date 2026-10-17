17 октября 2026, 09:30

Скрытая функция iPhone, которую ждали годами: теперь можно скопировать не всё сообщение, а только нужный кусок

Скрытая функция iPhone, которую ждали годами: теперь можно скопировать не всё сообщение, а только нужный кусок

Знакомая сцена: вам прислали длинное сообщение, а вам из него нужен один короткий фрагмент - код из банка, номер квартиры, адрес встречи или одна удачная фраза. Раньше iPhone предлагал один вариант: скопировать весь пузырёк целиком, вставить его куда-то и вручную вычистить всё лишнее. В iOS 26 этой возни больше нет.

Фишка тихо появилась в свежей системе и уже разошлась по подборкам «скрытых возможностей iOS 26», которые собирают сотни тысяч просмотров. На первый взгляд мелочь - но именно такие мелочи экономят по несколько секунд десятки раз в день.

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Как это работает - по шагам

  1. Откройте переписку в «Сообщениях» и зажмите пальцем нужный пузырёк с текстом.
  2. В появившемся меню выберите не «Копировать», а пункт «Выбрать» (Select).
  3. Текст сообщения станет выделяемым, как в любом документе: потяните маркеры выделения и обведите ровно тот кусок, который вам нужен.
  4. Нажмите «Копировать» - в буфер попадёт только выделенное, без всего остального.

Дальше вставляете фрагмент куда угодно - в заметку, в другой чат, в поисковую строку - и он уже чистый, без лишних строк.

Почему это удобнее, чем кажется

До iOS 26 система воспринимала сообщение как единый неделимый блок: хочешь часть - копируй всё и редактируй. Теперь Apple разрешила выделять текст внутри отдельного сообщения так же свободно, как в «Заметках» или браузере. Для кодов подтверждения, адресов и ссылок, которые часто прилетают вперемешку с другими словами, это прямо спасение.

Небольшой нюанс: приём работает именно в приложении «Сообщения» и именно с текстом. Если нужная информация пришла картинкой или скриншотом, выделить её так не получится - там выручит другая функция, распознавание текста на фото.

А вы уже обновились до iOS 26 и нашли эту возможность? Попробуйте - после неё возвращаться к «копировать всё и стирать лишнее» уже не захочется.

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