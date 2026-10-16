Соль и капля масла: как отмыть пригоревшую чугунную сковороду за секунды - и не поцарапать её

Знакомая драма: вы жарили что-то вкусное на любимой чугунной сковороде, отвлеклись на секунду - и вот на дне намертво прикипел тёмный нагар. Рука тянется к жёсткой металлической мочалке и бутылке с едкой химией. Остановитесь. Именно так убивают чугун. А способ привести его в порядок уже лежит у вас на кухне - это обычная соль и несколько капель масла.

Приём не новый - им десятилетиями пользуются повара, которые относятся к своим чугунным сковородам как к семейной реликвии. Сейчас он снова разошёлся по кулинарным блогам и сообществам, и издание Tom’s Guide разобрало его по шагам. Главное достоинство: вы счищаете пригоревшее, не трогая то, за что чугун и ценят, - его гладкий защитный слой.

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Как это сделать

Поставьте сковороду на умеренно слабый огонь и дайте ей чуть прогреться. Можно чистить и холодную, но на тёплой соль работает заметно эффективнее, особенно с упрямым нагаром. Плесните немного растительного масла - подойдёт самое дешёвое, дорогое оливковое приберегите для еды. Сверху насыпьте горсть крупной соли (её тоже берите недорогую). Длинными кухонными щипцами зажмите сложенное в несколько раз бумажное полотенце и потрите им дно и стенки. Соль под нажимом снимает пригоревшее буквально за секунды. Когда нагар сошёл, сполосните сковороду тёплой водой, насухо вытрите мягкой тканью и снова «пропитайте» её - тонким слоем масла пройдитесь по поверхности. Этот финальный шаг (его называют re-seasoning) восстанавливает защиту.

Почему это работает

Весь секрет - в простой химии. Соль не растворяется в масле, поэтому её кристаллы остаются твёрдыми и работают как мягкий абразив: они цепляют и соскребают пригоревшие частицы, но при этом слишком деликатны, чтобы ободрать «сезонинг» - тот самый полимеризованный жировой слой, который делает чугун антипригарным. Жёсткая металлическая губка и агрессивные средства этот слой сдирают, и сковорода начинает ржаветь и всё к себе липнуть. Соль - нет.

Пара предостережений. Работайте аккуратно: масло на горячей сковороде есть масло на горячей сковороде, не обожгитесь. Не поддавайтесь соблазну «добить» пятно жёсткой химией или металлическим скребком. И не пропускайте финальную пропитку маслом - без неё чугун останется беззащитным. Если же тёмные разводы не уходят совсем, возможно, сковороде просто пора на пенсию.

В следующий раз, когда ужин оставит на чугуне боевые шрамы, не хватайтесь за мочалку - потянитесь за солонкой. А вы уже чистили свою сковороду таким способом?