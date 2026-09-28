Бельё сохнет второй день: возможно, сушилка стоит не там

Футболки уже можно убирать, а пояс джинсов и края полотенец по-прежнему влажные. Если бельё проводит на сушилке второй день, причина может быть в том месте, которое ему отвели. В небольшой квартире раскладную конструкцию обычно ставят туда, где она меньше мешает: в угол, за дверь, рядом со шкафом. Для прохода это удобно, но для сушки такое расположение подходит не всегда.

Вода из ткани постепенно переходит в воздух. Чтобы вещи продолжали сохнуть, влажный воздух должен сменяться более сухим, а сама одежда не должна перекрывать к нему доступ. Поэтому одна только тёплая комната ещё не гарантирует результат. Прежде чем переставлять сушилку ближе к батарее или повторно запускать стирку, стоит проверить четыре вещи: удаление влаги, отжим, расположение одежды и те участки, которые остаются сырыми дольше остальных.

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Между вещами оставляют промежутки, а проход к окну сохраняют свободным.

1. Выберите место, откуда влага может уходить

Сушилке нужно место с работающим воздухообменом. В глухом углу между шкафом и стеной он обычно хуже, особенно если вещи висят почти вплотную к мебели. Раскройте конструкцию полностью, оставьте пространство вокруг неё и убедитесь, что одежда не касается стен и не закрывает вентиляционные решётки. Проход к окну тоже должен оставаться свободным, иначе проветривание быстро превращается в неудобную обязанность.

Один из возможных вариантов: ванная с открывающимся окном, из которой влажный воздух выходит наружу.

Ванная может подойти, если из неё действительно удаляется влажный воздух. При наличии открывающегося окна один из вариантов состоит в том, чтобы сушить бельё с приоткрытым окном и закрытой дверью: так меньше влаги распространяется по квартире. Именно такую схему предлагает городской совет Оксфорда. Однако маленькая ванная без окна и с неработающей вентиляцией лучше от этого не становится. После душа ей сначала нужно дать избавиться от лишней влаги.

Если в квартире установлена механическая вентиляция, ориентируйтесь на инструкцию к системе. Для её работы могут быть нужны приточные клапаны и свободный переток воздуха между помещениями, поэтому универсальный совет закрыть все двери здесь не подходит. Не перекрывайте предусмотренные отверстия и не меняйте режим работы наугад. В комнате с естественным проветриванием влажному воздуху нужно обеспечивать выход через окно, а не просто оставлять дверь в коридор открытой.

Тепло помогает воде испаряться, но само по себе не выводит её из квартиры. Накрывать батарею мокрыми вещами не стоит. Даже если ткань на ней высохнет быстрее, выделившаяся влага останется в помещении, пока её не удалит вентиляция или осушитель.

2. Уберите лишнюю воду до развешивания

Хорошая сушка начинается ещё в стиральной машине. Чем больше воды осталось в белье после программы, тем больше её придётся испарить в комнате. Проверьте, не был ли случайно выбран вариант без отжима или с его уменьшенной скоростью. Для партии обычного хлопкового белья это может заметно повлиять на результат, хотя сама стирка прошла нормально.

Допустимый отжим выбирают по ткани, ярлыку и инструкции к машине.

Повышать обороты для всех вещей подряд не нужно. Сначала посмотрите ярлык и рекомендации к программе: деликатные ткани и шерсть требуют другого обращения, чем полотенца. Выбирайте допустимый для конкретной загрузки отжим, а не максимальное число на панели. Здесь же проверьте способ сушки: некоторые изделия нужно разложить горизонтально, чтобы они сохранили форму.

Слишком мокрые вещи после привычного цикла заслуживают отдельной проверки. Убедитесь, что программа завершилась и вода слилась. Если проблема повторяется, откройте раздел инструкции о плохом отжиме: причина может быть связана с загрузкой или сливом, и перенос сушилки её не устранит. На такие причины обращает внимание и служба поддержки Beko. Дополнительный отжим имеет смысл только для вещей, которым он разрешён.

Доставайте бельё после завершения программы и расправляйте перед развешиванием. Скомканные рукава и завернувшиеся края не расправятся сами: внутри складок сохраняются влажные участки, хотя снаружи ткань уже начинает подсыхать.

3. Оставьте воздуху проход между вещами

Если всё бельё поместилось на перекладинах, это ещё не значит, что оно развешено удачно. Соседние футболки могут соприкасаться, а полотенца накрывать вещи на нижнем ярусе. Воздух почти не добирается до закрытых поверхностей, и они остаются влажными дольше. Оставляйте промежутки и развешивайте каждую вещь так, чтобы она не прижималась к соседней.

Расправленные рукава и свободные промежутки помогают воздуху проходить между вещами.

Плотным тканям полезно выделить больше пространства. Полотенце можно перекинуть через две перекладины, чтобы его половины меньше соприкасались. У рубашки расправьте рукава, у брюк отделите штанины друг от друга. Большую простыню не стоит складывать на узком участке во много слоёв: внутренние складки будут сохнуть значительно медленнее открытых краёв.

Универсального расстояния в сантиметрах здесь нет. Тонкая майка и махровый халат занимают разный объём, а форма сушилок тоже различается. Ориентир простой: вещи висят свободно, между ними видны просветы, тяжёлые края не собираются в общую кучу. Если этого не получается, часть стирки придётся распределить на дополнительной опоре или в следующий раз уменьшить партию.

По мере высыхания снимайте готовые вещи, а оставшиеся располагайте свободнее. У плотной одежды можно сменить положение на перекладине, расправить карманы и открыть участки, которые раньше были прижаты к ткани. Это полезнее, чем оставлять всю загрузку нетронутой до последнего влажного полотенца.

4. Проверьте швы и пояс перед тем, как убрать одежду

Перед тем как убрать одежду в шкаф, проверьте её в нескольких местах. Потрогайте боковые швы, манжеты, плотный пояс, края карманов и места, где ткань сложена в несколько слоёв. У полотенец отдельно проверьте подшитые края. Если там сохраняется явная влажность, оставьте вещь досыхать в расправленном виде.

Пояса, карманы и швы стоит проверить отдельно от тонких участков ткани.

Прохладная ткань не обязательно мокрая, особенно в неотапливаемой комнате. Поэтому не судите только по температуре одного участка. Сравните тонкую и плотную части вещи, разверните складки, проверьте изнанку. При сомнении лучше дать ей дополнительное время на воздухе. Плотная стопка на полке не подходит для досушивания.

Если бельё регулярно сохнет подолгу даже после этих изменений, посмотрите на комнату. Постоянный конденсат на окнах, затхлый запах, сырые пятна и возвращающаяся плесень требуют внимания к самому помещению. Причина может быть в вентиляции, холодных поверхностях или протечке. Обратитесь к управляющему домом либо профильному специалисту, чтобы найти источник влаги. Простая перестановка сушилки не заменит устранение такой проблемы.

Что проверить после следующей стирки

Подходящее место для белья не обязательно будет самым просторным или самым тёплым в квартире. Важнее, чтобы им было удобно пользоваться каждый день: развесить вещи без тесноты, обеспечить удаление влаги и снять сухую одежду, не дожидаясь остальной. Если ради проветривания приходится двигать полную сушилку и переставлять мебель, лучше сразу поискать более удобное расположение.

После следующей стирки полезно заметить, что изменилось. Если тонкие вещи сохнут нормально, а задерживаются только пояса и швы, больше внимания нужно плотным участкам. Если влажной остаётся почти вся загрузка, стоит снова проверить отжим и условия в комнате. Такое различие помогает понять причину и не повторять одну и ту же перестановку без результата.