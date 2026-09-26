Батарея пылится, а щётка не пролезает? Почистите радиатор феном - пока не включили отопление

Первые холодные вечера, в квартире зябко, и все мы ждём, когда наконец дадут тепло. Батареи нагреваются, а по комнате ползёт знакомый запах горелой пыли. Он не мерещится: за лето между секциями радиатора собирается целый «ковёр» из пыли, шерсти питомцев и паутины. И почистить его обычно никак: тряпка туда не пролезает, а щётка достаёт только до края.

Выход нашли любители уборки из TikTok. Под хэштегом #cleantok каждую осень снова всплывают ролики, где радиатор чистят… феном. Британская блогерша Sister Pledge Cleans подсмотрела этот приём у коллег и честно предупредила: «Приготовьте пылесос: грязь полетит во все стороны».

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Как это сделать

Сначала выключите радиатор, если он уже работает, и дайте ему остыть. Под батарею и на пол перед ней постелите влажное полотенце или старую простыню: мокрая ткань поймает пыль, и та не разлетится по комнате.

Включите фен на максимальную мощность. Лучше на холодный или тёплый режим, горячий не нужен. Направляйте поток сверху вниз: в щели между секциями, в решётку сверху и по бокам. Пыль, шерсть и мелкий мусор полетят вниз и осядут на ткани.

Когда всё выдули, аккуратно сверните полотенце грязной стороной внутрь, пропылесосьте пол вокруг и протрите радиатор снаружи влажной тряпкой. На всё уйдёт минут десять.

Почему это работает

Щётка и тряпка - инструменты для поверхности, а пыль в радиаторе забивается глубоко в узкие щели. Воздух проникает туда, куда рука не достанет, и выталкивает всё накопившееся. Влажная ткань снизу работает как ловушка: частицы пыли прилипают к мокрым волокнам и не поднимаются обратно в воздух.

Есть и практический бонус. Когда включают отопление, пыль на горячих рёбрах начинает пригорать, отсюда и характерный запах в первые дни сезона. Чистый радиатор не пахнет и отдаёт тепло немного лучше: слой пыли работает как лёгкий утеплитель, которого на батарее быть не должно.

На что обратить внимание

Будьте готовы к пыльному облаку, особенно если радиатор не чистили давно: откройте окно и уберите подальше светлый текстиль. Если у вас аллергия, наденьте маску. Для совсем запущенных батарей хорошо сочетать фен с длинной узкой щёткой или насадкой пылесоса: щётка разрыхлит, фен выдует.

Как часто повторять

Специалисты по уборке советуют продувать радиаторы хотя бы дважды в год: осенью перед включением отопления и весной, когда сезон заканчивается. Если дома есть кошка или собака, лучше делать это чаще: шерсть набивается между секциями особенно быстро. Заодно проверьте пространство за батареей: там часто прячутся потерянные носки, игрушки и пыль, которую обычная уборка годами обходит стороной. Такая мини-ревизия заодно освежит воздух в комнате: в отапливаемом помещении пыль с батарей постоянно поднимается тёплыми потоками и оседает на мебели.

Отопительный сезон уже на пороге, так что лучше момента не найти: десять минут сейчас избавят вас от запаха горелой пыли на всю зиму. А вы когда последний раз заглядывали внутрь своей батареи?