Жёлтые пятна от соуса на контейнере? Их можно отмыть, вообще не прикасаясь губкой

У каждого в шкафу есть этот контейнер - тот самый, навсегда окрашенный в оранжевый после борща или соуса болоньезе. Вы трёте его губкой, замачиваете, почти сдаётесь и уже подумываете выбросить. А пользователи TikTok нашли способ отмыть такие пятна буквально за минуту - и всё, что нужно делать, это трясти.

Ролик пользовательницы @adikempler собрал около 4 миллионов просмотров и больше полумиллиона лайков, и трюк регулярно всплывает снова, стоит кому-то пожаловаться на «несмываемые» следы. Хорошая новость: всё необходимое у вас уже есть на кухне.

Подписка на лучшее Самый популярный материал от Mixer Подписаться Как часто получать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Что делать

Налейте в грязный контейнер каплю средства для мытья посуды. Добавьте немного тёплой воды - буквально на пару сантиметров. Теперь оторвите пару листов бумажного полотенца, порвите их на небольшие кусочки и бросьте внутрь.

Плотно закройте крышку - это ключевой момент, иначе кухня окажется в мыльных брызгах. И энергично трясите контейнер 45–60 секунд. Останется только сполоснуть - и пятна, которые не брала губка, заметно светлеют или уходят совсем.

Почему это работает

Весь секрет - в комбинации. Средство для посуды расщепляет жировую плёнку, на которой и держится въевшийся пигмент от томата или куркумы. А размокшие кусочки бумажного полотенца при встряхивании работают как мягкий абразив и одновременно как тысяча маленьких щёток: они достают до всей поверхности разом, включая углы и микропоры пластика, куда губкой толком не добраться.

Честно о нюансах: результаты у людей разные. У кого-то контейнер выходит как новенький, у кого-то пятна лишь бледнеют, но не исчезают полностью - многое зависит от того, насколько старый след и из какого материала посуда. Так что ждите скорее сильного осветления, чем стопроцентного чуда. Но учитывая, что усилий - ноль, а трясти можно хоть под любимую песню, попробовать точно стоит.

Кстати, тот же приём выручает с мутными пятнами на стеклянных банках и бутылках с узким горлом, куда рука просто не пролезает. Для совсем упрямых следов можно усилить эффект: добавьте вместе с водой щепотку соды или пару ложек крупной соли - они сработают как дополнительный абразив. А если контейнер пахнет вчерашним обедом, бросьте внутрь ещё и дольку лимона: встряхивание заодно освежит запах.

Как не доводить до пятен вовсе

Главная причина въевшихся следов - горячая жирная еда, которую налили в холодный пластик, да ещё и оставили на ночь. Пигменты томата и специй буквально «запекаются» в поры. Поэтому простая профилактика: дайте еде немного остыть перед тем, как переложить её в контейнер, а мыть его старайтесь сразу, а не через день. А для самых «красящих» блюд вроде борща или карри удобнее держать стеклянную посуду - стекло почти не впитывает пигмент. Но если пятна уже появились - теперь вы знаете, что делать.