Плитка ещё хорошая, а ванная надоела: 3 обновления без ремонта

Сантехника работает, плитка держится, шкафчик ещё послужит. Но ванная выглядит так, будто обновление ей давно обещают и никак не начинают. Мысль о большом ремонте быстро возвращает терпимость к старой шторке: жить без душа, разбирать отделку и выбирать всё заново пока совсем не хочется.

Для заметной перемены необязательно начинать с плитки. Шторка, полотенца, коврик и вещи возле раковины тоже определяют, какой мы видим комнату каждый день. Разберём три сочетания для ванной с бежевой отделкой: светлое, оливковое и с тёмно-синей полоской. Белую сантехнику и хромированные детали можно сохранить.

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Сначала убедитесь, что нужен именно новый вид

Если течёт смеситель, повреждён шов у ванны или постоянно появляется плесень, текстилем проблему не решить. Сначала устраняют протечки и причину сырости, проверяют вентиляцию. Закрывать проблемное место корзиной или наносить новый слой герметика поверх плесени не стоит.

Когда с состоянием помещения всё в порядке, сделайте простой тест. На время уберите шторку, разноцветные полотенца и флаконы с раковины. Возможно, без них плитка окажется гораздо спокойнее, чем казалось. Это поможет понять, что действительно надоело: сама отделка или то, что вокруг неё накопилось.

1. Светлая шторка и фактурные полотенца

Светлая шторка и спокойный текстиль не спорят с рисунком плитки.

Самое сдержанное решение: светлая однотонная шторка, полотенца близких оттенков и небольшой коврик без крупного рисунка. У раковины остаются только необходимые вещи. Бежевую плитку не пытаются спрятать, ей просто не добавляют новых узоров.

В этом варианте важна разница между белым, молочным и кремовым. Слишком жёлтый текстиль рядом с белой сантехникой может выглядеть неудачно. А холодный оптический белый способен подчеркнуть тёплый оттенок плитки сильнее, чем вы рассчитывали. Приложите полотенце к стене и борту ванны до покупки полного комплекта.

Чтобы комната не выглядела совершенно однотонной, используйте фактуру: гладкая шторка, махровые полотенца, неброский рельеф коврика. Подбирать все предметы из одной коллекции необязательно. Достаточно, чтобы они устраивали вас рядом друг с другом.

Особенно внимательно выбирайте шторку. Ткань, похожая на лён, ещё не означает, что изделие подходит для душа. Проверьте назначение, уход и необходимость внутреннего влагозащитного слоя. Подходящая модель должна защищать помещение от брызг, а не только красиво висеть у ванны.

2. Приглушённый оливковый вместо набора случайных цветов

Оливковый текстиль добавляет цвет, а светлая сантехника остаётся нейтральной основой.

Здесь основной цвет появляется на шторке и одном-двух полотенцах. Оливковый достаточно заметен на бежевом фоне, поэтому остальному текстилю можно остаться светлым. Белая раковина и ванна не требуют дополнительных цветных аксессуаров.

Для начала посмотрите на оттенок самой плитки. Бежевая отделка может уходить в розовый, жёлтый или серый. Один и тот же зелёный возле неё выглядит по-разному. Вместо яркого травяного стоит примерить более приглушённый, с серой или коричневатой нотой, и оценить сочетание при включённом свете.

Оливковые полотенца не обязывают менять хромированный смеситель на латунный, покупать деревянную тумбу и добавлять растения. Именно так небольшое обновление незаметно превращается в дорогое. Сначала ограничьтесь текстилем: возможно, этого будет вполне достаточно.

Коврик лучше выбрать светлый или спокойный однотонный. Если сделать зелёными одновременно шторку, пол, все полотенца и ёмкости у раковины, цвет займёт слишком много места. Небольшой дозатор нейтрального оттенка здесь уместнее целого набора декоративных баночек.

3. Тёмно-синий и светлая полоска

Если у шторки заметный рисунок, полотенца и коврик лучше оставить однотонными.

Этот вариант выразительнее двух предыдущих. Шторка с широкой синей и светлой полоской становится главным рисунком комнаты. Полотенца поддерживают её цвета, но остаются однотонными. На полу тоже достаточно простого светлого коврика.

Светлые полосы не дают всей поверхности шторки превратиться в одно большое тёмное пятно. Однако это не универсальный способ «расширить ванную». Смотрите, сколько места занимает полотно, как оно выглядит в зеркале и удобно ли вам при существующем освещении.

Если на плитке уже есть орнамент, цветной бордюр или выраженные прожилки, начните с синего полотенца, а шторку оставьте однотонной. Двум заметным рисункам в маленькой комнате может оказаться тесно. Добавить полоску позже проще, чем сразу пытаться примирить все купленные вещи.

И не обязательно превращать сочетание в морскую тему. Ракушки, якоря, картинки с маяками здесь не нужны. Синий и светлый текстиль сами по себе дают достаточно цвета рядом с бежевой плиткой и обычными металлическими деталями.

Куда деть флаконы, если ими действительно пользуются

Ряд упаковок на борту ванны бывает длинным не от любви к беспорядку. У каждого члена семьи свои средства, часть нужна ежедневно, часть лишь изредка. Сначала разделите их по частоте использования, а не по красивому цвету флаконов.

Возле душа оставьте то, что требуется во время мытья. Запасы уберите в сухое подходящее место, соблюдая условия хранения на упаковке. Средства для уборки храните отдельно от косметики и недоступно для детей. Для ежедневных вещей выбирайте место, откуда их легко взять и так же легко вернуть.

Переливать всё подряд в одинаковые ёмкости необязательно. На заводской упаковке остаются название, состав, срок годности и способ применения. Для части средств она к тому же специально устроена для правильного хранения и дозирования. Одного аккуратного дозатора мыла вполне достаточно, если остальные упаковки удобны как есть.

Полотенцам тоже нужно продуманное место. Красивые сложенные стопки подходят для сухого запаса, но использованные полотенца следует развешивать для просушки. Не накладывайте мокрые друг на друга ради фотографии. После душа расправляйте шторку и обеспечивайте проветривание или работу вытяжки.

Что можно оставить и не покупать заново

Зеркало, исправный смеситель, удобный стакан для щёток и обычные крючки не становятся хуже из-за новой шторки. Замена всех мелочей сразу не обязательна. В первую очередь уберите то, что неудобно, повреждено или постоянно мешает протирать поверхность.

Коврик выбирайте не только по цвету. Он должен устойчиво лежать на вашем полу, подходить для ванной и допускать удобный уход. Проверьте, что дверь свободно открывается. Новые крепления и полки подбирайте под основание и допустимую нагрузку: сверлить плитку наугад ради аксессуара не нужно.

Сначала стоит заменить самый заметный элемент, обычно шторку, и пожить с ним несколько дней. Может оказаться, что прежние полотенца уже подходят, а раковине достаточно освободить края. Это гораздо приятнее, чем выяснить после покупок, что половина нового набора лишняя.

Ванная не обязана напоминать гостиничный номер. Ей достаточно быть исправной, удобной и приятной именно вам. Когда цвет выбран к существующей плитке, а у нужных вещей есть своё место, большого ремонта можно пока не начинать.