Днём уютно, вечером как в офисе: что не так со светом дома

На впечатление влияют сразу несколько вещей: оттенок света, его количество, направление и высота, на которой находятся лампы. Разобраться с ними можно по очереди. Для первой проверки достаточно одного вечера и светильников, которые уже есть дома.

Подписка на лучшее Самый популярный материал от Mixer Подписаться Как часто получать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Центр комнаты освещён ярко, а кресло в стороне остаётся в тени. Одного потолочного светильника здесь недостаточно для удобного чтения.

1. Разделите оттенок света и яркость

Если комната кажется холодной, сначала посмотрите на обозначения лампочек. Цветовую температуру указывают в кельвинах, буквой K. Для спокойного вечернего освещения гостиной можно начать с тёплого белого света в диапазоне 2700–3000 K. Это ориентир для примерки, а не обязательное значение для каждой комнаты и каждого человека.

Яркость оценивают отдельно. Количество света, которое даёт лампа, указывается в люменах, а ватты показывают потребляемую мощность. Тёплая лампочка тоже может оказаться слишком яркой, если светит прямо в лицо. Поэтому замена холодного света на тёплый не всегда полностью решает проблему.

Попробуйте сначала одну лампу в том месте, где проводите вечер. Посмотрите, как выглядят белая стена, обивка дивана и собственные руки. Если один светильник даёт заметно голубоватый свет, а соседний жёлтый, оцените их вместе: такой разнобой может мешать больше, чем оттенок каждого по отдельности. Покупать сразу набор для всей квартиры необязательно.

Две лампы разного оттенка по-разному освещают одну и ту же стену. Такое соседство стоит оценивать вечером, когда включены обе.

2. Добавьте свет на уровне, где вы сидите

Люстра удобна, когда нужно осветить комнату целиком. Но для разговора на диване, чтения или спокойного вечера её расположение подходит не всегда. Свет идёт сверху, а человек сидит значительно ниже, иногда ещё и спиной к источнику. Попытка исправить всё более мощной лампочкой может сделать центр комнаты ярче, оставив нужное место в тени.

Перенесите имеющуюся настольную лампу на устойчивый столик возле дивана или попробуйте торшер у кресла. Включите их без люстры и проверьте результат с привычного места. В комнате должно быть удобно и отдыхать, и проходить к двери. Если получились только два ярких пятна посреди темноты, оставьте мягкий общий свет или добавьте освещение стены.

Настольная лампа стоит возле дивана, торшер освещает кресло, а бра подсвечивает стену рядом с проходом. Каждый источник света расположен у своего участка.

Светлая матовая стена может отражать часть света и смягчать переходы между освещёнными участками. Направлять на неё можно только подходящий регулируемый светильник. При этом проходы остаются свободными, шнур не пересекает комнату, а абажур не касается шторы. Новую проводку ради такого пробного вечера прокладывать не требуется.

3. Проверьте, не видна ли лампочка из вашего кресла

Красивый светильник в магазине обычно рассматривают стоя. Дома на него чаще смотрят с дивана или из-за стола. С другой высоты под абажуром может оказаться видна яркая лампочка, а на телевизоре или стеклянной столешнице появится отражение. Комната освещена достаточно, но находиться в ней неприятно.

Яркое отражение лампы перекрывает часть изображения на экране. Проверять блики нужно с того места, откуда вы обычно смотрите телевизор.

Сядьте как обычно и посмотрите на источник света. Попробуйте немного сдвинуть лампу, развернуть регулируемый плафон или изменить высоту торшера, если конструкция это позволяет. Иногда достаточно поставить светильник сбоку, чтобы он продолжал освещать столик, но перестал светить в глаза.

Если этого мало, стоит рассмотреть подходящий к светильнику абажур, матовую лампу или меньший световой поток. Соблюдайте ограничения на цоколь, мощность и тип лампы из инструкции. Приглушать свет с помощью ткани, наброшенной на плафон, нельзя. Для регулировки яркости нужны совместимые лампа и специальный регулятор, диммер. Обычная светодиодная лампочка подходит для этого не всегда.

4. Оставьте отдельный свет для чтения и других дел

Уютный вечер не обязан проходить в полумраке. Для чтения, вязания или работы с документами нужно хорошо осветить место, где вы занимаетесь. При этом нет необходимости делать всю гостиную одинаково яркой. Удобнее добавить направленную лампу рядом с книгой или рабочей поверхностью.

Лампа направлена на книгу в руках. Свет падает сбоку, а голова не закрывает страницы от источника света.

Поставьте её так, чтобы голова и рука не закрывали освещаемый участок. Если страницы бликуют, измените угол. Затем проверьте, удобно ли включать свет и регулировать его, не вставая каждый раз. Удачно расположенная кнопка бывает полезнее лишней декоративной функции.

Для обычного вечера можно оставить лампу возле дивана и торшер для чтения. Когда требуется уборка или поиск мелкой вещи, добавить верхний свет. Такое разделение позволяет пользоваться одной комнатой по-разному. Необязательно включать все светильники одновременно только потому, что они в ней есть.

С чего можно начать уже сегодня вечером

Выберите место, где чаще всего сидите после ужина. Сначала оцените оттенок и яркость света, затем положение лампы. Меняйте что-то одно: иначе будет трудно понять, от чего стало удобнее. Если имеющийся светильник помог после простой перестановки, покупку нового можно отложить.

Оставьте удачное расположение на несколько вечеров и проверьте его в обычных делах: почитайте, посмотрите телевизор, пройдите через комнату с чашкой. Хорошее освещение не требует постоянного внимания к себе. Вы видите всё необходимое, не щуритесь от лампочки и можете спокойно пользоваться комнатой.