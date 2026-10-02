«Окей, Google, запомни, куда я положил паспорт»: новая функция Android против вечных поисков

Кто из нас не метался по квартире за десять минут до выхода в поисках ключей, паспорта или зарядки, которые ещё вчера «точно положил в надёжное место»? Теперь роль этого самого надёжного места может взять на себя смартфон: в свежем обновлении Android появилась функция, которая запоминает, куда вы убрали нужную вещь.

Речь о Find Hub - её представили в сентябрьском пакете обновлений Android 2026 года, и новость быстро разлетелась по технологическим изданиям. Фокус в том, что телефон теперь хранит не только геолокацию гаджетов, но и ваши голосовые заметки о том, где лежат обычные, «неумные» предметы.

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Как пользоваться

1.В момент, когда убираете важную вещь, скажите ассистенту: «Hey Google, запомни в Find Hub, что паспорт лежит в ящике комода в спальне».

2. При желании добавьте фото места - так будет ещё нагляднее.

3. Когда вещь понадобится, просто спросите у Gemini, где она, или откройте вкладку сохранённых предметов - телефон напомнит. Функция работает на смартфонах с Android 16 и выше в поддерживаемых регионах.

Почему это удобнее, чем «запомнить самому»

Весь смысл - в том, что заметка создаётся ровно в ту секунду, когда вы кладёте вещь. Именно этот момент обычно и ускользает из памяти: убрали на автомате, отвлеклись - и всё. Голосовая команда занимает пару секунд и не требует доставать телефон из кармана, а значит, ей реально будешь пользоваться, а не как бумажными стикерами, которые вечно забываешь приклеить.

Особенно пригодится тем, кто прячет документы и ценности «подальше» перед отъездом - и потом сам не может их найти, - а ещё людям, которые живут в вечной гонке и привыкли полагаться на память, пока та не подводит в самый неподходящий момент. Пригодится функция и в быту, где вещи «путешествуют» по дому: куда убрали запасные ключи от гаража, в какой коробке лежат зимние вещи, где документы на машину. Один раз произнёс вслух - и голова свободна.

Find Hub - это, по сути, расширение привычного сервиса «Найти устройство»: раньше он помогал отыскать потерянный телефон или наушники, а теперь берёт на себя и обычные предметы, у которых нет ни чипа, ни батарейки. Данные о таких заметках привязаны к вашему аккаунту Google, так что доступны они только вам.

Пока функция доступна не на всех устройствах, но направление задано: телефон постепенно превращается во внешнюю память не только для контактов и паролей, но и для вещей из реального мира. А вы бы доверили смартфону помнить, где лежит ваш паспорт?