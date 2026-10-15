6 способов зашнуровать кроссовки с инструкциями: как превратить шнуровку в деталь образа

Иногда, чтобы освежить любимые кроссовки, не нужно покупать новую пару. Достаточно по-другому продеть шнурки. Прямая шнуровка придаст обуви аккуратный вид, необычный узор добавит индивидуальности, а спрятанные концы помогут создать минималистичный образ. Собрали 6 вариантов на разные случаи: от простых до тех, с которыми придется немного повозиться. Все можно повторить самостоятельно.
1. Прямая шнуровка - аккуратно и без лишних деталей
Этот способ часто называют уличной шнуровкой. Шнурки располагаются параллельно друг другу, без привычных диагональных пересечений. В результате обувь выглядит лаконично и немного необычно.
Как повторить:
- Проденьте шнурок через нижние отверстия так, чтобы оба конца были одинаковой длины.
- Левый конец выведите вверх через следующее отверстие на той же стороне, а затем протяните горизонтально к противоположному отверстию.
- Правый конец пропустите через отверстие на один ряд выше и также проведите горизонтально на другую сторону.
- Продолжайте чередовать концы, пока не дойдете до верха. Завяжите шнурки бантиком или спрячьте его под язычок.
2. Шнуровка «Лестница» - для тех, кто любит геометрию
Здесь шнурки напоминают перекладины лестницы: горизонтальные линии соединяются с вертикальными участками по краям. Такой рисунок особенно заметен на кроссовках с большим количеством отверстий. Выглядит эффектно, хотя на первый взгляд кажется сложным.
Как повторить:
- Проденьте шнурок через нижнюю пару отверстий и выровняйте концы.
- Проведите оба конца вверх по внешним сторонам обуви через следующие отверстия.
- Перекрестите шнурки и пропустите каждый под противоположным вертикальным участком.
- Поднимитесь к следующей паре отверстий и повторите действия: сначала выведите концы вверх, затем перекрестите их под вертикальными участками.
- Продолжайте до верхних отверстий и завяжите бантик.
3. Шнуровка «Паутина» - узор, который притягивает взгляд
Если обычные крестики кажутся слишком предсказуемыми, попробуйте шнуровку в виде паутины. Шнурки образуют сложный геометрический рисунок, который особенно хорошо смотрится на кроссовках с контрастными шнурками.
Как повторить:
- Проденьте шнурок через вторую пару отверстий снизу, оставив концы одинаковой длины.
- Опустите каждый конец по внешней стороне обуви и выведите через самые нижние отверстия.
- Перекрестите шнурки по диагонали и проведите их через третью пару отверстий.
- Каждый конец опустите вниз и заведите под ближайший вертикальный участок шнурка.
- Снова перекрестите концы по диагонали и проденьте через следующую свободную пару отверстий.
- Повторяйте узор до самого верха, а затем завяжите шнурки.
С первого раза рисунок может получиться неидеальным. Это нормально: здесь важнее соблюдать последовательность и не затягивать шнурки слишком сильно.
4. Шнуровка «Бабочка» - минимум пересечений
Этот вариант подойдет тем, кому нравится лаконичный дизайн. Диагональные линии чередуются с прямыми участками, благодаря чему на обуви появляется рисунок, напоминающий крылья бабочки.
Как повторить:
- Проденьте шнурок через нижние отверстия с внешней стороны и выровняйте концы.
- Если количество пар отверстий четное, перекрестите шнурки по диагонали через следующую пару.
- Если отверстий нечетное количество, сначала проведите концы вертикально внутри обуви, а затем перекрестите их через следующую пару.
- Протяните шнурки внутри обуви к ближайшим свободным отверстиям.
- Перекрестите их снаружи и повторяйте чередование прямых и диагональных участков до самого верха.
- Завяжите шнурки.
В результате получается рисунок с чередующимися участками, который выглядит сдержанно и отличается от классической шнуровки крест-накрест.
5. Перекрестная шнуровка - классика с небольшим сюрпризом
Обычные перекрестные линии знакомы всем, но небольшое изменение делает их интереснее. Попробуйте использовать толстые круглые или яркие шнурки, которые контрастируют с цветом обуви. Например, белые на черных кроссовках.
Как повторить:
- Проденьте шнурок через нижнюю пару отверстий и выровняйте концы.
- Проведите каждый конец по диагонали к противоположному отверстию следующего ряда.
- Перед тем как продеть шнурки внутрь обуви, перекрестите их между собой посередине.
- Повторите то же действие на следующих рядах, сохраняя одинаковое направление узора.
- Дойдя до верхних отверстий, завяжите шнурки.
Главный акцент здесь - переплетение в центре. А если заменить обычные плоские шнурки на толстые контрастные, привычная пара будет выглядеть совсем иначе.
6. Шнуровка со скрытыми концами - для любителей минимализма
Хотите, чтобы кроссовки выглядели так, словно на них вообще нет шнурков? Попробуйте спрятать концы внутри обуви. Верх останется аккуратным, без заметного бантика, а сам способ подойдет для повседневной обуви с достаточным пространством под язычком.
Как повторить:
- Проденьте шнурок через нижние отверстия с внешней стороны, оставив концы одинаковой длины.
- Каждый конец проведите горизонтально внутри обуви к следующему отверстию на той же стороне.
- Выведите шнурки наружу, а затем снова направьте их внутрь через следующие отверстия.
- Продолжайте двигаться вверх, не перекрещивая концы посередине.
- Завяжите шнурки в верхней части и спрячьте узел за язычком.
Перед тем как надеть обувь, проверьте, не давит ли узел на стопу. Аккуратный вид не должен идти в ущерб комфорту.