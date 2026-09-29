Кажется безобидным, но лучше так не делать: где нельзя оставлять телефон на зарядке

Телефон на зарядке рядом с подушкой кажется совершенно обычной картиной. Но именно мягкая кровать может создать условия для перегрева аккумулятора и в худшем случае привести к пожару. Заряжать смартфоны, ноутбуки и другие устройства с аккумуляторами на кровати или диване специалисты не советуют. Одеяло и подушка перекрывают доступ воздуха, из-за чего техника хуже охлаждается. А если что-то пойдет не так, рядом находятся материалы, которые легко воспламеняются.

Особое внимание стоит уделять литий-ионным аккумуляторам. При повреждении они способны быстро перегреться и загореться, причем такое возгорание иногда происходит неожиданно. Небольшой размер телефона здесь не должен вводить в заблуждение: внутри находится батарея, способная выделить большое количество энергии.

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При обычной эксплуатации смартфоны и ноутбуки загораются редко. Риск становится выше, если сразу несколько проблем совпадают - например, поврежден аккумулятор, используется неподходящее зарядное устройство, техника лежит на мягкой поверхности и остается без присмотра.

Кровать специалисты считают одним из самых неудачных мест для зарядки. У ноутбука мягкая поверхность вдобавок может закрыть вентиляционные отверстия, из-за чего корпус начнет нагреваться еще сильнее.

Есть и признаки, которые нельзя игнорировать. Если устройство внезапно стало намного горячее обычного, корпус деформировался или аккумулятор вздулся, зарядку нужно прекратить. Странный запах, дым, шипение, потрескивание, необычно медленная зарядка или слишком быстро разряжающаяся батарея тоже требуют внимания.

Особенно опасен вздувшийся аккумулятор. Продолжать заряжать такое устройство нельзя.

Для зарядки лучше выбирать твердую негорючую поверхность, где вокруг техники остается свободное пространство для циркуляции воздуха. Телефон или ноутбук не стоит накрывать одеждой, одеялом или подушкой, а вентиляционные отверстия ноутбука должны оставаться открытыми.

Еще одно простое правило касается аксессуаров. Поврежденные кабели, расшатанные разъемы и зарядные адаптеры неизвестного происхождения лучше не использовать.

По возможности технику стоит заряжать, когда дома кто-то есть и устройство можно периодически проверить. А привычку оставлять телефон под одеялом на всю ночь лучше исключить - слишком много потенциально опасных факторов оказывается в одном месте.