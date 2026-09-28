Просто лечь на пол: зачем тысячи людей в TikTok делают это каждый вечер и что говорят психологи

Бывают дни, когда голова гудит от мыслей, дел и уведомлений, а сил на медитации, спорт или долгие прогулки нет. В TikTok нашли решение, которое кажется почти смешным: лечь на пол. Не на диван и не в кровать, а именно на пол. Тренд называется floor time, «время на полу», и у него неожиданно серьёзная научная поддержка.

Пользователи снимают, как растягиваются на ковре, паркете или даже на траве и лежат так несколько минут, ничего не делая. Эксперты Калифорнийского университета в Сан-Диего разбирали популярные TikTok-практики для психического здоровья, и этот тренд получил одну из самых высоких оценок.

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Как это делать

Выберите место на полу, где вам удобно: подойдёт ковёр, коврик для йоги или просто чистый пол. Лягте на спину, вытяните ноги, руки положите вдоль тела ладонями вверх. Телефон оставьте в другой комнате или хотя бы переверните экраном вниз.

Теперь дышите медленно: спокойный вдох, а затем долгий, расслабленный выдох через приоткрытый рот, выдох длиннее вдоха. Мысленно «пройдитесь» по телу от макушки до пяток: где лопатки касаются пола, как лежат руки, где есть напряжение. Ничего не нужно менять, только замечать.

Хватит 5–15 минут. Можно делать это вечером после работы, в обеденный перерыв или в любой момент, когда чувствуете, что «перегрелись».

Почему это работает

Клинический профессор психиатрии Поллианна Касмар объясняет: когда мы ложимся, внимание переходит из головы в тело. Мы так много времени проводим в своих мыслях, что перестаём замечать, что происходит с телом, и простое лежание на полу возвращает этот контакт.

Твёрдая поверхность помогает мышцам расслабиться, а дыхание становится ровнее. Медленный выдох, по словам эксперта, активирует парасимпатическую нервную систему - встроенный «режим покоя» организма, который снижает уровень стресса. По сути, это давно известная в йоге шавасана, «поза отдыха», только без коврика, инструктора и специальной одежды.

Если лечь некуда

На работе или в транспорте на пол не ляжешь. Касмар советует упрощённую версию: сосредоточьтесь на точках опоры - стопах на полу, спине на спинке стула - и сделайте несколько тех же медленных выдохов. Эффект слабее, но для короткой перезагрузки хватает.

Важная оговорка: «время на полу» - это способ снять повседневное напряжение, а не лечение. Если тревога или усталость не проходят неделями, стоит поговорить со специалистом.

Почему это стало трендом

Популярность «времени на полу» легко объяснить. Это бесплатно, не требует ни навыков, ни приложений, ни специального оборудования, и результат чувствуется почти сразу. В мире, где отдых часто превращается в ещё одну задачу из списка - медитировать правильно, дойти до десяти тысяч шагов, закрыть кольца активности, - возможность просто полежать и ничего не добиваться звучит как облегчение. Многие пишут в комментариях, что начали делать это по привычке детства: в детстве мы часто валялись на полу без всякой причины, и, кажется, делали это не зря.

Иногда, чтобы стало легче, не нужно ничего покупать или осваивать, достаточно просто остановиться и полежать. Попробуете сегодня вечером?