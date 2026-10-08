Салат остаётся хрустящим гораздо дольше: трюк с влажным полотенцем, который удивил соцсети

Салат-латук - продукт нежный и неблагодарный: сегодня упругий кочан, а через пару дней вялые листья, которые грустно отправляются в мусорное ведро. Женщина в TikTok заявила, что её салат остаётся свежим чуть ли не два месяца, - и комментаторы в шутку обвинили её в колдовстве. Никакой магии там нет, только простая физика хранения.

Автор под ником @budget.audit.save поделилась трюком в ответ на вопрос подписчицы, и он быстро разошёлся. Разберёмся, что делать и чего реально ждать.

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Что делать

Возьмите целый кочан салата и оберните его нижнюю часть - кочерыжку, срез - влажным бумажным полотенцем или салфеткой. Именно влажным, а не мокрым.

Положите кочан обратно в его же пакет и уберите в холодильник. Когда салат понадобится, просто снимите пару верхних листьев, а остальное останется плотным и хрустящим.

Почему это работает

Главный враг салата - лишняя влага. Когда капли оседают на листьях, те быстро раскисают и начинают гнить. Влажное полотенце у основания выступает регулятором: оно поддерживает нужный уровень влажности у кочерыжки, откуда салат «пьёт», и при этом не даёт воде скапливаться на самих листьях.

Честно о сроках

Автор говорит про два месяца, но здесь стоит умерить ожидания: это её личный опыт и отзывы в комментариях, а не результат лабораторных замеров. Разумнее рассчитывать на то, что салат проживёт заметно дольше обычного - и это уже отличная новость для кошелька и для борьбы с пищевыми отходами. Полотенце, если оно подсохло или, наоборот, слишком намокло, стоит периодически менять.

Тот же принцип, кстати, работает и с другой зеленью, и с ягодами: лишнюю влагу нужно забирать, а не запирать. Попробуйте на ближайшем кочане - и, возможно, навсегда забудете про вялый салат.