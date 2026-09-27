Пульт не работает? Проверьте батарейки камерой телефона за 5 секунд

Ситуация, знакомая каждому: телевизор не реагирует, кондиционер не включается, и вы уже готовы бежать в магазин за новыми батарейками или вовсе списать пульт в утиль. А что, если проблема вообще не в батарейках? Есть способ выяснить это мгновенно - с помощью смартфона, который у вас и так в руке.

Лайфхак давно кочует по TikTok и YouTube Shorts и стабильно всплывает в подборках «скрытые функции телефона, о которых вы не знали». Суть в том, что камера смартфона умеет видеть то, что не видит человеческий глаз.

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Что нужно сделать

Возьмите пульт и включите на телефоне камеру - удобнее фронтальную, ту, что «на себя», но подойдёт и основная. Наведите объектив камеры на передний торец пульта, где находится маленькое тёмное окошко - инфракрасный излучатель. Теперь нажимайте любую кнопку на пульте, глядя на экран телефона.

Если на экране в районе окошка мигает фиолетово-розовый огонёк - значит, пульт исправен и батарейки живы, а причину неполадки нужно искать в самом телевизоре или кондиционере. Если же экран остаётся тёмным и никакой вспышки нет - дело именно в пульте: скорее всего, сели батарейки, а если их замена не помогает, вышел из строя сам излучатель.

Почему телефон видит невидимое

Пульт управления общается с техникой не радиоволнами, а инфракрасным светом - короткими вспышками, которые передают команды. Для наших глаз этот свет невидим: он лежит за пределами воспринимаемого спектра. А вот матрица камеры смартфона куда чувствительнее человеческого глаза и захватывает часть инфракрасного диапазона, отображая его как заметное фиолетовое или розоватое мерцание.

Именно поэтому приём такой надёжный: вы своими глазами видите, посылает пульт сигнал или нет. Это избавляет от бессмысленной беготни за батарейками, когда виноват телевизор, и наоборот - сразу подсказывает, что пора менять элементы питания.

Небольшой нюанс: у некоторых новых смартфонов основная камера оснащена фильтром, приглушающим инфракрасный свет, поэтому вспышка может быть слабее или незаметной. Если на основную камеру ничего не видно - переключитесь на фронтальную, на ней трюк срабатывает почти всегда.

Проверять так можно любой инфракрасный пульт в доме - от телевизора и кондиционера до музыкального центра. Попробуйте прямо сейчас: наверняка удивитесь, увидев на экране тайные вспышки, которые ваш пульт посылает каждый день.