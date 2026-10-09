Оконные пазы блестят за пять минут: лайфхак с малярной кистью, который хвалят в TikTok

Есть в доме место, которое мы замечаем, только когда оно уже превратилось в настоящий ужас, - пазы оконных рам. В этих узких жёлобах копится пыль, песок, засохшие насекомые, а во влажном углу заводится и плесень. Тряпка туда не лезет, пальцем не достать, и уборка вечно откладывается. Пока кто-то в TikTok не показал до смешного простое решение.

Автор под ником @theamateurcleaner предложила чистить пазы сухой малярной кистью. Приём разошёлся по соцсетям, а редакция Tom’s Guide проверила его на деле и осталась довольна результатом.

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Что делать - по шагам

Откройте окно, чтобы пазы были полностью открыты. Щедро распылите в них любое чистящее средство (подойдёт и универсальный спрей, и раствор уксуса) и дайте ему пару минут, чтобы грязь размякла.

Теперь возьмите сухую малярную кисть и пройдитесь по жёлобу. Жёсткая щетина выметает грязь из самых узких углов, куда не пролезет ни тряпка, ни палец. Размягчённая грязь легко собирается в комок.

Соберите всё бумажным полотенцем - и паз как новый. Кисть лучше подобрать по ширине жёлоба, а рядом держать стакан с чистой водой, чтобы ополаскивать щетину, когда она испачкается.

Почему это работает

Вся хитрость - в форме инструмента. Тонкая жёсткая щетина достаёт в тесные углубления и щели, которые при обычной уборке мы просто пропускаем, потому что до них не добраться. Средство заранее растворяет присохшую грязь, а кисть лишь выгоняет её наружу - причём руки остаются чистыми, что отдельно приятно.

Бонус: та же кисть отлично справляется с пылью на батареях, жалюзи, в щелях мебели и на клавиатуре. Один копеечный инструмент из строительного магазина - а закрывает сразу десяток «недоступных» мест в доме.

Попробуйте на одном окне - и, скорее всего, тут же пойдёте по всей квартире. Разница видна сразу.