Беспроводные наушники стали играть тише? Проверьте незаметную причину, прежде чем покупать новые

Любимую музыку приходится включать громче, а один наушник звучит глуше другого? Прежде чем подозревать поломку, осмотрите звуковые отверстия. На сеточках и внутри насадок постепенно скапливаются ушная сера, кожный жир и пыль. Samsung прямо предупреждает: такие загрязнения могут ухудшать качество звука. Но чистить устройство нужно аккуратно - и по инструкции именно вашей модели.

О регулярном уходе напомнил и специалист лаборатории Good Housekeeping Ноа Пинсонно в материале от 15 октября. Он отмечает, что загрязняются не только маленькие наушники: пот, жир и средства для волос остаются также на амбушюрах и оголовье больших моделей.

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1.Внутриканальные наушники: без нажима на сеточку

Сначала найдите название модели и раздел об уходе на сайте производителя. Подготовьте чистую мягкую салфетку без ворса и инструменты, разрешённые инструкцией. Отключите устройство от зарядки.

Если производитель предусматривает снятие силиконовых насадок, аккуратно отделите их. Не тяните с усилием: крепления различаются. Сначала осмотрите насадку и сеточку при хорошем освещении - так легче понять, где именно скопился налёт.

Для ряда Galaxy Buds Samsung рекомендует мягкую сухую щётку или ватную палочку. Движения должны быть лёгкими: задача - убрать загрязнение с поверхности, а не продавить его внутрь. Металлическая щётка для этого не подходит.

Промывать снятые насадки можно только тогда, когда это разрешено производителем. Не переносите правила для силикона на пеноматериал или сам корпус. Перед сборкой все детали должны полностью высохнуть.

А как же мицеллярная вода? Apple действительно описывает такую процедуру для сеточек некоторых AirPods. Но нужны определённый состав средства, обработка только обозначенных участков и последовательность действий из инструкции. После процедуры предусмотрена сушка не менее двух часов. Это специальный метод, а не разрешение протереть любые наушники средством для снятия макияжа.

2. Большие наушники: внимание к амбушюрам и оголовью

Сначала уберите сухой салфеткой пыль и волосы, затем осмотрите швы и участки, соприкасающиеся с кожей. Снимать амбушюры стоит только в том случае, если конструкция допускает это и есть понятная инструкция.

Для удаления жирных следов Good Housekeeping предлагает хорошо отжатую влажную микрофибру, но выбор средства оставляет за производителем. Спирт, мыло и универсальный очиститель подходят далеко не всем покрытиям. Влага не должна попадать в динамики, кнопки и разъёмы.

Не замачивайте амбушюры по аналогии с обычной тканью. Даже внешне похожие детали могут иметь разные покрытия и наполнитель. После влажной обработки дайте устройству полностью высохнуть перед использованием и зарядкой.

3. Зарядный футляр: чистим, не заливая

Выньте наушники и отсоедините кабель. Начните с мягкой сухой салфетки. Для контактов и углублений используйте только разрешённый инструкцией инструмент: например, Samsung допускает сухую ватную палочку для зарядных контактов.

Не пытайтесь выковыривать мусор из разъёма иглой. Apple рекомендует удалять загрязнения у зарядного порта мягкой сухой щёткой, не вставляя предметы внутрь. Не допускайте попадания жидкости в отверстия.

Влажные наушники нельзя сразу возвращать в футляр. Сначала дождитесь полного высыхания; если производитель указывает минимальное время, соблюдайте его.

4. Ошибки, которые могут обойтись дороже чистки

Не используйте иглы и зубочистки, не скоблите сеточку и не пытайтесь снять её. Не лейте чистящее средство прямо на устройство и не мойте наушники под краном. Влагозащита не заменяет инструкцию по уходу.

Не выбирайте спирт, растворитель или сжатый воздух «на всякий случай»: допустимые способы зависят от модели. Даже ватная палочка - инструмент для осторожной поверхностной чистки, а не для проталкивания в отверстия.

Если после разрешённой чистки звук не восстановился, остановитесь. Проверьте настройки громкости и баланса, посадку насадок, а при сохранении проблемы обратитесь в поддержку. Загрязнение - возможная причина тихого звука, но обещать, что щётка устранит любую неисправность, нельзя.