Один зонт переживает осень годами, другой ломается за пять минут - дело в деталях

Осенью хороший зонт должен выдерживать не только дождь, но и ветер. Именно сильный порыв чаще всего превращает вполне исправный аксессуар в погнутый каркас с вывернутым наизнанку куполом. При выборе стоит смотреть не на цвет и даже не на размер, а прежде всего на конструкцию. Несколько деталей способны заметно повлиять на то, сколько зонт прослужит в непогоду.

Начать стоит со спиц

Один из удачных вариантов для ветреной погоды - спицы из стекловолокна. Они достаточно гибкие: под нагрузкой могут прогнуться, а после порыва вернуться в исходное положение.

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Металлические спицы тоже бывают прочными, однако при сильном давлении способны деформироваться. После этого вернуть им прежнюю форму уже не всегда удается.

Количество спиц тоже имеет значение, но само по себе ничего не гарантирует. У большинства обычных зонтов их восемь, а в некоторых моделях предусмотрено девять или десять - это позволяет распределить нагрузку по большей площади. При этом важно учитывать материал и качество соединений.

Важен и сам купол

Ветер легко превращает обычный зонт в парус. Воздух попадает под купол, давление увеличивается - и конструкцию может резко вывернуть наружу.

У некоторых моделей, рассчитанных на ветреную погоду, есть двухслойный или вентилируемый купол. Между слоями остаются небольшие отверстия, через которые выходит часть воздуха. Нагрузка на каркас при этом снижается.

Слишком компактный зонт не всегда практичнее

Маленький складной зонт удобно постоянно носить с собой. Но за компактность приходится платить более сложной конструкцией: дополнительные секции и шарниры увеличивают количество деталей, которые потенциально могут выйти из строя.

Если зонт нужен на каждый день и приходится много ходить пешком, разумнее присмотреться к более крупной складной модели. Еще проще устроен зонт-трость - у него цельный стержень и меньше подвижных соединений.

Огромный купол тоже не всегда преимущество

Большая площадь хорошо защищает от дождя, но при сильном ветре она становится дополнительной нагрузкой на каркас. Особенно это заметно на открытых улицах, мостах и набережных.

Для города обычно удобнее средний размер. Такой зонт дает достаточную защиту от дождя и при этом не превращается в огромный парус при первом же порыве.

Несколько минут проверки в магазине могут сэкономить деньги

Перед покупкой стоит несколько раз открыть и закрыть зонт. Механизм должен двигаться плавно, без скрежета, рывков и ощущения, что какая-то деталь вот-вот заклинит.

Затем полезно посмотреть на раскрытый купол. Он не должен заметно болтаться на стержне, а спицы должны выглядеть ровными и аккуратно соединенными.

Не стоит игнорировать и крепления ткани. Торчащие нитки, неравномерно натянутые швы или слишком тонкие места соединений могут стать слабыми участками конструкции именно тогда, когда на зонт придется серьезная нагрузка.

Надпись windproof - не гарантия

Производители могут указывать, какой ветер способен выдержать конкретная модель. Но такие цифры лучше воспринимать как ориентир: условия испытаний у разных компаний могут отличаться.

Гораздо полезнее оценивать зонт целиком. Гибкие спицы, надежные соединения, устойчивый стержень и вентилируемый купол в сочетании дают конструкции больше шансов пережить сильный порыв.

И даже самый крепкий зонт иногда может вывернуть ветром. Если это произошло, не стоит резко тянуть купол обратно против порыва: лучше повернуться по направлению ветра, дождаться ослабления нагрузки и только после этого аккуратно вернуть зонт в нормальное положение. Так меньше вероятность окончательно повредить каркас.