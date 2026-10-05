5 октября 2026, 14:56

Просыпаетесь за минуту до будильника? Организм может знать время лучше, чем кажется

Просыпаетесь за минуту до будильника? Организм может знать время лучше, чем кажется

Иногда будильник еще даже не успел прозвенеть, а глаза уже открылись. Причем если это происходит примерно в одно и то же время, начинает казаться, будто организм каким-то образом научился определять время. И в этом есть доля правды.

Организм запоминает время подъема

За сон и бодрствование отвечает циркадная система - внутренние биологические часы, которые помогают организму ориентироваться в смене дня и ночи. Один из главных сигналов для этой системы - свет, но далеко не единственный.

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Если человек регулярно ложится и встает примерно по одному графику, организм постепенно привыкает к такому распорядку. Когда приближается привычный час подъема, он начинает заранее перестраиваться из состояния сна в бодрствование. Именно поэтому глаза могут открыться еще до того, как прозвучит сигнал.

Это не значит, что мозг буквально отсчитывает минуты до будильника. Скорее, несколько процессов внутри организма сходятся примерно в одном и том же промежутке времени.

Важную роль играют гормоны

Один из процессов связан с кортизолом - гормоном, который участвует в реакции организма на нагрузку и помогает поддерживать бодрствование. Его уровень меняется в течение суток и зависит от работы внутренних биологических часов.

В исследовании с участием 34 взрослых ученые обнаружили, что реакция кортизола после пробуждения связана не только с самим моментом, когда человек открыл глаза. Она также зависит от циркадных ритмов, причем пик реакции у участников приходился примерно на привычное время подъема.

Получается, организм действительно может начинать подготовку к пробуждению заранее. Но сводить все происходящее исключительно к кортизолу было бы слишком просто.

Иногда мы сами «настраиваем» себя на нужный час

Есть еще один фактор - ожидание. Если утром предстоит что-то важное, человек может сильнее переживать из-за возможного опоздания и невольно прислушиваться к ощущениям во сне.

В результате вероятность проснуться ближе к ожидаемому времени может увеличиваться. Исследования также связывают ожидание напряженного дня с изменениями реакции кортизола после пробуждения, хотя у разных людей это происходит по-разному.

И не всегда дело во внутренних часах. Свет из окна, шум за стеной, температура в комнате или привычные утренние звуки тоже способны разбудить человека примерно в тот момент, когда он ожидал услышать будильник.

Когда раннее пробуждение - это нормально

Если глаза открываются за несколько минут до будильника, а днем сохраняется нормальное самочувствие, беспокоиться обычно не о чем. Скорее всего, организм просто привык к стабильному времени подъема.

Другое дело, если пробуждение происходит значительно раньше запланированного, после него уже не удается заснуть, а днем появляется постоянная усталость. Раннее пробуждение может встречаться при бессоннице, однако по одному этому признаку ставить диагноз нельзя.

В таком случае имеет смысл обратить внимание на качество сна и при необходимости обсудить проблему с врачом. Иногда тело действительно умеет удивительно точно подстраиваться под привычный ритм - но если этот ритм начал мешать нормально высыпаться, игнорировать сигнал уже не стоит.

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