У пылесоса появился собственный пылесос: знакомьтесь, Roomba Duo

Пылесос возит с собой второй пылесос: зачем понадобились оба

Робот-пылесос, как известно, слегка ограничен: он может прекрасно ориентироваться в комнате и всё равно оставить пыль под диваном. Корпус туда просто не проходит. Уменьшить его тоже непросто, ведь внутри должны поместиться аккумулятор, двигатель, контейнер и оборудование для мытья пола. Чем больше мы поручаем одному устройству, тем труднее сделать его компактным.

Подписка на лучшее Самый популярный материал от Mixer Подписаться Как часто получать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Компания iRobot предложила необычное решение: большой уборщик возит на себе маленького и спускает его на пол механической рукой. Систему Roomba Duo показали 4 сентября на выставке IFA 2026. Пока это прототип, но задача у него вполне домашняя: добраться до мест, ради которых после автоматической уборки приходится доставать обычный пылесос. Официальный анонс iRobot.

Roomba Duo и его компактный помощник. Официальная визуализация устройства в разных положениях. Изображение: iRobot / PR Newswire.

Почему один робот оказался слишком большим

Мы хотим, чтобы робот подольше работал без подзарядки, реже требовал воды и хорошо отмывал засохшие следы на кухне. Одновременно ждём, что он проскользнёт между ножками стульев и заберётся под низкую тумбу. Эти пожелания сталкиваются внутри корпуса: дополнительное оборудование занимает место, а мебель ограничивает размеры самого аппарата.

В Roomba Duo работу разделили. Основной модуль рассчитан на открытые участки пола и более основательное мытьё. Компактному достаются тесные места. Смысл такой конструкции легче понять, если вспомнить обычную уборку: широкой насадкой удобно пройти комнату, узкой добраться за мебель. Здесь для разных участков предусмотрены два самостоятельных устройства.

Как маленький пылесос оказывается на полу

Компаньон размещается в верхней части большого аппарата. Механическая рука опускает его посадочный модуль к полу, после чего маленький робот выезжает на уборку. В репортаже TechRadar с выставки описана и обратная последовательность: он возвращается в модуль, который поднимается наверх.

Для владельца польза появится, если весь этот процесс будет обходиться без помощи. Не нужно переносить второй пылесос в нужную комнату, запускать отдельную уборку и потом искать место для хранения. Особенно любопытно, насколько хорошо два устройства смогут подменять друг друга в пределах одной комнаты: просторный проход и тесное место под столом часто разделяют всего несколько шагов.

Большому поручили мытьё пола

По описанию iRobot, основной робот использует пар для предварительной обработки загрязнений, моющий валик и последующую сушку пола тёплым воздухом. Такой набор должен помочь с присохшими и липкими следами, которые требуют более тщательной обработки. Эффективность этой схемы ещё предстоит оценить в длительных домашних испытаниях. Описание системы iRobot.

Сам по себе список функций ещё не отвечает на главный бытовой вопрос: придётся ли потом домывать пол вручную. Здесь будет важно, как устройство справляется с разными пятнами, сколько проходов ему требуется и что остаётся после высыхания. Для комнаты с несколькими видами покрытий потребуется и понятная инструкция, где допустима обработка паром. Возможность включить такой режим сама по себе не означает, что он подходит любому полу.

Под диваном всё равно нужно место

Компаньон заметно компактнее основного модуля, но обещать уборку под любой мебелью было бы неверно. Для проезда нужны достаточная высота просвета, расстояние между ножками и возможность развернуться или выехать обратно.

Это полезно помнить при выборе любого робота, даже самого обычного. На фотографиях комната может выглядеть просторной, а в действительности доступ перекрывают низкая перекладина, край ковра или центральная опора кровати. Несколько измерений рулеткой скажут о доступе к пыли под мебелью больше, чем слово «компактный» в описании. Чем точнее робот подходит к обстановке, тем меньше участков остаётся хозяину.

Двоим нужна общая карта

По замыслу разработчиков, оба устройства пользуются общей картой жилья и согласуют задания. Это важная часть идеи: системе нужно распределять участки между двумя уборщиками и учитывать уже выполненную работу. Анонс Roomba Duo.

В таком устройстве особенно важно согласовать начало и завершение уборки. Большой робот должен добраться до нужного участка, выпустить помощника, а затем снова принять его на платформу. Общая карта позволяет рассматривать комнату как одно задание, хотя её убирают два разных аппарата. Именно от этой согласованности будет зависеть, сколько участия потребуется от владельца.

До магазина устройство пока не добралось

По состоянию на 23 сентября у Roomba Duo нет объявленных цены и даты начала продаж. В интервью TechRadar представитель iRobot объяснил, что концепт показывают, чтобы оценить интерес к такому формату. До появления серийной версии его устройство ещё может измениться.

Поэтому обсуждать покупку пока рано. Помимо качества уборки, придётся оценить габариты всей системы, место для хранения, доступ к бакам и щёткам. Два робота могут сократить ручную работу на полу, но оба потребуют ухода. Удобно ли снимать загрязнившиеся детали, сколько стоят расходники и можно ли пользоваться одним модулем, пока второй ремонтируется, для владельца будет не менее существенно, чем эффектный механизм подъёма.

Roomba Duo показывает, как сильно устройство домашней техники зависит от самой обстановки. Крупный корпус позволяет разместить больше оборудования для мытья, но под низкой кроватью ему делать нечего. Разделение работы между двумя роботами даёт инженерам возможность развивать обе части системы с учётом их собственных задач.

Пока это один из вариантов будущей уборки, который показали в действии. Его практический смысл станет понятен по тому, сколько ручной работы останется после запуска: придётся ли домывать пол, вытаскивать застрявшего помощника и часто обслуживать механизмы. Именно эти повседневные мелочи определят, захочется ли поставить дома такую пару.