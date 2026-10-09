9 октября 2026, 10:41

Оконные пазы блестят за пять минут: лайфхак с малярной кистью, который хвалят в TikTok

Оконные пазы блестят за пять минут: лайфхак с малярной кистью, который хвалят в TikTok

Есть в доме место, которое мы замечаем, только когда оно уже превратилось в настоящий ужас, - пазы оконных рам. В этих узких жёлобах копится пыль, песок, засохшие насекомые, а во влажном углу заводится и плесень. Тряпка туда не лезет, пальцем не достать, и уборка вечно откладывается. Пока кто-то в TikTok не показал до смешного простое решение.

Автор под ником @theamateurcleaner предложила чистить пазы сухой малярной кистью. Приём разошёлся по соцсетям, а редакция Tom’s Guide проверила его на деле и осталась довольна результатом.

google news Подпишитесь на нас в Google
Подписка на лучшее

Самый популярный материал от Mixer

Что делать - по шагам

Откройте окно, чтобы пазы были полностью открыты. Щедро распылите в них любое чистящее средство (подойдёт и универсальный спрей, и раствор уксуса) и дайте ему пару минут, чтобы грязь размякла.

Теперь возьмите сухую малярную кисть и пройдитесь по жёлобу. Жёсткая щетина выметает грязь из самых узких углов, куда не пролезет ни тряпка, ни палец. Размягчённая грязь легко собирается в комок.

Соберите всё бумажным полотенцем - и паз как новый. Кисть лучше подобрать по ширине жёлоба, а рядом держать стакан с чистой водой, чтобы ополаскивать щетину, когда она испачкается.

Почему это работает

Вся хитрость - в форме инструмента. Тонкая жёсткая щетина достаёт в тесные углубления и щели, которые при обычной уборке мы просто пропускаем, потому что до них не добраться. Средство заранее растворяет присохшую грязь, а кисть лишь выгоняет её наружу - причём руки остаются чистыми, что отдельно приятно.

Бонус: та же кисть отлично справляется с пылью на батареях, жалюзи, в щелях мебели и на клавиатуре. Один копеечный инструмент из строительного магазина - а закрывает сразу десяток «недоступных» мест в доме.

Попробуйте на одном окне - и, скорее всего, тут же пойдёте по всей квартире. Разница видна сразу.

Подписка на лучшее

Самый популярный материал от Mixer

google news Подпишитесь на нас
Читайте Mixer
Оконные пазы блестят за пять минут: лайфхак с малярной кистью, который хвалят в TikTok

Близнецы, Тельцы, Козероги и Скорпионы в гороскопе Тамары Глобы на субботу…
Румяные кубики запечённой репы в лимонной глазури с розмарином на светлом керамическом блюде

Репа не останется жёсткой: сначала запекаю, потом добавляю лимонную глазурь
Оконные пазы блестят за пять минут: лайфхак с малярной кистью, который хвалят в TikTok

Юмор на утро пятницы и душный коллектив
Оконные пазы блестят за пять минут: лайфхак с малярной кистью, который хвалят в TikTok

Раки, Овны, Тельцы и Водолеи в гороскопе Анжелы Перл на субботу 10 октября
Оконные пазы блестят за пять минут: лайфхак с малярной кистью, который хвалят в TikTok

Тест: выберите, как вы завязываете шарф - и узнайте, что для вас важнее,…
Оконные пазы блестят за пять минут: лайфхак с малярной кистью, который хвалят в TikTok

Домашний поглотитель запахов за копейки: сода, формочки для кексов - и 20…
Оконные пазы блестят за пять минут: лайфхак с малярной кистью, который хвалят в TikTok

Интернет мемы на утро 9 октября и организация
Оконные пазы блестят за пять минут: лайфхак с малярной кистью, который хвалят в TikTok

Солнечный гребень распутает сомнения: какие знаки цыганского гороскопа 9…