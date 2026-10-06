Скрытая функция iPhone: как посмотреть все звонки с одним человеком за годы

Знакомая ситуация: вы спорите с другом, кто кому вчера звонил и кто не взял трубку. Или нужно вспомнить, когда именно был тот важный разговор. В обычном списке «Недавние» всё свалено в одну кучу - звонки всех подряд в порядке времени, и отыскать переписку «голосом» с конкретным человеком почти нереально. Но в iPhone есть спрятанная функция, которая решает проблему в пару касаний.

О ней написали технологические издания вроде BGR, и многие владельцы айфонов искренне удивились: оказывается, телефон хранит историю звонков по каждому контакту отдельно - порой за несколько лет.

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Как её найти

Откройте приложение «Телефон» и перейдите на вкладку «Недавние». Нажмите на имя нужного контакта (если у вас классический вид списка - коснитесь синей иконки «i» рядом с именем). На странице контакта найдите пункт «История звонков» (Call History).

Откроется отдельное окно, где собраны все вызовы именно с этим человеком: входящие, исходящие и пропущенные, с точной датой, временем и длительностью каждого разговора.

Чем это полезно

Такой «личный журнал» пригождается чаще, чем кажется. Он помогает разрешить бытовой спор о том, кто кому звонил, восстановить хронологию событий, а иногда и подтвердить факт разговора, когда это важно по рабочим или юридическим причинам. Вместо того чтобы прокручивать сотни строк общего списка, вы видите всю «телефонную переписку» с человеком на одном экране.

Небольшой нюанс

Насколько глубоко уходит история - зависит от устройства и того, как долго система хранит данные. У некоторых пользователей записи обрываются на нескольких последних годах, даже если iPhone у них давно. И ещё одна деталь: добраться до этой функции можно только из приложения «Телефон» - в «Контактах» её нет.

Загляните прямо сейчас в историю звонков с кем-то из близких - почти наверняка найдёте там разговоры, о которых уже успели забыть.