Стакан воды с чиа: простая утренняя привычка для лёгкости и пищеварения

Крошечные семена, которые набухают в воде до состояния геля, снова на пике популярности в соцсетях. «Чиа-челлендж» - привычка выпивать стакан воды с семенами чиа каждый день - обещает лёгкость и помощь пищеварению. Разбираемся, что здесь правда, а что - преувеличение, вместе с мнением специалиста.

Откуда тренд

Ритуал с чиа-водой завирусился в TikTok под хэштегом #chiaseedchallenge. Его прокомментировала нутрициолог Ребека Реймонд для издания WHO (Австралия): семена чиа действительно поддерживают здоровье кишечника и пищеварение - но, предупреждает она, рассчитывать на них как на средство для похудения не стоит.

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Как это сделать

Всыпьте примерно столовую ложку семян чиа в стакан воды и размешайте. Дайте постоять 10–15 минут, пока семена не набухнут и не образуют мягкий гель (полезно размешать ещё раз через пару минут, чтобы они не слиплись комком на дне). Когда масса стала желеобразной - выпейте. Многие делают это утром, как часть первого стакана воды за день; по вкусу можно добавить немного лимона.

Почему это работает

При контакте с водой чиа образуют слизистый гель за счёт растворимой клетчатки. Эта клетчатка мягко улучшает работу кишечника и поддерживает регулярность, а также помогает дольше чувствовать сытость. Плюс сам ритуал - это дополнительная порция жидкости с утра, что тоже на пользу пищеварению, особенно в прохладный сезон, когда пить простую воду не очень хочется.

Важные оговорки

Обязательно замачивайте семена до состояния геля и запивайте достаточным количеством воды. Сухие чиа сильно разбухают уже во рту и пищеводе, впитывая влагу, - глотать их «на сухую» ложкой не стоит, это может вызвать дискомфорт. Не превращайте привычку в «диету на чиа»: это не жиросжигатель и не замена сбалансированному питанию, а лишь полезное дополнение. Если у вас есть проблемы с ЖКТ или вы принимаете лекарства, имеет смысл посоветоваться с врачом.

Скромная, дешёвая и приятная привычка, которая при правильном подходе действительно добавляет в рацион клетчатки и жидкости. Главное - без фанатизма и с полным стаканом воды под рукой.

Материал носит информационный характер и не заменяет консультацию специалиста.