Кабинет, ателье и ещё 3 способа использовать ваш балкон

Ноутбук приходится убирать с обеденного стола перед ужином, швейную машинку каждый раз доставать из шкафа, а для пересадки цветов освобождать половину кухни. При этом на балконе нередко стоят вещи, которыми никто давно не пользуется. Если выбрать для этого пространства одно понятное занятие, свободнее станет и в самой квартире.

Начинать лучше с того, чего вам действительно не хватает: постоянного рабочего стола, места для рукоделия или удобного хранения. У каждого варианта свои требования к мебели, свету и температуре. Пять решений ниже помогут понять, какое из них подходит вашему балкону и что стоит проверить до покупки обстановки.

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Сначала оцените условия. Остекление само по себе не превращает балкон в тёплую комнату. Для работы за компьютером и хранения швейной машинки нужны сухость и подходящая температура, в том числе ночью. Если зимой здесь холодно или появляется конденсат, планируйте сезонное использование и возвращайте технику в квартиру. Полноценное утепление и обустройство круглогодичного помещения потребуют отдельного проекта и расходов.

До перестановки проверьте, как открываются дверь и оконные створки. Разметьте размеры будущего стола на полу малярной лентой, поставьте стул и попробуйте сесть, отодвинуться, пройти к окну. На узком балконе этот простой опыт полезнее красивого плана, на котором учтена только мебель без человека.

1. Рабочий стол, который освобождает кухню

Стол у глухой торцевой стены позволяет оставить длинную часть балкона свободной. Окно оказывается сбоку от экрана, а перед глазами нет яркого уличного света. В солнечные часы пригодится рулонная штора, которая прикрывает стекло и не лежит на столешнице. Перед окончательной расстановкой включите ноутбук: отражения лучше оценивать на рабочем экране.

Не выбирайте самую узкую столешницу только потому, что она аккуратно помещается. На ней должны свободно стоять компьютер, клавиатура и мышь, а перед ними оставаться место для рук. Для продолжительной работы с ноутбуком удобнее отдельные клавиатура и мышь: так экран можно поднять, не поднимая вместе с ним руки.

Под столом оставьте место для ног, без коробок и низкой полки перед коленями. Выдвижные ящики или небольшой органайзер сбоку вместят необходимые мелочи. Оцените и розетки: провод, протянутый через дверной проём, не должен становиться постоянной частью рабочего места. Новую электрическую точку предусматривают с электриком, а не компенсируют её отсутствие цепочкой удлинителей.

2. Швейный уголок, который не приходится собирать заново

Возможность оставить машинку заправленной заметно облегчает небольшую работу: подшить брюки или починить наволочку можно без предварительного разбора обеденного стола. Для такого уголка важнее всего устойчивое основание. Лёгкий откидной столик, который дрожит от движения машинки, быстро испортит впечатление даже от удачной расстановки.

Слева от иглы нужно свободное место для ткани, поэтому машинку не стоит зажимать между двумя коробками. Педаль размещают там, где до неё удобно дотянуться ногой, провод убирают из прохода. Нитки и ножницы держат в небольшом лотке, а рядом оставляют только тот материал, с которым работают сейчас. Основной запас тканей лучше хранить закрытым, вдали от прямого солнца.

Балконный стол подойдёт для шитья, но не обязательно для раскроя большого платья или штор. Крупную ткань можно разложить в комнате, а затем вернуться к машинке. Гладильную доску тоже разумнее доставать по необходимости: постоянно раскрытая, она займёт почти весь проход. При таком разделении даже небольшой уголок остаётся удобным.

3. Место для рисования и небольших моделей

Для акварели, карандашного рисунка, бумажных моделей и других спокойных занятий подойдёт обычный стол с легко очищаемой поверхностью. Рядом удобно поставить невысокую тумбу с неглубокими ящиками: в ней хорошо видны отдельные листы, кисти и небольшие детали. Высокая стопка коробок обычно требует больше разборки, чем кажется при покупке.

Разделите место на рабочую поверхность и хранение. На столе остаются альбом, несколько инструментов и то, что нужно именно сейчас. Незавершённую работу удобно переносить на жёстком подносе или доске: так можно быстро освободить стол и перенести работу в квартиру при похолодании. Такой способ особенно хорош для занятий, которые продолжаются несколько вечеров.

Прямое солнце может мешать различать оттенки и бликовать на бумаге, поэтому здесь тоже полезна регулируемая штора. Балкон не стоит автоматически считать мастерской для любых материалов: составы с сильным запахом, аэрозоли и растворители требуют условий, указанных производителем. Для небольшого домашнего уголка проще выбрать занятия, которым достаточно обычного стола и аккуратного хранения.

4. Небольшой стол для ухода за растениями

Если цветов дома много, отдельное место для ухода за ними освобождает кухонную мойку и подоконники. Достаточно компактного стола с влагостойкой поверхностью, глубокого поддона для работы с землёй и полки для пустых горшков. Лейку и совок удобно держать вместе, чтобы не искать их по квартире перед каждой пересадкой.

Поддон принимает на себя рассыпавшуюся землю и капли, но собравшуюся воду всё равно нужно убирать. Горшки ставят устойчиво, подальше от края. Не заполняйте растениями каждую поверхность: оставьте доступ к окну и свободный участок, куда можно временно поставить цветок во время ухода.

Такой уголок не обязывает оставлять всю коллекцию на балконе круглый год. У разных растений свои требования к ночной температуре, и стекло не защищает от любого похолодания. Осенью чувствительные виды возвращают в подходящие условия заранее. Зимой холодный балкон может остаться местом для чистых пустых горшков и принадлежностей, если их материалы допускают такое хранение.

5. Сезонное хранение, которое возвращает место в шкафу

Хранение становится полезным, когда у вещей есть определённое место и причина здесь находиться. Начните с одной группы: например, садовых принадлежностей, пустых пластиковых кашпо и поддонов. Проверьте, что их материалы допускают температуру вашего балкона. Исправные вещи удобно распределить по нескольким контейнерам, а не переносить сюда содержимое всех домашних шкафов.

На узком балконе неглубокий шкаф у торца часто удобнее длинного стеллажа вдоль окон. Содержимое не приходится доставать из второго ряда, а дневной свет продолжает попадать в комнату. Перед покупкой проверьте, насколько далеко открываются дверцы, и оставьте возможность свободно подойти к ним.

Закрытый ящик защищает от пыли, но не делает холодное сырое помещение подходящим для документов, электроники или постельного белья. Такие вещи лучше оставить в квартире. На балконе храните только чистые и сухие предметы, для которых подходят местные условия; не закрывайте доступ к окнам и не превращайте проход в дополнительную полку.

Удачное обустройство начинается с одного занятия, которое действительно хочется перенести из комнаты. Попробуйте его на балконе с уже имеющимися столом и стулом, прежде чем заказывать шкафы и рабочую поверхность. За несколько дней станет понятнее, удобно ли здесь сидеть, хватает ли света и каких деталей недостаёт.

Когда выбранная расстановка окажется удобной, добавляйте хранение под выбранное занятие. Швейному уголку понадобятся нитки и ткань, рабочему столу несколько нужных принадлежностей. Чем меньше случайных вещей окажется рядом, тем дольше балкон будет помогать квартире оставаться просторнее.