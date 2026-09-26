Листать ленту, высунув язык: скрытая функция iPhone, от которой TikTok в восторге

Руки в муке, в тесте или в креме для лица, а в телефоне как раз идёт рецепт или интересный ролик. Тянуться к экрану липким пальцем не хочется. Оказывается, владельцам iPhone это больше не нужно: следующее видео можно включить… показав телефону язык. Звучит как шутка, но это вполне официальная функция iOS 26.

Ролики с «языковым скроллингом» разлетелись по TikTok и Instagram Reels: пользователи показывают, как ставят телефон на подставку, строят рожицу в камеру, и лента послушно переключается. О тренде написали SlashGear и Daily Dot. Последний даже вынес в заголовок вопрос, почему владельцы iPhone «облизывают» свои телефоны. Облизывать, к счастью, ничего не нужно.

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Как включить

Откройте «Настройки» → «Универсальный доступ» → «Отслеживание головы» (Head Tracking) и включите переключатель. Затем найдите в списке жестов «Высунуть язык» и назначьте ему действие: например, «Прокрутить вниз». Готово: теперь, когда вы показываете фронтальной камере язык, экран листается.

Жестов там несколько. Можно назначить действия на улыбку, поднятые брови, открытый рот или поворот головы, например «вернуться назад» или «нажать». Экспериментируйте: кому-то удобнее кивать, кому-то подмигивать.

Почему это работает

Никаких специальных датчиков функция не требует: ей хватает обычной фронтальной камеры и системы распознавания лица, которая и так есть в iPhone. Телефон отслеживает мимику в реальном времени и превращает определённое выражение лица в команду.

Изначально Apple создавала эту возможность не для развлечения, а для людей с ограниченной подвижностью рук, чтобы они могли полноценно пользоваться смартфоном без касаний. То, что функция неожиданно пригодилась всем остальным, - хороший пример того, как вещи для доступности облегчают жизнь каждому.

Нюансы

Камера должна видеть ваше лицо, поэтому телефон лучше поставить на подставку или прислонить к чему-нибудь напротив себя. В темноте или под сильным углом распознавание может сбоить. И помните: пока функция включена, телефон реагирует на мимику и в других приложениях, так что, закончив, её стоит выключить, иначе случайная улыбка может что-нибудь нажать.

Функция доступна на iPhone с iOS 26. Названия пунктов меню в русской локализации могут немного отличаться, но раздел «Универсальный доступ» - верный ориентир.

Кому это особенно пригодится

Помимо кулинаров, функцию оценят те, кто красится перед зеркалом с включённым видеоуроком, мастерит что-то руками, ест за столом с телефоном или держит на руках ребёнка. Пригодится она и в холодное время года: не нужно снимать перчатки, чтобы переключить ролик. А людям с травмами рук или нарушениями моторики это настоящая замена сенсорному экрану, для них функцию и создавали. Настройка занимает пару минут, а отключить её так же просто, как включить: тем же переключателем в разделе «Отслеживание головы».

Кулинарам, визажистам и всем, кто ест перед экраном, стоит попробовать хотя бы ради смеха. А вы бы стали листать ленту языком на людях?