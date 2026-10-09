Плохие новости больше не отпускают? Попробуйте изменить эти повседневные привычки

Когда кажется, что плохие новости не заканчиваются, а поводов для беспокойства становится все больше, даже самые спокойные люди начинают уставать. Постоянное напряжение отнимает силы, мешает сосредоточиться и лишает привычного ощущения безопасности. Полностью оградиться от происходящего невозможно, но можно изменить то, как мы взаимодействуем с тревожной информацией и справляемся с повседневным стрессом.

Не начинайте и не заканчивайте день тревожными новостями

Утреннее чтение новостной ленты может задать тревожный тон всему дню. Вечером ситуация не лучше: вместо того чтобы постепенно расслабляться перед сном, человек продолжает следить за событиями и мысленно прокручивать возможные угрозы. В результате психика почти не получает передышки.

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Попробуйте установить простые правила: не открывать новостные сайты сразу после пробуждения и отказываться от тревожной информации хотя бы за час до сна. Это не означает, что нужно игнорировать реальность. Речь о том, чтобы самостоятельно выбирать время для знакомства с новостями, а не позволять им вторгаться в каждый свободный момент.

Оставьте место, где новости не имеют власти

Если читать тревожные сообщения в кровати, на диване или за кухонным столом, привычные места отдыха постепенно начинают ассоциироваться с беспокойством. Мозгу становится сложнее переключаться в спокойный режим, ведь даже дома человек продолжает следить за тем, что происходит за его пределами.

Один из простых способов изменить ситуацию - выбрать отдельное место для чтения новостей. Например, просматривать ленту только за рабочим столом или в определенном кресле. Остальное пространство стоит по возможности освободить от информационного шума. Пусть хотя бы некоторые уголки дома останутся территорией отдыха.

Отключите незаметные источники стресса

Необязательно проводить часы за чтением новостей, чтобы чувствовать себя измотанным. Достаточно регулярно проверять Telegram, открывать уведомления, просматривать заголовки и читать эмоциональные комментарии. Каждое такое короткое включение возвращает внимание к тревожным событиям и мешает переключиться на другие дела.

Попробуйте отключить уведомления новостных каналов, убрать тревожащие приложения с главного экрана и отказаться от автоматического открытия ленты. Чем меньше случайных информационных сигналов, тем проще контролировать собственное внимание. Иногда именно эта небольшая перемена дает заметное облегчение.

Перенесите тревожные мысли на бумагу

Когда в голове одновременно крутятся десятки пугающих сценариев, бывает трудно понять, за что хвататься в первую очередь. В такой ситуации полезно взять лист бумаги и разделить его на три колонки: «Что меня пугает», «На что я могу повлиять» и «Что я сделаю в ближайшие 24 часа».

В первой колонке можно перечислить все, что вызывает беспокойство. Во второй - отделить реальные возможности повлиять на ситуацию от того, что остается вне личного контроля. В третьей достаточно записать одно конкретное действие: оплатить счет, сходить за продуктами или записаться на прием. Даже небольшой план помогает вернуть ощущение определенности.

Разрешите себе иногда быть недоступными

Привычка постоянно держать телефон под рукой часто связана со страхом пропустить что-то важное. Кажется, что стоит отвлечься хотя бы на полчаса - и обязательно произойдет нечто, о чем нужно узнать немедленно. Но постоянная готовность реагировать на сообщения и события быстро истощает внимание.

Попробуйте выделять короткие периоды, когда телефон остается в стороне. Это может быть прогулка продолжительностью 40 минут без проверки уведомлений, час вечером без мессенджеров или утро без рабочих чатов. Если вы не ждете срочного сообщения и можете позволить себе такую паузу, используйте ее без чувства вины. Отдых от информационного потока - не равнодушие к миру.

Подготовьте план на случай сильной тревоги

В спокойном состоянии легче вспомнить, что действительно помогает прийти в себя. Но в тяжелый момент даже привычные решения могут казаться недоступными. Именно поэтому полезно заранее составить собственный список способов самопомощи.

Запишите, какие занятия обычно успокаивают, к кому можно обратиться за поддержкой и какие действия, наоборот, усиливают беспокойство. Отдельно подумайте, что можно сделать, если тревога станет особенно сильной: выйти на прогулку, поговорить с близким человеком или ненадолго отказаться от социальных сетей. Такой список станет готовой опорой в день, когда на размышления не останется сил.

Разберитесь, какая информация действует на вас тяжелее всего

У каждого свой порог информационной нагрузки. Одним людям проще воспринимать короткие текстовые сообщения, но тяжело смотреть видео с места событий. Других сильнее задевают прямые эфиры или эмоциональные комментарии, в которых незнакомые люди делятся страхами и мрачными прогнозами.

Понаблюдайте за своим состоянием после разных форматов новостей. Если короткий текст позволяет оставаться в равновесии, а просмотр видео надолго выбивает из привычного ритма, это важное наблюдение. Необязательно потреблять всю информацию одинаковым способом. Можно выбирать формат, который позволяет оставаться в курсе событий без лишнего эмоционального истощения.

Возвращайтесь к делам, у которых есть понятный результат

Во время затяжного стресса легко почувствовать беспомощность. Кажется, что от личных усилий мало что зависит, а глобальные события невозможно изменить. На этом фоне даже привычные повседневные задачи иногда теряют смысл.

Попробуйте сосредоточиться на небольших делах, результат которых можно увидеть сразу. Приготовить ужин, починить сломанную вещь, разобрать шкаф, закончить рабочую задачу или посадить растение - любое завершенное действие возвращает внимание к реальной жизни. Проблемы в мире от этого не исчезнут, но появится ощущение, что хотя бы часть происходящего остается под контролем.

Выбирайте общение, после которого становится легче

Разговоры о тревожных событиях могут помогать справляться с переживаниями. Но иногда общение превращается в соревнование мрачных прогнозов, когда собеседники подхватывают страхи друг друга и постепенно приходят к еще более пугающим выводам.

Обращайте внимание на то, как вы чувствуете себя после разговоров. Если определенные чаты и беседы только усиливают беспокойство, имеет смысл сократить участие в них и искать более устойчивую поддержку. Иногда короткого разговора с человеком, который умеет спокойно выслушать и не обесценивает переживания, достаточно, чтобы почувствовать себя лучше.

Не требуйте от себя прежней продуктивности

Постоянное напряжение отнимает когнитивные ресурсы. Может стать труднее концентрироваться, принимать решения, выполнять привычную работу и сохранять терпение. Если в последнее время дела продвигаются медленнее, это не обязательно означает, что вы стали менее собранным или способным человеком.

В периоды нестабильности полезно пересмотреть собственные ожидания и временно отказаться от части необязательных задач. Не все нужно успевать с прежней скоростью. Иногда разумнее сделать меньше, но сохранить силы для действительно важных дел.

Если тревога долго не ослабевает, мешает спать, работать или поддерживать отношения, не стоит ограничиваться самостоятельными попытками справиться с ней. Обращение к психологу или психотерапевту может помочь найти подходящие способы поддержки. Забота о ментальном здоровье начинается с простого признания: у собственных сил есть предел, и их нужно беречь.