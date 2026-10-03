Пауки обходят дом стороной: осенний лайфхак за 7 евро из трёх простых вещей

Осенью пауки массово перебираются в тепло - и вот уже паутина в углах и восьминогие гости на стене пугают по вечерам. Хвататься за химию не обязательно: вирусный способ из TikTok предлагает отвадить пауков приятным запахом, а не ядом. Нужны всего три вещи, и обойдётся всё примерно в семь евро.

Трюк показала пользовательница TikTok под ником @haz_colourfulhome. По её словам, благодаря этому способу её дом годами остаётся без пауков. Видео разошлось, а журналисты Tom’s Guide проверили идею на себе и подтвердили: сделать это просто, а запах в доме становится только приятнее.

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Что понадобится

Первое - английская соль (соль Эпсома, сульфат магния), её продают в аптеках и хозяйственных магазинах. Второе - маленькие мешочки из сетки или ткани. Третье - эфирное масло с резким ароматом: мята, перечная мята, эвкалипт, лаванда, лимон, цитрус или чайное дерево.

Как сделать

Насыпьте соль примерно до половины каждого мешочка и завяжите его. Сверху щедро капните выбранное эфирное масло - соль впитает аромат и будет постепенно его отдавать. Разложите готовые мешочки там, где чаще всего появляются пауки: по углам комнат, у дверей, на подоконниках, рядом с вентиляцией и в других укромных местах.

Когда запах начнёт выветриваться, просто капните масла ещё раз - и мешочек снова работает. Менять соль при этом не нужно.

Почему пауки не выносят эти запахи

Пауки «чувствуют» мир лапками и очень не любят резкие эфирные ароматы - мяту, цитрус, чайное дерево. Для них это сигнал держаться подальше. Соль в этой схеме выступает удобным носителем: она долго удерживает масло и отдаёт запах медленно, без луж и брызг. Бонусом дом наполняется свежим ароматом.

Стоит быть честными: это отпугиватель, а не ловушка, и от серьёзного нашествия он не спасёт - но от случайных осенних гостей работает хорошо и без химии. Если дома есть кошки, учтите, что некоторые эфирные масла им вредны, и размещайте мешочки повыше.

Способ дешёвый, безопасный и приятно пахнет - самое то для осенней уборки. Попробуете, пока пауки не обосновались всерьёз?