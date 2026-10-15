6 способов зашнуровать кроссовки с инструкциями: как превратить шнуровку в деталь образа

Иногда, чтобы освежить любимые кроссовки, не нужно покупать новую пару. Достаточно по-другому продеть шнурки. Прямая шнуровка придаст обуви аккуратный вид, необычный узор добавит индивидуальности, а спрятанные концы помогут создать минималистичный образ. Собрали 6 вариантов на разные случаи: от простых до тех, с которыми придется немного повозиться. Все можно повторить самостоятельно.

1. Прямая шнуровка - аккуратно и без лишних деталей

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Этот способ часто называют уличной шнуровкой. Шнурки располагаются параллельно друг другу, без привычных диагональных пересечений. В результате обувь выглядит лаконично и немного необычно.

Как повторить:

Проденьте шнурок через нижние отверстия так, чтобы оба конца были одинаковой длины. Левый конец выведите вверх через следующее отверстие на той же стороне, а затем протяните горизонтально к противоположному отверстию. Правый конец пропустите через отверстие на один ряд выше и также проведите горизонтально на другую сторону. Продолжайте чередовать концы, пока не дойдете до верха. Завяжите шнурки бантиком или спрячьте его под язычок.

2. Шнуровка «Лестница» - для тех, кто любит геометрию

Здесь шнурки напоминают перекладины лестницы: горизонтальные линии соединяются с вертикальными участками по краям. Такой рисунок особенно заметен на кроссовках с большим количеством отверстий. Выглядит эффектно, хотя на первый взгляд кажется сложным.

Как повторить:

Проденьте шнурок через нижнюю пару отверстий и выровняйте концы. Проведите оба конца вверх по внешним сторонам обуви через следующие отверстия. Перекрестите шнурки и пропустите каждый под противоположным вертикальным участком. Поднимитесь к следующей паре отверстий и повторите действия: сначала выведите концы вверх, затем перекрестите их под вертикальными участками. Продолжайте до верхних отверстий и завяжите бантик.

3. Шнуровка «Паутина» - узор, который притягивает взгляд

Если обычные крестики кажутся слишком предсказуемыми, попробуйте шнуровку в виде паутины. Шнурки образуют сложный геометрический рисунок, который особенно хорошо смотрится на кроссовках с контрастными шнурками.

Как повторить:

Проденьте шнурок через вторую пару отверстий снизу, оставив концы одинаковой длины. Опустите каждый конец по внешней стороне обуви и выведите через самые нижние отверстия. Перекрестите шнурки по диагонали и проведите их через третью пару отверстий. Каждый конец опустите вниз и заведите под ближайший вертикальный участок шнурка. Снова перекрестите концы по диагонали и проденьте через следующую свободную пару отверстий. Повторяйте узор до самого верха, а затем завяжите шнурки.

С первого раза рисунок может получиться неидеальным. Это нормально: здесь важнее соблюдать последовательность и не затягивать шнурки слишком сильно.

4. Шнуровка «Бабочка» - минимум пересечений

Этот вариант подойдет тем, кому нравится лаконичный дизайн. Диагональные линии чередуются с прямыми участками, благодаря чему на обуви появляется рисунок, напоминающий крылья бабочки.

Как повторить:

Проденьте шнурок через нижние отверстия с внешней стороны и выровняйте концы. Если количество пар отверстий четное, перекрестите шнурки по диагонали через следующую пару. Если отверстий нечетное количество, сначала проведите концы вертикально внутри обуви, а затем перекрестите их через следующую пару. Протяните шнурки внутри обуви к ближайшим свободным отверстиям. Перекрестите их снаружи и повторяйте чередование прямых и диагональных участков до самого верха. Завяжите шнурки.

В результате получается рисунок с чередующимися участками, который выглядит сдержанно и отличается от классической шнуровки крест-накрест.

5. Перекрестная шнуровка - классика с небольшим сюрпризом

Обычные перекрестные линии знакомы всем, но небольшое изменение делает их интереснее. Попробуйте использовать толстые круглые или яркие шнурки, которые контрастируют с цветом обуви. Например, белые на черных кроссовках.

Как повторить:

Проденьте шнурок через нижнюю пару отверстий и выровняйте концы. Проведите каждый конец по диагонали к противоположному отверстию следующего ряда. Перед тем как продеть шнурки внутрь обуви, перекрестите их между собой посередине. Повторите то же действие на следующих рядах, сохраняя одинаковое направление узора. Дойдя до верхних отверстий, завяжите шнурки.

Главный акцент здесь - переплетение в центре. А если заменить обычные плоские шнурки на толстые контрастные, привычная пара будет выглядеть совсем иначе.

6. Шнуровка со скрытыми концами - для любителей минимализма

Хотите, чтобы кроссовки выглядели так, словно на них вообще нет шнурков? Попробуйте спрятать концы внутри обуви. Верх останется аккуратным, без заметного бантика, а сам способ подойдет для повседневной обуви с достаточным пространством под язычком.

Как повторить:

Проденьте шнурок через нижние отверстия с внешней стороны, оставив концы одинаковой длины. Каждый конец проведите горизонтально внутри обуви к следующему отверстию на той же стороне. Выведите шнурки наружу, а затем снова направьте их внутрь через следующие отверстия. Продолжайте двигаться вверх, не перекрещивая концы посередине. Завяжите шнурки в верхней части и спрячьте узел за язычком.

Перед тем как надеть обувь, проверьте, не давит ли узел на стопу. Аккуратный вид не должен идти в ущерб комфорту.