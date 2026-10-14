Хватит считать часы: TikTok убедил поколение Z просыпаться «по циклам» - и в этом есть здравое зерно

Вы спали восемь часов, а встали таким разбитым, будто всю ночь разгружали вагоны. А в другой раз поспали меньше - и вскочили бодрым, как по волшебству. Знакомо? Вирусный трюк из TikTok объясняет этот парадокс и предлагает перестать гоняться за «нормой часов». Главное, уверяют авторы, - не сколько вы спите, а в какой момент звенит будильник.

Ролики с «правилом 90 минут» разлетелись по соцсети на миллионы просмотров - только у одного из них, от блогерши @addison.jarman, больше 8 миллионов. А опрос Американской академии медицины сна показал, что приём уже попробовали 15% молодёжи 18–27 лет против всего 4% людей старшего поколения. Разбираемся, что это и стоит ли повторять.

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Как это работает на практике

Идея проста. Сон идёт не ровным пластом, а циклами: лёгкая фаза сменяется глубокой, затем приходит фаза быстрого сна (REM) - и всё повторяется. Один полный круг длится в среднем 90 минут. Если будильник застаёт вас в конце цикла, в поверхностном сне, подъём ощущается легко. Если же он выдёргивает вас из глубокой фазы - вот тогда и накрывает та самая «ватная голова».

Чтобы поймать нужный момент, считайте не вперёд, а назад - от времени, когда надо встать. Нужно подняться в 7:00? Отсчитайте блоки по 90 минут: удобные точки для отхода ко сну получатся в 23:30 (это 5 циклов) или в 1:00 (4 цикла). Ложитесь на одной из этих меток - и велик шанс, что будильник сработает ровно на стыке циклов.

Добавьте к расчёту минут 15 на само засыпание - мало кто отключается в ту же секунду, как голова коснулась подушки.

Где проходит граница здравого смысла

А теперь важное предупреждение, без которого этот лайфхак превращается во вред. Циклы - реальная физиология (по данным Национального института сердца, лёгких и крови США, один круг длится 80–100 минут, а за ночь их проходит четыре-шесть). Но часть блогеров доводит идею до абсурда: мол, «высплюсь и за три часа, лишь бы попасть в цикл». Вот с этим врачи-сомнологи категорически не согласны.

Поймать удачный момент пробуждения можно только тогда, когда вы в принципе спите достаточно. Два цикла вместо шести - это не «лайфхак», а недосып, который никакой расчёт не компенсирует. Так что относитесь к правилу 90 минут как к способу выбрать удобное время будильника, а не как к индульгенции на хронический недосып. И помните золотое правило сомнологов: стабильное время отхода ко сну важнее любой арифметики с циклами.

А вы замечали за собой этот эффект - когда после короткого сна встаёшь бодрее, чем после долгого? Возможно, вы интуитивно уже ловили свою «границу цикла».