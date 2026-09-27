Скрытая функция iPhone: как превратить любое приложение в виджет одним движением

Вы каждый день открываете погоду, календарь или заметки, чтобы бросить один короткий взгляд, - и каждый раз тапаете по иконке, ждёте, пока приложение откроется, а потом закрываете его. А что, если нужная информация будет прямо на рабочем столе, без единого лишнего касания? В свежих версиях iOS для этого есть красивый и почти неизвестный трюк.

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Что это за функция

Речь о превращении обычной иконки приложения в виджет прямо с домашнего экрана. Об этой возможности рассказало издание MacRumors в подборке полезных, но малоизвестных приёмов для iPhone. Работает она с большинством приложений - как встроенных от Apple, так и сторонних.

Как это сделать

Зажмите пальцем иконку любого приложения на рабочем столе. В появившемся сверху меню выберите размер виджета - маленький, средний или большой. Иконка тут же «раскроется» в виджет, показывающий актуальную информацию: прогноз погоды, ближайшие события календаря, свежие заметки, курсы или что там умеет ваше приложение.

Чтобы вернуть всё обратно, снова зажмите виджет и нажмите на значок из четырёх квадратов - он свернётся в привычную иконку. Никаких настроек, джейлбрейков и сторонних программ: всё делается парой касаний.

Зачем это нужно

Виджеты показывают данные, не заставляя открывать приложение. Это экономит секунды десятки раз в день и разгружает внимание: погоду на утро, список дел, время до встречи или напоминание видно сразу, стоит только разблокировать телефон. По сути вы превращаете рабочий стол в персональную приборную панель под свои привычки.

Пара нюансов. Не все сторонние приложения предлагают одинаково информативные виджеты - у некоторых выбор размеров ограничен. И помните, что большой виджет занимает место сразу нескольких иконок, так что стоит продумать, какие приложения действительно достойны «витрины» на главном экране.

Если ваш рабочий стол - это просто сетка одинаковых квадратиков, попробуйте этот приём сегодня вечером. Пара минут настройки - и телефон начнёт отдавать вам нужное ещё до того, как вы что-то откроете.