Устали вынимать один наушник? У Bose есть другая идея

Музыка играет, а уши открыты: наушники, похожие на серьги

Один наушник в ухе, второй в руке: знакомая поза для тех, кто любит слушать музыку, но постоянно отвлекается на окружающих. Нужно ответить близким, услышать объявление или понять, что спрашивает коллега. Наушники-клипсы устроены иначе: они крепятся снаружи и оставляют слуховой проход открытым. Музыка доходит до уха вместе со звуками комнаты или улицы.

17 сентября Bose представила две новые модели такого типа, Sport Open Earbuds и Ultra Open Earbuds второго поколения. Саму идею открытых наушников придумали давно. Sport рассчитаны прежде всего на движение, Ultra Bose предлагает для повседневного прослушивания. Обе пары позволяют включить собственный плейлист и при этом слышать происходящее рядом.

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Bose Ultra Open второго поколения оставляют слуховой проход открытым. Изображение: Bose.

Клипса держится снаружи

Корпус охватывает край ушной раковины. Небольшой динамик направляет звук к слуховому проходу, не закрывая его силиконовой насадкой. Вибрации через кости черепа здесь тоже не используются: музыка передаётся по воздуху, как от обычного динамика, расположенного совсем близко.

Гибкое крепление позволяет подобрать положение наушника на ухе. У Sport корпус покрыт мягким силиконом, у Ultra есть металлическая отделка, которая ещё сильнее делает их похожими на аксессуар. После прослушивания обе пары убирают в зарядный футляр, как привычные беспроводные наушники.

Гибкое крепление охватывает край уха. На изображении Ultra Open второго поколения. Изображение: Bose.

Дома можно реже вынимать наушник

Самый понятный сценарий для открытой конструкции: заниматься своими делами, когда рядом есть другие люди. Слушать музыку за работой, не пропуская обращений, или готовить под подкаст и при этом слышать близких. Внешние звуки доходят до уха естественным образом, без включения отдельного режима.

Однако слышать голос и разобрать сказанное не всегда одно и то же. Громкая музыка будет мешать разговору, а длинный ответ потребует внимания. Чтобы спокойно поговорить, музыку всё равно удобнее поставить на паузу.

Тихая прогулка и шумный вагон дают разный результат

У обеих моделей нет активного шумоподавления. На прогулке это позволяет слышать окружающее, но в метро или самолёте гул тоже никуда не исчезает. Если хочется погрузиться в аудиокнигу и забыть о соседях, открытые наушники могут разочаровать.

Bose предусмотрела автоматическую подстройку громкости при изменении обстановки. Она помогает реже тянуться к телефону, но не создаёт тишину вокруг. Поэтому перед покупкой полезно вспомнить, где вы чаще слушаете музыку: в спокойном парке или в переполненном транспорте.

Посадку лучше проверить со своими очками

Отсутствие насадки внутри уха может понравиться тем, кому неудобны модели с силиконовыми насадками. Но у клипсы есть собственные точки соприкосновения с кожей, а форма ушей у всех разная. По фотографии невозможно понять, будет ли удобно через час.

На примерку полезно прийти в привычных очках, проверить, не мешают ли серьги и не смещаются ли наушники при поворотах головы. Заодно стоит послушать музыку на обычной громкости и спросить человека рядом, насколько хорошо она слышна ему. По заявлению Bose, конструкция уменьшает утечку звука, но считать такое прослушивание совершенно неслышным для окружающих было бы ошибкой.

Наушники можно носить вместе с очками и украшениями, но удобство посадки стоит проверить на примерке. Изображение: Bose. Наушники можно носить вместе с очками и украшениями, но удобство посадки стоит проверить на примерке. Изображение: Bose.

Две модели для разных привычек

Sport Open Earbuds рассчитаны прежде всего на движение: у них рельефные физические кнопки, которыми удобнее пользоваться влажными пальцами, и защита от пота, брызг и пыли. Ultra Open второго поколения получили режим Cinema Mode, который, по описанию Bose, делает звук видео более объёмным и выделяет диалоги.

Заявленная автономность составляет до семи часов у Sport и до девяти у Ultra, без подзарядок от футляра. У Ultra автоматическая регулировка громкости сокращает этот срок до пяти часов. Обе модели умеют подключаться к двум устройствам одновременно: музыка может играть с ноутбука, пока телефон остаётся доступным для звонков.

Sport Open Earbuds рассчитаны на устойчивую посадку во время движения. Изображение: Bose.

Когда они появятся в продаже

В США предзаказ открыли 19 сентября, начало продаж назначено на 1 октября. Sport оценили в 199 долларов, Ultra второго поколения в 299 долларов. Это цены и даты для США; условия продаж в других странах нужно уточнять отдельно.

При выборе такой пары полезно вспомнить, зачем вы обычно снимаете наушники. Если чаще всего мешает ощущение изоляции или необходимость постоянно отвечать окружающим, открытая конструкция заслуживает внимания. Если же наушники нужны прежде всего ради тишины, более плотная посадка и шумоподавление останутся существенными преимуществами.

Музыка сопровождает нас в очень разных обстоятельствах, и одна форма наушников не обязана подходить ко всем. Клипсы дают ещё один способ слушать её: со свободными ушами, слыша происходящее рядом. Насколько он окажется вашим, лучше всего станет понятно во время обычного дня.