Почему середина еды в микроволновке остаётся холодной - и трюк, который это исправляет за секунду

Знакомая сцена: достаёшь тарелку пасты из микроволновки, край уже обжигает пальцы, а в центре - всё ещё холодный комок. Ставишь ещё на минуту, края превращаются в резину, а середина едва тёплая. Оказывается, дело не в мощности прибора, а в том, как вы кладёте еду на тарелку.

Трюк завирусился в TikTok (в числе прочих его показывала создательница @howdoesshe), а механику подтверждают серьёзные источники - от кулинарного портала Chowhound до тестовой лаборатории Consumer Reports. И он не требует вообще ничего, кроме смены привычки.

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Как разогревать правильно

Не вываливайте еду горкой в центр тарелки. Вместо этого разложите её кольцом по краю, оставив середину пустой - так, чтобы получился «бублик». Дальше грейте как обычно.

Результат: блюдо прогревается равномерно, без обжигающих краёв и ледяной сердцевины, и чаще всего за один заход вместо двух-трёх. Приём идеально работает для пасты, риса, рагу, запеканок, гарниров - всего, что можно распределить по тарелке.

Почему это работает

Микроволны распределяются внутри камеры неравномерно, с зонами сильного и слабого нагрева. У вращающейся тарелки центр - как раз самая «мёртвая» точка: он почти не двигается относительно волн и получает меньше всего энергии. Пока еда лежит горкой посередине, её сердцевина сидит ровно в этой холодной зоне. Стоит убрать продукт из центра и выложить кольцом - и всё оказывается там, где нагрев активнее.

Важный нюанс: приём рассчитан на то, что можно распределить. Цельный кусок - котлету, кусок мяса, картофелину - кольцом не разложишь, так что здесь помогут другие хитрости (например, перевернуть или разрезать). Но для «тарелки с ужином» это едва ли не самый простой способ наконец-то забыть про холодную середину.

Попробуйте в ближайший раз, когда будете разогревать вчерашний обед, - разница заметна с первой же тарелки.