29 сентября 2026, 15:59

Кажется безобидным, но лучше так не делать: где нельзя оставлять телефон на зарядке

google news Подпишитесь на нас
Кажется безобидным, но лучше так не делать: где нельзя оставлять телефон на зарядке

Телефон на зарядке рядом с подушкой кажется совершенно обычной картиной. Но именно мягкая кровать может создать условия для перегрева аккумулятора и в худшем случае привести к пожару. Заряжать смартфоны, ноутбуки и другие устройства с аккумуляторами на кровати или диване специалисты не советуют. Одеяло и подушка перекрывают доступ воздуха, из-за чего техника хуже охлаждается. А если что-то пойдет не так, рядом находятся материалы, которые легко воспламеняются.

Особое внимание стоит уделять литий-ионным аккумуляторам. При повреждении они способны быстро перегреться и загореться, причем такое возгорание иногда происходит неожиданно. Небольшой размер телефона здесь не должен вводить в заблуждение: внутри находится батарея, способная выделить большое количество энергии.

google news Подпишитесь на нас в Google
Подписка на лучшее

Самый популярный материал от Mixer

При обычной эксплуатации смартфоны и ноутбуки загораются редко. Риск становится выше, если сразу несколько проблем совпадают - например, поврежден аккумулятор, используется неподходящее зарядное устройство, техника лежит на мягкой поверхности и остается без присмотра.

Кровать специалисты считают одним из самых неудачных мест для зарядки. У ноутбука мягкая поверхность вдобавок может закрыть вентиляционные отверстия, из-за чего корпус начнет нагреваться еще сильнее.

Есть и признаки, которые нельзя игнорировать. Если устройство внезапно стало намного горячее обычного, корпус деформировался или аккумулятор вздулся, зарядку нужно прекратить. Странный запах, дым, шипение, потрескивание, необычно медленная зарядка или слишком быстро разряжающаяся батарея тоже требуют внимания.

Особенно опасен вздувшийся аккумулятор. Продолжать заряжать такое устройство нельзя.

Для зарядки лучше выбирать твердую негорючую поверхность, где вокруг техники остается свободное пространство для циркуляции воздуха. Телефон или ноутбук не стоит накрывать одеждой, одеялом или подушкой, а вентиляционные отверстия ноутбука должны оставаться открытыми.

Еще одно простое правило касается аксессуаров. Поврежденные кабели, расшатанные разъемы и зарядные адаптеры неизвестного происхождения лучше не использовать.

По возможности технику стоит заряжать, когда дома кто-то есть и устройство можно периодически проверить. А привычку оставлять телефон под одеялом на всю ночь лучше исключить - слишком много потенциально опасных факторов оказывается в одном месте.

Подписка на лучшее

Самый популярный материал от Mixer

google news Подпишитесь на нас
Читайте Mixer
Кажется безобидным, но лучше так не делать: где нельзя оставлять телефон на зарядке

Весы, Овны, Скорпионы и Близнецы в гороскопе Джорджии Николс на среду, 30…
Кажется безобидным, но лучше так не делать: где нельзя оставлять телефон на зарядке

Козероги, Тельцы, Львы и Рыбы в гороскопе Тамары Глобы на среду 30 сентября
Кажется безобидным, но лучше так не делать: где нельзя оставлять телефон на зарядке

Не спешите лить в гуляш воду: 4 жидкости, которые сделают соус гораздо…
Домашняя гранола с фундуком, тыквенными семечками и сушёной клюквой в светлой керамической миске.

Гранола не сгорит без духовки: готовлю на сковороде и даю остыть одним…
Кажется безобидным, но лучше так не делать: где нельзя оставлять телефон на зарядке

Интернет мемы на утро 29 сентября и пельмени
Кажется безобидным, но лучше так не делать: где нельзя оставлять телефон на зарядке

Овны, Рыбы, Козероги и Скорпионы в гороскопе Василисы Володиной на вторник…
Кажется безобидным, но лучше так не делать: где нельзя оставлять телефон на зарядке

Всё решает шарф: 11 осенних сочетаний после 45
Кажется безобидным, но лучше так не делать: где нельзя оставлять телефон на зарядке

Два киви в день: что эта привычка может изменить в работе кишечника