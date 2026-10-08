Когда покупать авиабилеты, чтобы не переплатить: цифры вместо мифов

Про покупку авиабилетов ходит столько народных примет, что хватило бы на отдельный учебник суеверий. «Бери билет во вторник ночью», «обязательно в режиме инкогнито, иначе накрутят цену»… Специалисты собрали самые вирусные советы и проверили их по данным сервисов отслеживания цен. Спойлер: половина примет - чистый фольклор, но у вопроса «когда покупать» есть вполне конкретный ответ.

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Золотое окно покупки

Главное правило простое: не тяните до последнего, но и не бронируйте слишком рано. Для коротких и внутренних перелётов оптимально покупать билет примерно за пять недель до вылета. Для дальних, международных рейсов окно шире - около двух с половиной месяцев.

И раньше, и позже этого срока вы, как правило, переплачиваете: авиакомпании поднимают цены ближе к дате, а слишком ранние билеты нередко стартуют с завышенной планки.

Важная подмена понятий

Многие путают день покупки и день вылета. На цену влияет именно то, в какой день вы летите, а не когда нажимаете «купить». По статистике дешевле всего обходятся вылеты во вторник на коротких маршрутах и в пятницу - на международных, а вот воскресенье стабильно самое дорогое. Так что гибкость в дате поездки экономит больше, чем ночные бдения в поисках «счастливого часа» для брони.

Мифы, которым пора на покой

Режим инкогнито не делает билеты дешевле: авиакомпании не следят за вашими cookie, чтобы «накручивать» цену при повторном заходе - она одинакова хоть в инкогнито, хоть без него. Нет и волшебного дня недели для самой брони: цены меняются динамически и постоянно. А совет «зайти с компьютера в библиотеке, чтобы сбросить слежку» - просто городская легенда.

Что реально помогает

Вместо погони за приметами включите оповещения о снижении цены на нужном маршруте и сравнивайте итоговую стоимость у разных перевозчиков - с учётом багажа, выбора места и сборов за изменение. Именно скрытые доплаты, а не «неправильный день покупки», чаще всего и раздувают финальный чек.

Выходит, всё проще, чем в легендах: гибкая дата вылета и покупка в разумное окно работают лучше любого ритуала. А на какие приметы при покупке билетов попадались вы?