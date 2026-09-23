Секретный код *#0*#: как открыть скрытое сервисное меню телефона и проверить его за минуту

Покупаете телефон с рук и хотите убедиться, что экран, камеры и динамики в порядке? Или кажется, что смартфон стал странно тормозить, не так реагирует на касания или тускло светит? Есть способ проверить всё это самому - без приложений и без похода в сервис. Достаточно набрать один код, которым пользуются мастера по ремонту.

Речь о комбинации *#0*# (звёздочка, решётка, ноль, звёздочка, решётка). В роликах про «секретные коды Android» этот приём стабильно набирает популярность - и не зря: он открывает заводское меню диагностики.

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Как это сделать

Откройте стандартное приложение «Телефон» (то, откуда вы обычно звоните) и наберите на клавиатуре *#0*#. На большинстве смартфонов Samsung Galaxy меню откроется само, даже нажимать кнопку вызова не нужно.

Перед вами появится набор цветных плиток - это и есть тесты. Красный, зелёный, синий квадраты проверяют, нет ли на экране битых пикселей. Отдельные пункты гоняют вибрацию, динамики, микрофон, датчики, сенсор приближения и обе камеры. Например, можно провести пальцем по экрану и увидеть, распознаёт ли телефон каждое касание, - так вычисляют «мёртвые зоны» тачскрина.

Почему это полезно

Это не хакерский трюк, а официальное инженерное меню, которое производитель встроил для тестирования на заводе и в сервисных центрах. Код *#0*# только считывает состояние «железа» и ничего не удаляет и не меняет - то есть навредить телефону он не может.

Зато он экономит и деньги, и нервы. При покупке б/у телефона за пару минут видно, честно ли продавец описал состояние. А если ваш собственный смартфон капризничает, тесты помогут понять, что именно барахлит - динамик, сенсор или экран, - прежде чем идти в ремонт.

Важное предупреждение

Полное меню *#0*# работает на большинстве телефонов Samsung Galaxy и части других Android-смартфонов, но, например, на Google Pixel оно не откроется - там его просто нет.

И главное: набирайте только проверенный код *#0*#. В тех же роликах гуляют другие «секретные комбинации», и некоторые из них способны сбросить телефон к заводским настройкам, отключить связь или изменить системные параметры. Диагностическое меню безопасно, а вот экспериментировать с незнакомыми кодами не стоит.

Загляните в это меню хотя бы из любопытства - многие впервые узнают, сколько всего их телефон умеет проверить сам о себе. А какой скрытый код или функцию смартфона открыли для себя вы?