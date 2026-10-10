Дом больше не обязан выглядеть идеально: 7 способов сделать квартиру уютнее этой осенью

Плед лежит на подлокотнике, у кресла стоит лампа, а любимые чашки не похожи друг на друга. Ещё недавно такой интерьер могли назвать недостаточно продуманным. Теперь у него есть модное название - и вполне понятная идея: дома должно быть удобно жить.

В красивых интерьерах из соцсетей иногда хочется поправить подушку, прежде чем сесть на диван. Всё подобрано, поверхности свободны, ни одна вещь не нарушает композицию. Но осенним вечером гораздо привлекательнее выглядит кресло, в котором можно устроиться с ногами, завернуться в плед и наконец выдохнуть.

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Именно такое настроение описывает burrowcore - интерьерная эстетика, название которой происходит от английского burrow: нора, укрытие. В центре внимания - ощущение домашнего убежища. 7 октября о ней написал Good Housekeeping: дизайнеры предлагают создавать камерные пространства с мягким светом, уютными фактурами и небольшими несовершенствами, придающими дому характер.

Новое здесь скорее название. Желание устроить себе тёплый уголок существовало задолго до социальных сетей. Homes & Gardens тоже отмечает, что за модной эстетикой стоят давно знакомые идеи домашнего комфорта, для которых необязательно покупать новую мебель.

Для латвийской осени подход особенно уместен. Когда вечер всё чаще проходит дома, хочется, чтобы квартира радовала не только на фотографии. Вот как адаптировать эту идею к обычной гостиной - без ремонта и внушительного списка покупок.

1.Начните со света, а не с нового дивана

Первым делом попробуйте изменить вечернее освещение. Включите настольную лампу рядом с диваном или перенесите туда светильник, который обычно стоит в спальне. Посмотрите, как выглядит комната при боковом свете.

Ideal Home называет тёплое, рассеянное освещение одним из главных элементов burrowcore. Несколько локальных источников позволяют менять атмосферу в зависимости от того, чем вы заняты.

Практичный вариант для зоны отдыха - лампочка с маркировкой «тёплый белый», около 2700 К. При этом тёплый свет не обязан быть тусклым: для чтения нужна лампа, хорошо освещающая страницу.

Верхний свет тоже пригодится. Просто у вечернего отдыха может появиться свой сценарий освещения.

2. Достаньте плед, которым действительно хочется пользоваться

Уютный текстиль проходит простую проверку: приятно ли к нему прикасаться?

Колючий плед, который красиво лежит на диване, вряд ли станет любимой вещью. Как и подушка, которую приходится убирать каждый раз, когда хочется сесть.

Для начала достаньте то, что уже есть в шкафу. Положите мягкий плед в пределах руки, попробуйте другую наволочку, перенесите небольшую подушку на кресло. Сочетание гладкой ткани и более выраженной фактуры - вязаной, ворсистой, рельефной - поможет слегка изменить привычную обстановку.

Оставляйте на диване столько подушек, чтобы на нём по-прежнему было удобно сидеть. Осенний уют не должен требовать предварительной разгрузки мебели.

3. Организуйте одно место, где можно спокойно посидеть

Необязательно превращать всю квартиру в идеальный уголок для отдыха. Выберите одно место, которое уже вам нравится.

Это может быть край дивана, кресло у окна или удобный стул на кухне. Проверьте, чего там не хватает: света, опоры под спину, места для чашки?

Попробуйте поставить рядом небольшой столик, освободить ближайшую полку, положить плед. Книгу, очки или вязание тоже удобно держать поблизости.

Смысл такой перестановки очень бытовой: когда появятся свободные двадцать минут, их можно будет потратить на отдых, а не на поиски всего необходимого.

4. Верните в комнату вещи с личной историей

Ваза, доставшаяся от мамы, керамическая чашка из поездки, старый деревянный поднос - хорошие кандидаты для небольшого обновления.

Попробуйте выбрать две-три вещи, которые вам приятно видеть, и дать им место в повседневной жизни. В вазу можно поставить ветку, на подносе держать чайник, из чашки пить утренний кофе.

Семейная вещь не обязана подходить к дивану по оттенку. Достаточно, чтобы она подходила вам.

При этом хранить на виду всё, что досталось в наследство, тоже необязательно. Выбирайте предметы, с которыми связаны хорошие воспоминания и которые хочется использовать.

5. Добавьте немного цвета - без перекраски стен

Если комната кажется слишком однообразной, начните с небольшого цветового акцента. Для осенней палитры подойдут приглушённые оттенки зелени, терракоты, коричневого или бордового - их предлагают и дизайнеры, опрошенные Homes and Gardens

Но покупать сразу комплект штор, ковёр и новые чехлы нет необходимости. Сначала примерьте к комнате одну вещь: наволочку, покрывало, скатерть или керамическую миску.

Посмотрите на неё днём и вечером. Если цвет радует при вашем освещении, можно повторить его ещё в одной небольшой детали.

6. Позвольте предметам немного отличаться

Две разные чашки на столе, кресло из другой эпохи, небольшая картина рядом с современной мебелью - вполне естественное сочетание для дома, который обустраивался постепенно.

Попробуйте ослабить требования к идеальным комплектам. Например, к однотонному дивану можно добавить подушку с неброским узором, а на строгую полку поставить предмет ручной работы.

Удобнее экспериментировать понемногу: поменяли одну деталь, пожили с ней несколько дней, решили, нравится ли результат. Так меньше шансов потратить деньги на очередной декор, который вскоре отправится в шкаф.

7. Освободите место для жизни

Уют легко перепутать с количеством вещей. Но если на столике негде поставить чашку, а плед постоянно падает на пол, обстановка требует небольшой доработки.

Оставьте свободную поверхность возле любимого места. Уберите из прохода корзину, которая мешает ходить. Найдите удобное место для зарядки телефона и пульта.

Порядок при этом может быть вполне живым: книга на столе, очки рядом, плед на кресле. Это следы повседневной жизни, для которой и существует квартира.

Начать можно сегодня вечером: перенести лампу, достать любимый плед и устроить удобное место для чашки. А потом сесть и проверить результат на практике. Если вам хочется остаться здесь подольше, обновление удалось.