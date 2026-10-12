12 октября 2026, 14:28

Внешне не отличить от обычных: какие съедобные грибы способны накапливать радиацию

Внешне не отличить от обычных: какие съедобные грибы способны накапливать радиацию

Некоторые съедобные грибы способны накапливать радиоактивные вещества из почвы. При этом внешне они ничем не отличаются от безопасных собратьев: ни странного запаха, ни необычного цвета, ни других заметных признаков. Среди таких грибов есть и привычные лесные находки, которые многие с удовольствием жарят, маринуют и заготавливают на зиму.

Речь прежде всего о цезии-137 - радиоактивном изотопе, попавшем в окружающую среду, в частности, после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. С тех пор прошло 40 лет, однако вещество до сих пор сохраняется в почве на территориях, куда его перенесли воздушные потоки. Полностью исчезнуть за такой срок оно не могло.

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Почему грибы накапливают радиацию

Главная причина связана с устройством грибов. Их грибница располагается в почве и лесной подстилке, откуда получает необходимые для роста вещества. Вместе с ними в организм гриба может попадать и цезий-137. При этом разные виды накапливают его с разной интенсивностью.

Период полураспада цезия-137 составляет около 30 лет. За это время распадается половина его первоначального количества, а не весь запас. Затем процесс продолжается: количество вещества постепенно уменьшается, но может сохраняться в окружающей среде ещё долго.

Какие грибы накапливают больше цезия

Среди активных накопителей радиоактивного цезия называют маслята, польские грибы и некоторые виды моховиков. Все они вполне съедобны, но способны поглощать больше цезия-137, чем многие другие лесные грибы.

В эту же группу риска по накоплению вещества входят грузди, волнушки и некоторые сыроежки. Конкретные показатели зависят от вида гриба и условий, в которых он растёт.

Белые грибы, лисички, подберёзовики и подосиновики во многих исследованиях демонстрируют более умеренную способность к накоплению цезия. Однако это не делает их полностью защищёнными от загрязнения. Если грибница развивается в загрязнённой почве, радиоактивные вещества могут оказаться и в этих грибах.

Стоит ли опасаться грибов в латвийских лесах

Сам по себе факт сохранения цезия-137 в окружающей среде не означает, что все леса Латвии представляют радиационную опасность. За прошедшие десятилетия количество радиоактивного изотопа уменьшилось, а его содержание в грибах во многом определяется состоянием почвы в конкретном месте.

В Латвии работает система радиационного мониторинга: специальные станции в разных частях страны измеряют уровень гамма-излучения. Но здесь есть важный нюанс. Показатели радиационного фона не позволяют напрямую определить, сколько цезия накопилось в отдельно взятом грибе. Для этого нужны другие методы проверки.

Помогает ли варка избавиться от цезия

Полностью обезопасить грибы обычной кулинарной обработкой нельзя. При отваривании часть цезия может перейти в воду, особенно если грибы нарезаны, а отвар после приготовления выливают. Однако степень снижения содержания радиоактивного вещества зависит от конкретных условий.

Жарка не уничтожает радиоактивные изотопы. Сушка тоже не избавляет от них: вода испаряется, а оставшиеся вещества концентрируются в меньшей массе продукта. В результате на килограмм сухих грибов может приходиться больше цезия, чем на килограмм свежих.

Главное, что стоит учитывать при сборе грибов, - их внешний вид не позволяет определить содержание радиоактивных веществ. Значение имеют прежде всего состояние почвы и особенности конкретного вида. Именно поэтому сведения о радиационном фоне и результаты исследований грибов нельзя считать взаимозаменяемыми.

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