Уронили серёжку - не паникуйте: трюк с пылесосом и носком находит потеряшку за секунды

Каждый, кто хоть раз терял на полу серёжку-гвоздик, крошечный винтик от очков или деталь детского конструктора, знает это чувство: вещь только что была в руках - и вот она уже где-то между ворсинками ковра, и ползать на коленях можно бесконечно. В соцсетях завирусился приём, который превращает эти мучительные поиски в дело нескольких секунд. И всё, что нужно, - пылесос и обычный носок.

Что за трюк и откуда он взялся

Идея разошлась по сообществу CleanTok в TikTok, а затем попала в список «обязательных» приёмов от производителей пылесосов и была протестирована редакцией технологического издания Tom’s Guide. Автор материала призналась, что относилась к хаку скептически - пока не попробовала сама и не выудила из-под мебели тонкий браслет и мелкие крючки для картин. Вердикт после теста: «из всех трюков с пылесосом, что я пробовала, этот - самый эффективный».

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Как это сделать

Возьмите носок (подойдут и старые капроновые колготки) и натяните его на узкую щелевую насадку пылесоса. Закрепите ткань у основания резинкой, чтобы во время работы она не слетела. Включите пылесос и проведите насадкой над тем местом, где потерялась мелочь. Как только предмет «прилипнет» к насадке, выключите прибор и просто снимите находку с носка. Всё - вещь у вас в руках, а не в мешке для пыли.

Почему это работает

Секрет - в барьере из ткани. Сила всасывания притягивает мелкий предмет к отверстию насадки, но носок пропускает воздух и при этом не даёт твёрдой вещице провалиться внутрь пылесоса. По сути вы получаете «умную» насадку, которая ловит потеряшку и удерживает её на поверхности. Особенно выручает на ковре с длинным ворсом, в щелях паркета и под мебелью, куда рукой не дотянуться.

Пара нюансов. Убедитесь, что резинка держит крепко, - иначе носок может втянуться. И не используйте приём для по-настоящему ценных вещей вроде бриллианта из кольца в первую очередь: сначала осмотрите пол глазами и фонариком, а пылесос с носком подключайте как «тяжёлую артиллерию», когда обычные поиски не помогли.

Простой, почти бесплатный и работающий трюк, который стоит запомнить до того, как что-то мелкое в очередной раз укатится под диван. А вы уже пробовали?