После 45 всё есть, а радости нет: что происходит с мужчиной

Работа есть. Семья рядом. Ипотека если не выплачена, то хотя бы понятна. Дети становятся самостоятельнее, отпуск можно планировать без трёх месяцев экономии, а вещи, о которых когда-то мечталось, давно стоят дома.

Казалось бы, именно теперь должно стать легче.

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Но вместо удовлетворения мужчина всё чаще отвечает на вопрос «Как дела?» привычным «нормально». Выходных не ждёт, отпуск не вызывает прежнего предвкушения, встречи начинают казаться лишней обязанностью. Он не обязательно выглядит несчастным. Просто в жизни как будто убавили насыщенность.

После 45 это особенно легко списать на возраст. И особенно легко ошибиться.

Когда достигнутая жизнь перестаёт ощущаться своей

Первые взрослые десятилетия часто построены вокруг понятных задач. Получить профессию. Заработать. Создать семью. Купить жильё. Закрепиться в работе. Вырастить детей.

Такие цели имеют удобное свойство: всегда понятно, что делать дальше.

А потом часть списка оказывается выполнена.

И у человека, который двадцать лет хорошо умел решать задачи, появляется непривычный вопрос: ради чего следующая?

Не каждый переживает его как драму. Кто-то начинает больше путешествовать, заниматься спортом или возвращается к старому увлечению. А кто-то продолжает выполнять прежнюю программу, только удовлетворения она приносит всё меньше.

Проблема не в том, что мужчина «зажрался» или потерял способность ценить хорошее. Просто достижение цели и способность испытывать удовольствие от жизни не одно и то же.

Мужская потеря радости не всегда выглядит как грусть

Человек может не лежать лицом к стене и не говорить, что ему плохо.

У мужчин сниженное настроение порой проявляется иначе: раздражительностью, закрытостью, повышенной занятостью, употреблением алкоголя, рискованным поведением или стремлением всё время чем-нибудь себя занимать. Исследования мужского опыта депрессии также описывают привычку отрицать уязвимость и «закрываться».

Поэтому фраза «Он же не выглядит подавленным» мало что доказывает.

Иногда первым изменением замечают не печаль, а отсутствие интереса.

Раньше он сам предлагал куда-нибудь поехать. Теперь отвечает: «Мне всё равно».

Раньше спорил о фильме. Теперь выключает на середине.

Раньше хотел друзей в гости. Теперь раздражается уже от самой идеи.

Раньше строил планы на год. Теперь говорит: «Посмотрим».

Один такой эпизод ничего не означает. Важна устойчивая перемена по сравнению с ним самим прежним.

А тестостерон?

Вот здесь особенно легко получить простой ответ на сложный вопрос.

После 45 в интернете почти любую мужскую усталость начинают объяснять тестостероном: меньше энергии, хуже настроение, снижение интереса к сексу, раздражительность.

Гормоны действительно могут иметь значение. В крупном исследовании 2026 года с участием более 133 тысяч мужчин 40–70 лет отклонения уровня тестостерона были связаны с риском депрессии, причём зависимость оказалась не такой простой, как «чем меньше, тем хуже».

Но из этого не следует, что каждому мужчине с плохим настроением нужен тестостерон.

Эндокринологическое общество отдельно подчёркивает: снижение энергии, либидо и настроения у мужчин с возрастом может иметь множество причин. Это сон, ожирение, лекарства, заболевания, стресс, депрессия и другие факторы. Заместительную терапию назначают не по ощущению «я стал каким-то не таким», а после подтверждённого диагноза.

Поэтому покупать гормоны или «тестобустеры» по совету знакомого точно не стоит.

Бывает другая ловушка: срочно доказать, что жизнь ещё впереди

Когда привычные источники удовлетворения перестают работать, человек может начать искать более сильный сигнал.

Марафон.

Дорогая машина.

Новый бизнес.

Экстремальная поездка.

Роман.

Резкое изменение внешности.

В этом самом по себе нет ничего неправильного. В 47 можно начать заниматься серфингом потому, что всю жизнь хотелось.

Вопрос в другом: новая вещь добавляет жизнь или должна доказать, что старая ещё не закончилась?

Если каждое новое достижение даёт облегчение на несколько дней, после чего снова требуется следующая доза подтверждения, проблема может быть не в недостатке событий.

«Мне ничего не нужно» иногда означает «я давно не спрашивал себя, чего хочу»

Мужчина способен отлично знать, что необходимо семье, работе, родителям и детям.

И гораздо хуже отвечать на вопрос, что нужно ему самому.

Не статусно.

Не полезно.

Не выгодно.

Не «правильно в моём возрасте».

А просто интересно.

Попробуйте убрать большие слова вроде «найти смысл жизни». Они парализуют.

Начать можно намного проще.

Что за последний месяц хоть немного увлекло?

С кем хотелось поговорить дольше обычного?

После какого занятия стало лучше, а не только появилось чувство выполненного долга?

Чего давно хотелось попробовать, если никому не придётся объяснять зачем?

Это не психологический тест. Такие вопросы просто возвращают человеку роль участника собственной жизни, а не только её менеджера.

И всё же не каждую пустоту надо лечить новым хобби

Если удовольствие заметно исчезло почти из всех областей жизни, это продолжается неделями, меняется сон, аппетит, сексуальное желание, концентрация или способность справляться с обычными делами, разумнее поговорить со специалистом.

Особенно если вместо слов о плохом самочувствии появляются постоянная злость, алкоголь, опасное поведение или ощущение, что всё потеряло смысл.

Мужчины в среднем обращаются за психологической помощью реже женщин, а исследования связывают это в том числе с привычными представлениями о том, что мужчина должен справляться сам.

Но отсутствие помощи не делает проблему менее реальной.

После 45 совсем не обязательно любить те же вещи, которыми человек жил в 30. Более того, было бы странно за двадцать лет совсем не измениться.

Иногда отсутствие радости говорит не о том, что жизнь испортилась. Оно показывает, что прежний способ жить перестал подходить, а новый ещё не появился.

Именно в этом месте хочется не срочно покупать новую жизнь, а сначала понять, какая её часть действительно стала чужой.