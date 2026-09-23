23 сентября 2026, 16:18

Мы годами неправильно используем холодильник: самое холодное место совсем не там, где кажется

Мы годами неправильно используем холодильник: самое холодное место совсем не там, где кажется

Молоко многие привычно ставят в дверцу холодильника. Там для него предусмотрена специальная полка, бутылку удобно достать утром, налить немного в кофе - и вернуть обратно. Кажется, что именно для этого место и придумано. Но с точки зрения хранения скоропортящихся продуктов это далеко не лучший вариант.

Внутри холодильника температура распределяется неравномерно. В классических моделях холодный воздух опускается вниз, поэтому самые низкие температуры обычно сохраняются на нижней полке над ящиками для овощей. А вот дверца, напротив, сильнее всего реагирует на каждое открывание холодильника.

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Самое холодное место - внизу

Если холодильник работает по классическому капельному принципу и не использует принудительную циркуляцию воздуха, температурные зоны внутри него заметно отличаются. Нижняя полка обычно остается самой холодной - примерно 1–3 °C.

Выше температура становится немного стабильнее: на средних полках она держится примерно на уровне 4–5 °C. Верхняя часть холодильной камеры теплее и может прогреваться до 6–8 °C.

Дверца занимает особое место. Там температура может доходить до 8–10 °C, причем она постоянно меняется.

В моделях с No Frost или отдельной зоной свежести распределение холода может быть более равномерным. Но дверца все равно остается местом, которое сильнее остальных нагревается при открывании холодильника.

Почему молоку не стоит жить в дверце

Полка на дверце действительно кажется идеальной для молока. Она удобная, просторная и специально рассчитана на бутылки. Проблема в другом: именно здесь продукты чаще сталкиваются с перепадами температуры.

Каждый раз, когда дверца открывается, внутрь попадает теплый воздух из комнаты. Полки на дверце быстрее реагируют на это изменение, чем продукты, стоящие глубже в холодильной камере.

Для молока, сливок, кефира и йогуртов такие колебания температуры нежелательны. Если поставить их в более холодную и стабильную зону, условия для хранения будут лучше.

Куда убрать мясо, сыр и готовую еду

Самая холодная нижняя полка подходит для продуктов, которые особенно быстро портятся. Здесь можно хранить молоко, свежее мясо и сырую рыбу.

При этом сырые продукты лучше располагать так, чтобы их сок не мог попасть на готовую еду. Это особенно важно для мяса и рыбы.

Средние полки подходят для готовых блюд в контейнерах, сыров, колбасных нарезок и яиц. Здесь температура обычно остается достаточно стабильной.

На верхней полке теплее, поэтому туда лучше ставить продукты, которые не требуют приготовления перед употреблением. Например, йогурты, пирожные, открытые банки с вареньем или соленьями.

А овощам нужен отдельный угол

Выдвижные ящики предназначены для овощей, фруктов, ягод и свежей зелени. В них поддерживается подходящий уровень влажности, благодаря чему продукты дольше сохраняют свои свойства.

Но есть исключения. Бананы, картофель и лук обычно лучше хранить не в холодильнике, а в темном месте при комнатной температуре.

Что оставить на дверце

Дверцу стоит использовать для продуктов, которые относительно спокойно переносят перепады температуры. Здесь можно хранить соусы, кетчуп, горчицу, варенье, соки и воду.

Сливочное масло тоже удобно держать на дверце: оно остается достаточно мягким, чтобы его было легко намазать на хлеб. А вот молоко и другие скоропортящиеся молочные продукты лучше переставить глубже в холодильник.

Три простые вещи, которые помогут продуктам дольше оставаться свежими

Не стоит заполнять холодильник до последнего сантиметра. Между контейнерами и кастрюлями должно оставаться место для циркуляции воздуха, иначе температура внутри может распределяться неравномерно.

Полезно время от времени проверять уплотнитель на дверце. Если резина износилась и через нее внутрь постоянно поступает теплый воздух, холодильнику сложнее поддерживать нужную температуру.

Еще одна простая покупка - обычный термометр для холодильника. Его можно положить на нижнюю полку и проверить, насколько реальная температура соответствует показаниям регулятора.

И самое простое изменение можно сделать уже сегодня: переставить молоко с дверцы на более холодную полку внутри холодильной камеры. Иногда правильное место для продукта оказывается важнее, чем кажется.

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