Почему осенью не стоит держать окно на микропроветривании часами

Осенью открывать окна бывает жалко: на улице холодает, отопление уже работает, а вместе с душным воздухом из квартиры будто улетает и драгоценное тепло. Но долго держать окна закрытыми тоже не лучший вариант. Воздух быстро становится тяжелым, особенно после готовки, душа или сушки белья. При этом для полноценного проветривания совсем не обязательно охлаждать комнату. В большинстве случаев достаточно открыть окна широко на несколько минут.

Лучше быстро и широко, чем долго и понемногу

Самый простой способ освежить квартиру - устроить короткое интенсивное проветривание. Если есть возможность, окна в разных комнатах можно открыть одновременно: сквозняк быстрее вытеснит застоявшийся воздух. Если окно только одно, комнаты придется проветривать по очереди.

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В прохладную погоду хорошим ориентиром считаются 5–10 минут. Именно такой диапазон рекомендует для зимнего проветривания Министерство окружающей среды Германии. Латвийская Инспекция здравоохранения также советует в учебных помещениях полностью открывать окна, а не оставлять их в режиме микропроветривания. Для квартиры это не обязательная норма, а скорее практическая подсказка.

Держать створку часами в откидном положении смысла нет. За это время успеют остыть поверхности возле окна, а отопление продолжит работать.

Сколько раз в день нужно проветривать

Универсального расписания нет. В качестве ориентира можно открыть окна утром и вечером, а при необходимости повторить проветривание днем. Обычно двух-трех коротких подходов вполне достаточно.

Но сама квартира подсказывает, когда воздух пора обновить. Если в помещении душно, запотевают окна или после готовки остается запах еды, ждать следующего запланированного проветривания не нужно.

Отдельное внимание стоит уделить влажности. После душа, приготовления пищи или сушки белья лучше быстрее удалить влажный воздух с помощью вытяжки или короткого проветривания. Если в ванной установлен вентилятор, Energy Saving Trust рекомендует оставить его работать примерно на 15 минут после душа.

Успеет ли квартира выстудиться за десять минут

За короткое время температура воздуха действительно может немного снизиться. Но стены, мебель и другие поверхности обычно не успевают сильно остыть, поэтому после закрытия окон они снова отдают накопленное тепло воздуху.

Другое дело - длительное микропроветривание. Если окно часами остается приоткрытым в холодную погоду, помещение постепенно теряет тепло, а поверхности возле окна начинают охлаждаться.

Если батарея оборудована термостатом, на время проветривания можно уменьшить нагрев. После закрытия окна настройку возвращают обратно. Когда регулировать отопление невозможно, главное - не оставлять окно открытым дольше, чем действительно требуется.

В холодный день пяти минут может быть достаточно

Продолжительность проветривания зависит и от погоды. В морозный или ветреный день воздух обновится очень быстро, поэтому пяти минут может хватить с запасом. В теплый осенний день окно можно оставить открытым немного дольше.

Ориентироваться стоит не на ощущение холода, а на качество воздуха. Задача проветривания - убрать духоту и лишнюю влажность, а не превратить комнату в холодильник.

Запотевшие окна - повод обратить внимание на влажность

После горячего душа или приготовления еды конденсат на окне вполне объясним. Но если вода регулярно собирается на стеклах, в квартире появляется затхлый запах или темнеют отдельные участки стен, проблема может быть серьезнее обычной духоты.

В такой ситуации стоит проверить работу вытяжки и вентиляционных каналов и чаще удалять влажный воздух после бытовых процедур. Одного открытого окна иногда недостаточно, особенно если в помещении уже накопилась избыточная влажность.

Получается довольно простой осенний принцип: лучше открыть окна широко на несколько минут, чем держать их приоткрытыми часами. Свежий воздух появится быстрее, а квартира не успеет заметно потерять тепло.