Кухня надоела, а гарнитур ещё хороший: три варианта обновления

Кухонные шкафы могут исправно служить много лет, даже когда сама обстановка уже перестала радовать. Дверцы закрываются, столешница целая, посуда удобно расставлена, но знакомое сочетание стен, штор и мебели кажется скучным. В такой ситуации покупка нового гарнитура часто решает слишком большую задачу: хочется другого настроения, а приходится менять всю кухню.

Начать разумнее с того, что окружает мебель. Один цвет возле обеденного стола, подходящий текстиль и более спокойная расстановка способны заметно изменить комнату. Покажем три варианта для одной светлой кухни, в которой остаются прежними шкафы, техника, плитка, столешница, стол и стулья. Эти сочетания можно приспособить и к своей обстановке, если сначала внимательно посмотреть на её постоянные детали.

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Сначала определите, что останется

Выпишите вещи, которые менять не собираетесь: фасады, фартук, пол, столешницу и крупную мебель. Новый цвет предстоит подобрать именно к ним. Если на фартуке уже есть заметный рисунок, ему потребуется спокойное окружение. Если кухня однотонная, возможностей больше, но и здесь сначала стоит рассмотреть оттенки белого и дерева.

Молочные фасады рядом с холодной белой краской могут показаться желтее, чем раньше. Серый фартук с голубоватым оттенком иногда выглядит чужим на фоне явно кремовой стены. Это не запрет сочетать тёплые и холодные цвета, а повод проверить конкретную пару. На фотографии из магазина нельзя оценить, как она будет выглядеть у вашего окна и под вашей люстрой.

Сделайте несколько достаточно крупных выкрасов на отдельных листах подходящего материала, соблюдая рекомендации производителя краски. По очереди приложите их к фартуку, фасадам и стене возле стола. Посмотрите утром, вечером и при включённом свете. Маленький образец, который нравится сам по себе, ещё не означает удачного цвета для всей стены.

1. Мягкий оливковый, светлый текстиль и дерево

В первом варианте цвет появляется на стене за обеденным столом. Приглушённый оливковый хорошо поддерживает тёплый оттенок дерева, а светлые фасады на его фоне выглядят выразительнее. Здесь не требуется точное совпадение всех деталей: натуральная дорожка на столе, обивка сидений и оконная штора могут немного различаться по оттенку и фактуре.

Такое сочетание удобно для кухни, где уже есть деревянный стол, бежевый пол или столешница тёплого серого оттенка. Прежние вещи начинают лучше сочетаться между собой благодаря новому окружению. При этом оливковый стоит выбирать без явной желтизны, если дерево и так медовое, а дневной свет тёплый. Слишком насыщенная краска может усилить это впечатление.

Начните с одного текстильного элемента: светлой дорожки или новых чехлов на сиденья. Если стол красив сам по себе, закрывать его большой скатертью необязательно. Видимая древесина здесь важна для всего сочетания. Штору также нет смысла менять только ради обновления: однотонная льняная или хлопковая модель вполне может остаться.

На фотографии сохранены металлические ручки и светлый подвес над столом. Оливковой стене достаточно соседства с деревом, поэтому покупка золотистой фурнитуры, плетёного абажура и целого набора новой посуды не нужна. Красивый результат не обязан складываться из большого количества покупок.

2. Серо-голубой и немного терракоты

Здесь остаётся та же мебель, но стена становится серо-голубой, а на столе и сиденьях появляется приглушённая терракота. Прохладный фон делает привычный деревянный стол более заметным. Тёплый текстиль связывает его с остальной обстановкой, поэтому кухня не выглядит слишком холодной.

Этот вариант стоит рассмотреть, если у вас сероватая столешница, металлические ручки или техника с деталями из нержавеющей стали. Однако с выраженно жёлтыми фасадами именно этот голубой может сочетаться неудачно. В таком случае лучше искать более сложный, серый оттенок и проверять его возле мебели, а не пытаться повторить картинку буквально.

Терракоте отведено небольшое место. Достаточно дорожки и пары подушек на стульях, особенно если стол уже имеет тёплый древесный цвет. Оранжевые шторы, яркая посуда и рыжий коврик добавили бы слишком много одного оттенка. Спокойные кремовые детали позволяют сохранить равновесие.

Утром и вечером голубоватая стена может восприниматься по-разному. Если кухней чаще пользуются после работы, оценивайте выкрас прежде всего при привычном вечернем освещении. Не покупайте другую краску по одному неудачному впечатлению при временной холодной лампочке, которую вы и так собирались заменить.

3. Светлая глина и сливочные оттенки

Третий вариант подойдёт тем, кому хочется более тёплой и мягкой обстановки. Стена за столом получает светлый глиняный оттенок, в котором розового и бежевого больше, чем оранжевого. Рядом остаются кремовый светильник, светлая дорожка и прежнее дерево. Кухня меняется заметно, хотя крупных новых предметов здесь нет.

Такой цвет бывает особенно удачным рядом с молочной плиткой и тёплым деревом. Если пол имеет розоватый оттенок, сначала посмотрите, не усиливает ли краска эту особенность. В комнате с ярким солнцем стоит проверить и более светлый образец: на большой площади даже сдержанный цвет может оказаться активнее ожидаемого.

Кремовый текстиль в этом варианте нужен для спокойного перехода от цветной стены к светлым шкафам. Он не должен точно повторять фасады. Гораздо важнее, чтобы рядом не возникало впечатления случайного грязноватого белого. Образец ткани полезно приложить прямо к дверце при дневном свете.

Сохраните видимую часть столешницы и свободное место на столе. Когда цвет уже задаёт настроение, несколько крупных понятных предметов выглядят убедительнее ряда мелких украшений. Миска для фруктов может остаться той, которой вы пользуетесь каждый день. Декор, мешающий поставить тарелки, быстро превратит приятную переделку в дополнительную уборку.

На что потратить деньги в первую очередь

До покупки краски проверьте петли, ящики и ручки. Если дверцы перекосились, регулировка может оказаться заметнее новой вазы. Разболтавшуюся ручку стоит закрепить, повреждённую заменить. Для ручек с двумя креплениями измеряют расстояние между центрами отверстий. Общая длина изделия этого размера не заменяет: внешне похожая модель может не подойти к готовым отверстиям.

При замене всей фурнитуры сначала купите одну ручку и проверьте её на дверце. Важны удобный захват, длина винтов для вашей толщины фасада и отсутствие следов от прежнего крепления вокруг нового. Если старые ручки исправны и подходят к комнате, их вполне можно сохранить, как во всех трёх вариантах.

Покраска стены потребует подготовки поверхности и защиты мебели. Выбирайте покрытие, рассчитанное на соответствующее основание и условия кухни. Не стоит заодно перекрашивать исправные фасады только потому, что осталась краска: для их материала и нагрузки может понадобиться другая система покрытия.

Светильник над столом меняйте, если он неудобен по высоте, слепит или действительно спорит с новой обстановкой. При работе с проводкой потребуется электрик. Если форма устраивает, иногда достаточно подходящей лампы в пределах характеристик светильника. В наших вариантах один и тот же светлый подвес сочетается со всеми тремя палитрами.

Полезно остановиться после первой заметной перемены и пожить с ней несколько дней. Новая стена может показать, что привычные шторы уже вполне хороши, а столу достаточно освободить поверхность. Так легче понять, чего действительно не хватает, и не покупать вещи только ради ощущения законченного ремонта.

Удачное обновление сохраняет то, за что кухня уже нравится: удобное расположение шкафов, знакомый стол, подходящую рабочую поверхность. Новый цвет помогает увидеть эти вещи по-другому. Когда сочетание получилось цельным, возраст гарнитура перестаёт быть главным впечатлением от комнаты.