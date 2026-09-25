Если кот перестал ходить в лоток, не спешите его ругать: он может пытаться что-то сказать

Кот, который годами аккуратно ходил в лоток, вдруг начинает оставлять лужи на кровати, одежде или в углах квартиры. Первое желание - решить, что питомец чем-то недоволен и таким образом выражает протест. Но специалисты советуют сначала искать совсем другую причину.

Внезапное мочеиспускание в неположенных местах нередко связано со здоровьем, стрессом или условиями, в которых находится лоток. Иногда животное буквально показывает, что ему что-то не подходит.

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Сначала стоит проверить здоровье

Если привычки кошки резко изменились, первым делом важно исключить медицинские причины. Инфекции мочевыводящих путей, камни в мочевом пузыре, сахарный диабет и заболевания почек могут влиять на поведение животного.

Есть симптомы, которые особенно трудно игнорировать. Если кот часто садится в лоток, но мочи выходит совсем немного, испытывает боль или заметный дискомфорт, постоянно вылизывает область половых органов или моча изменила цвет, питомца стоит показать ветеринару.

Насторожить должны и другие перемены - повышенная температура, потеря аппетита или необычно сильная жажда. В таких случаях проблема точно не сводится к плохому настроению.

Возможно, коту просто не нравится лоток

Иногда объяснение оказывается гораздо прозаичнее. Кошке может не подойти новый наполнитель, запах, закрытая конструкция лотка или даже дверца, которую приходится толкать.

Место тоже имеет значение. Кошкам спокойнее справлять нужду там, где их никто не тревожит, а рядом не гремит стиральная машина и постоянно не ходят люди. Если туалет оказался в слишком шумном или проходном месте, питомец вполне может найти ему замену.

В доме с несколькими кошками возникает ещё одна проблема - конкуренция. Простое правило здесь такое: лотков должно быть на один больше, чем кошек.

Перемены в доме тоже могут сбить привычный ритм

Кошки довольно чувствительны к изменениям окружающей обстановки. Переезд, появление другого животного, ребёнка или нового партнёра могут нарушить ощущение безопасности, даже если человеку происходящее кажется совершенно обычным.

Стресс иногда возникает и из-за конфликтов в доме, нехватки внимания или недостатка активности. Животное не может объяснить словами, что его беспокоит, и поведение становится своеобразным сигналом.

У пожилых кошек есть ещё одна возможная причина. Из-за возрастных изменений памяти и ориентации питомец может не успеть найти лоток или потеряться в привычном пространстве.

Наказывать за лужи бессмысленно

Ругать кошку за такое поведение не стоит. Тем более нельзя тыкать её носом в мочу или экскременты - это не объяснит животному, что именно от него хотят.

Наказание способно лишь усилить страх и стресс, а вместе с ними и нежелательное поведение. Гораздо полезнее разобраться, что изменилось в состоянии здоровья, обстановке или привычном распорядке питомца.

Так что внезапные лужи по квартире далеко не всегда означают кошачью «месть». Чаще это сигнал: что-то не так, и животному нужна помощь или более комфортные условия.