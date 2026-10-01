Щепотка корицы вместо химии: как спасти комнатные цветы от плесени

Полили любимый фикус, отвернулись на неделю - а на земле в горшке появился неприятный белёсый налёт или пятна плесени. Знакомо? Прежде чем бежать в магазин за фунгицидом или, того хуже, выбрасывать растение, загляните на кухню. Спасение может стоять на полке со специями - это обычная молотая корица.

Приём давно гуляет по сообществам любителей комнатных растений в TikTok и Facebook и стабильно собирает благодарные комментарии. И это тот случай, когда за народным советом стоит настоящая наука.

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Что делать

Всё предельно просто. Заметили на поверхности грунта белый налёт, пушистую плесень или зеленоватые пятна - присыпьте землю тонким слоем молотой корицы. Не нужно засыпать горшок целиком: достаточно лёгкой «пудры» по поверхности. Если проблема не ушла с первого раза, повторите через несколько дней.

Тот же трюк отлично работает и с рассадой. Начинающие огородники знают, какая беда - «чёрная ножка», когда молодые всходы вдруг подгнивают у основания и падают. Щепотка корицы по земле вокруг сеянцев заметно снижает риск.

Почему это работает

Секрет - в веществе под названием коричный альдегид. Это природный антисептик и фунгицид: он подавляет рост грибков и плесени, из которых, по сути, и состоит тот самый белый налёт. По эффекту корица мягко заменяет магазинные противогрибковые средства, но при этом безопасна для растения, не пахнет химией и не отравляет почву.

Бонусом корица слегка отпугивает мелких почвенных мошек, которые обожают влажный грунт комнатных цветов, - ещё одна вечная головная боль владельцев зелёных питомцев.

Важный нюанс

Плесень на земле - почти всегда сигнал, что растение переливают или горшку не хватает проветривания. Корица уберёт последствия, но не причину. Поэтому вместе с «присыпкой» пересмотрите режим полива: дайте верхнему слою земли просыхать между поливами, а если вода застаивается - проверьте, не забиты ли дренажные отверстия. Тогда плесень не вернётся.

Дёшево, безопасно и уже под рукой - попробуйте, прежде чем прощаться с любимым растением.